petárda robbanás az utcán
Egészség

Kevésen tudnak erről az új szabályról: többszázezres csekket osztogatnak a megszegéséért Budapesten

Pénzcentrum
2025. december 19. 15:01

Szilveszterkor továbbra sem tiltják be a tűzijátékokat Budapesten, ugyanakkor az idei évben a korábbinál jóval szigorúbb feltételek mellett lehet használni őket. A szabályozás részleteit és várható hatásait a Magyar Pirotechnikai Társaság, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetsége, valamint az augusztus 20-i állami tűzijáték kivitelezéséért felelős Nuvu Kft. ismertette közös sajtótájékoztatón.

A Fővárosi Közgyűlés 2025. október 29-én fogadta el a szilveszteri tűzijátékozásra vonatkozó rendeletet, amely jelentősen módosítja a 2-es és 3-as kategóriába tartozó lakossági pirotechnikai eszközök használatát. A 2-es kategóriába az alacsony kockázatú, 16 éves kortól használható, kisebb hatótávolságú eszközök tartoznak. A 3-as kategóriába a közepes kockázatú tűzijátékok sorolhatók, amelyeket kizárólag szabadban, nagy nyílt területen lehet alkalmazni.

A pirotechnikai eszközök használatát országosan a 173/2011-es kormányrendelet szabályozza, a fővárosi előírás azonban ennél jóval szigorúbb. Rázsó Sándor, a Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja szerint az új rendelet egyértelműen további korlátozások irányába mozdítja el a gyakorlatot.

A fokozottan védett övezetekben, például állatkertek, állatmenhelyek, erdők, legelők és fekvőbeteg-ellátó intézmények környezetében egész évben tilos a 2-es és 3-as kategóriájú eszközök használata. A védett övezetekben kizárólag december 31-én és január 1-jén érvényes a tiltás. Az ezeken kívüli területeken a lakossági tűzijátékok csak december 31-én 20 órától január 1-jén 2 óráig használhatók.

Az övezeti besorolás kerületi bontásban elérhető a hivatalos tájékoztató oldalon. A szabályok megszegése akár 200 ezer forintos bírságot is maga után vonhat. Dobos András, a Magyar Pirotechnikai Társaság titkára szerint sok vásárló idén már nem tudja majd a lakóhelye közelében felhasználni a megvásárolt eszközöket, ezért olyan területet kell keresniük, amely nem esik korlátozás alá. Arra is számítanak, hogy kevesebb legális árusítóhely működik majd Budapesten.

Az ágazat szereplői szerint a szigorítás az illegális kereskedelemnek kedvezhet. Az engedély nélkül árusított tűzijátékok gyakran ellenőrizetlen forrásból származnak, nem felelnek meg a biztonsági előírásoknak, és súlyos sérüléseket okozhatnak. Tóth Ferenc, a Nuvu Kft. ügyvezetője azt javasolja, hogy a lakosság kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól vásároljon december 28. és 31. között, és kerülje az aluljárókban vagy járművekből történő árusítást. Minden termékhez kötelező a magyar nyelvű használati útmutató.

A szakemberek szerint a tiltás helyett a tájékoztatás erősítése hozhatna érdemi javulást. Ennek részeként elindult egy ingyenes, online amatőr pirotechnikus tanfolyam, amely nagyjából 90 perc alatt elvégezhető. Nemzetközi példák is léteznek a konfliktusok csökkentésére. Rotterdam városa központi tűzijátékot szervez, míg az érzékenyebb kerületekben fényshow-kat tartanak. Egyre elterjedtebbek a csendes, állatbarát pirotechnikai eszközök is, amelyek hanghatás nélkül, kizárólag fényhatással működnek.

Az iparági szereplők abban bíznak, hogy az idei tapasztalatok alapján a jövőben módosulhat a szabályozás, mert a jelenlegi forma jelentősen korlátozza a lakossági tűzijátékozást Budapesten, és ezzel teret adhat az illegális piac erősödésének.
Címlapkép: Getty Images
