WHO: 2021 végéig nem lesz koronavírus vakcina

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Globális Járványriasztási és Válaszadási Hálózatának (GOARN) elnöke szerint a koronavírus elleni vakcina nem készül el a következő év végéig. Dale Fisher emellett kicsit korainak nevezte Donald Trump hétvégi nyilatkozatát, amelyben az amerikai elnök arról beszélt, hogy bízik benne, hogy a koronavírus elleni vakcina 2020 végére kifejlesztésre kerülhet.

A koronavírus elleni vakcina nem készül el a következő év végéig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Globális Járványriasztási és Válaszadási Hálózatának (GOARN) elnöke szerint. Dale Fisher szerint ez az ütemterv ’’nagyon ésszerű’’ elvárás lenne, mivel bármely vakcina esetében el kell végezni a fázis II és fázis III vizsgálatokat annak biztonságosságának és hatékonyságának garantálása érdekében. Emellett szükség lenne a termelés felpörgetése mellett a disztribúcióra is.

Fisher kiemelte, hogy a 2021-es cél felé haladnak és jelenleg öt fázis I vizsgálat folyik, a WHO szakértője a CNBC-nek elmondta, hogy mindig is úgy gondolták, áprilisra-májusra a fázis I vizsgálatok zajlanak majd, és ezután a potenciális vakcinát embereken is kipróbálják, hogy meggyőződjenek arról, hogy az biztonságos-e.

A szakértő szerint a jelenlegi vizsgálatok lehetővé tennék az adatok korai gyűjtését arról, hogy a potenciális vakcina valóban működik-e, mielőtt a biztonságossággal és hatékonysággal kapcsolatos nagyobb vizsgálatokba kezdenének. Fisher kicsit korainak nevezte Donald Trump hétvégi nyilatkozatát, amelyben az amerikai elnök arról beszélt, hogy bízik benne, hogy a koronavírus elleni vakcina 2020 végére kifejlesztésre kerülhet.

A Gilead Sciences remdesivir készítményével kapcsolatos klinikai vizsgálatok előzetes eredményei ígéretesnek tűntek, és az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) megadta az engedélyt, hogy az orvosok sürgős esetekben és súlyos betegeket kezelhessenek remdesivirrel. Fisher elmondta, hogy annak ellenére, hogy nagyon pozitív információk érkeztek a remdesivirről, az messze van még attól a bevált csodagyógyszertől, amit látni szeretnénk.

Fisher szerint végül a legjobb védekezés a Covid-19 elleni vakcina lenne, ami megállítaná a járványt, a szakértő hozzátette, hogy a természetes nyájimmunitás szerinte nem volt a megfelelő út. Szerinte amíg a vakcina rendelkezésre nem áll, addig minden embernek meg kell értenie a közegészségügyben játszott szerepét, az üzenetet pedig folyamatosan hangsúlyozni kell. Csupán a kapcsolatok feltérképezése mellett szükség van a társadalmi távolságtartásra, és arra is, hogy valaki nem érzi jól magát, inkább maradjon otthon - irja a CNBC.

Címlapkép: Getty Images