Hétfőn az ország nagy részén szinte zavartalan napsütés várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.
A szeptemberi kisiklás után újra a pályán: megindul a vonatforgalom Vác és Diósjenő között
A szeptemberi kisiklás után hónapokig szünetelt a vasúti közlekedés a Vác–Balassagyarmat vonal egy részén, január elejétől azonban ismét járnak a vonatok Vác és Diósjenő között. A MÁV szerint a felújítás előrelépést hozott, ugyanakkor a baleset körülményeiről és a pálya állapotáról továbbra is viták vannak, írja a 444.
Szeptember 12-én emlékezetes utazásban volt részük azoknak, akik a 7:38-as vonattal indultak Vácról Balassagyarmatra: a szerelvény Magyarkút megállóhelynél kisiklott, egy utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Az eset után a vasúti közlekedést a vonal érintett szakaszán felfüggesztették.
A MÁV közlése szerint január 3-ától Vác és Diósjenő között újraindul a forgalom. A vasúttársaság úgy fogalmazott: a „hátrányból előnyt kovácsolva” nemcsak a kisiklás helyszínén, hanem Vác és Szokolya között teljes hosszában felújították a pályát. A közlemény az esőzések okozta alámosással magyarázta a balesetet.
A felújítás azonban nem ért véget: Diósjenő és Balassagyarmat között február elejéig továbbra is pótlóbuszok szállítják az utasokat. A vasúttársaság szerint ezen a szakaszon a munkálatok még folyamatban vannak.
A kisiklás körülményei ugyanakkor nem teljesen tisztázottak. Információk szerint a pályamester már korábban jelezte a vonal rossz állapotát, ennek ellenére nem állították le a forgalmat. A sínek leromlott állapotáról korábban fotók is készültek.
A közösségi médiában az is elterjedt, hogy a mentésre érkező segélyszerelvény is kisiklott Magyarkútnál. Ezt a MÁV cáfolta, állításuk szerint a jármű nem kisiklott, csupán „leugrott a sínről”.
