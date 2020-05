Ezek a legmegbízhatóbb használt autók a piacon: 113 modell a listán

Ezúttal is összesítette a német autóklub a partnerszervizeinek adatait, hogy kiderüljön, melyik gépkocsik a legmegbízhatóbbak. A listán az utóbbi 10 évben gyártott autók szerpelnek, kategóriákra lebontva.

Ahogy minden évben, az ADAC idén is összesítette a német gépkocsik meghibásodásainak statisztikáit a tavaly összegyűjtött adatok alapján: mint kiderült, 2019-ben 3 756 226 javítást végeztek különféle kocsikon a német autóklub partnerei. Az összesítésben 25 gyártó 113 modellje szerepel. Ezek közül csak 13 típus az, amelyet teljesen megbízhatatlannak könyveltek el, de a másik oldal sem áll sokkal jobban, a 113-ból csak 37 modellre modták azt, hogy megbízható. Fontos megjegyezni, hogy nem új kocsikat vettek górcső alá, 2010 és 2017 közötti járművek vannak fent a listán.

A miniautók között a Toyota Aygo vezet, ami bár nem hibátlan, de elég meggyőző pontszámokat hozott: a 2017-ben gyártott modell edetében például tavaly csak 2,5 javítás jutott 1000 autóra - de az egyel korábbi évjáratra is csak 3,5. Viszonylag keveset jártak szervizve a Volkswagen UP!-ok is, de a VW konszern többi miniautója (Skoda Citigo, Seat Mii) is hasonló megbízhatóságot mutatott a 2017-es modellévben. Ellenben a Smart Forfourokat viszonylag sokszor kellett javítani, különösen a 2015-ös és 2016-os gyártmányok mentek gallyra - a legjellemzőbb probléma az önindító vagy az akksi hibája volt. A Fiat 500-as 2014-es és 2015-ös évjáratával is sok volt a baj, jellemzően a váltómű adta meg magát, de a szériákban az akkuval is gondok voltak.

A kisautók kategóriájában nem lehet panasz, rengeteg megbízható járművet találni. Az Audi A1, a Citroen C3, a Fiat Punto, a Honda Jazz, a Mazda CX-3, a Mini, a Mitsubishi Space Star, a Peugeot 2008, a Renault Captur, a Suzuki Vitara és a Toyota Yaris is zöld, tehát megbízható minősítést kapott az ADAC-tól. Problémásnak minősítették a Hyundai i20 2010 sé 2014 közötti modelljeit, amelyekre a gyújtásproblémák voltak a jellemzőek. A 2017-es Opel Meriva is rossz minősítést kapott, ebben a hűtőrendszernek akadtak gyakran gondjai.

Az alsó középkatégóriában az Audi A3 és Q3, az 1-es és 2-es sorozatú BMW és a BMW X1 is kiemelkedően pozitív eredményt mutatott. A Mercedesnél az A- és B-osztály, valamint a CLA és GLA modellek is elég jó pontszámot értek el. A Hyundai Tucson, a Mitsubishi ASX, a Skoda Rapid és a VW Beetle szintén a megbízható kategóriába tartozik a 1019-es ADAC-listán. Az előző évekhez hasonlóan a Nissan Qashqai nem szerepelt túl fényesen, az összes vizsgált modellévben az akksi és az elektromos rendszer okozott problémát. A Kia Ceed a 2011-es kiadása 2019-ben mindközül a legtöbbet járt szervízben - 1000 kocsira 70 szerelés jutott. Itt azonban nem lehet külön kiemelni egy hibaforrást sem, eléggé színes a paletta.

A középkategóriát is a német autók uralják: megbízható minősítést kapott az Audi A4 , A5 , Q5, valamint a BMW 3 , 4 és X3 szinte teljes egészében védve vannak. Azonban az idősebb Mercedes C-osztályok már problémásabbak, legalábbis a 2010-es modelleknél 30 javítás jutott ezer autóra. A hazánkban is elég népszerű családi egyterűek, mint a Ford S-Max, a Seat Alhambra és a VW Sharan elég gyakran hibásodtak meg. A Ford S-Max esetében nemcsak az akkumulátor megy tönkre gyakran, hanem a részecskeszűrő, az üzemanyag-szivattyú vagy a generátor is. A Seat Alhambra és a VW Sharan rossz eredménye elsősorban a kipufogógáz-visszavezetési problémáinak tudható be.

A felső-középben az Audi A6 és az 5-ös BMW is a lista elején végzett, utóbbiból a 2017-es évjárat esetében egyetlen szerelés jutott 1000 gépkocsira. Annak viszont rossz hírünk van, aki Mercedes E-osztályra vágyik, legalábbis a 2010 és 2013 közötti modellek esetében regisztráltak elég sok szervizelést tavaly: a 2010-esekre 59 szervizelés jutott 1000 kocsira, míg a 2011-es modellek esetében ez 49 per 1000 gépkocsi. Ellenben 2016 után (7 szervizelés / 100 kocsi) már egész más képet mutat az E-osztály, 2017-es modellek esetében pedi az arány (1,7) vetekszik a toplistás járgányokéval. Viszonylag kevés hibával fut még a GLE Mercedes, illetve a 2014-től gyártott Skoda Superbek sem produkáltak olyan sok hibát.