Újévi vagy karácsonyi ünnepség koncepció arany fényekkel. Disco gömbök és pezsgőspohár vagy pezsgő prosecco pohár közelképe. disco gömbök csillagfüzér fényekkel
Szórakozás

Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?

Pénzcentrum
2025. december 28. 06:02

Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal: dunai hajós vacsorák, fine dining gálamenük, rooftop partik és hajnalig tartó klubbulik várják azokat, akik különleges helyen koccintanának 2026-ra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb, legkülönlegesebb és leggyorsabban fogyó szilveszteri ajánlatokat – hogy könnyebb legyen megtalálni az idei tökéletes évbúcsúztatót.

Az ünnepek után sokan döbbennek rá, hogy a karácsonyi rohanásban egyszerűen elfelejtettek szilveszteri programot foglalni. Pedig Budapest ilyenkor is tele van életre szóló lehetőségekkel: elegáns gálavacsorák, dunai hajós partik, rooftop bulik, fine dining menük és hajnalig tartó klubestek várják azokat, akik nem otthon szeretnék búcsúztatni az évet. A város minden évben újabb és újabb helyszínekkel rukkol elő, és 2025-ben különösen erős a kínálat – a panorámás éttermektől a tematikus hajókig.

A jó hír az, hogy még most, december végén is bőven találni szabad helyeket, és a legtöbb helyszín kifejezetten készül last minute vendégekre. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb budapesti szilveszteri programokat, árakkal, menükkel, helyszínekkel és foglalási linkekkel, hogy könnyebb legyen eldönteni, hol koccints az új évre.

Szilveszteri Sétahajózás Vacsorával – Halászbástya hajó

Aki igazán különleges helyen búcsúztatná az évet, annak a Halászbástya hajó romantikus, éjszakai dunai programja tökéletes választás. A fedélzeten korlátlan ital, bőséges svédasztalos vacsora és retro buli várja a vendégeket, miközben a város fényei mellett hajózva érkezik el az új év. A program este 9-kor indul a Jászai Mari térről, és hajnali 2-ig tart.

A jegyár tartalmazza a svédasztalos vacsorát, az éjféli menüt, korlátlan italfogyasztást (sör, bor, pezsgő, üdítő) és a retro buli

Menü

  • Gulyásleves
  • Füstölt pisztráng, kacsa rilette, tepertőkrém
  • Egészben sült pulykamell, mini töltött káposzta, konfitált kacsacom
  • Spenótos lasagne (vegán opció)
  • Körtés karamellás desszert, csokis szeletek

Éjfélkor: lencseleves + virsli

Jegyárak: Normál jegy: 85 000 Ft/fő,  last minute jegy: 95 000 Ft/fő

A hajó 56 főt fogad, az ablak melletti helyek és privát asztalok nem garantáltak. Az időjárás miatti módosítás esetén a rendezvény a kikötőben is megtartásra kerül.

Spoon The Boat – Ötfogásos gourmet szilveszteri vacsora

A Lánchíd lábánál horgonyzó Spoon minden évben a város egyik legexkluzívabb szilveszteri helyszíne. A panoráma, a fine dining menü és a hajó elegáns belső tere miatt sokan már hónapokkal előre foglalnak, de még most is akad néhány szabad asztal.

Gourmet szilveszter menü

  • Welcome Bubbles Spoon the Boat Habzó Hárs 2023 — Tokaj
  • Sült alma relish, narancs kaviár
  • Lazactatár, wasabis majonéz, zöldalma Váli Vince bora (Zeusz, Hárslevelű) 2020 — Badacsony
  • Vadkacsa consomé, pierogi, koriander
  • Borjú rollbraten, hasselback burgonya, beluga lencse, Tűzkő Birtok Merlot 2020 — Tolna
  • „Dunakavics” – tejcsokoládé, földimogyoró, ribizli,  Nobilis Sárgamuskotály 2023 — Tokaj
  • Petit Four, Macaron – ajándék a végén díszdobozban
  • Éjféli pezsgős koccintás: Antech Cuvée Eugénie Brut Magnum (Crémant de Limoux)

Ár: 90 000 Ft/fő + 15% szervizdíj

Vogue Hajó – Funky & Soul Szilveszter

A Vogue Budapest egyik legstílusosabb állóhajója, ahol idén egy elegáns vacsoraest és egy hamisítatlan Funky & Soul buli várja a vendégeket. A Duna-parti panoráma, az Éliás Gyula Acoustic Quartet élő koncertje és DJ Miskó hajnalig tartó szettje garantálja, hogy 2026-ot igazán emlékezetes hangulatban köszöntsd. A program 19 órakor kezdődik, vacsora 20 órától, a buli pedig egészen hajnali 3-ig tart.

Menü

  • Előételek: caprese falatok, tonhal ceviche, mini pulled pork burger, guacamole & chips
  • Főételek: omlós bárány bulgurral, sült kacsacomb szarvasgombás burgonyapürével, BBQ bélszín falatok, zöldfűszeres lazac, bostoni sült bab
  • Desszertek: New York sajttorta, almáspite, répatorta, vegán málnakrém
  • Éjfélkor: sörös malacsült kelkáposztával + pezsgős koccintás

Jegyár: 75 000 Ft/fő

High Five Budapest: Két tánctér, svédasztalos vacsora, prémium italok

A Gozsdu Udvar szomszédságában található High Five Budapest minden évben az egyik legnépszerűbb szilveszteri helyszín, és idén is egy hatalmas, két tánctéren zajló bulival készül. A program 20:00 és 23:00 között svédasztalos vacsorával és korlátlan prémium italfogyasztással indul, majd éjfélig és azon túl a VHS Video Disco Party veszi át a terepet, a ’80-as, ’90-es, 2000-es évek és napjaink legnagyobb házibuli slágereivel.

A BistroPub egyedi dizájnja, a több száz négyzetméteres tér és a vegán, tejmentes, gluténmentes opciókat is kínáló menü miatt ez az egyik legjobb választás azoknak, akik a belváros szívében, igazi bulinegyed-hangulatban szeretnék indítani 2026-ot.

Menü

  • Svédasztalos fogások minőségi alapanyagokból
  • Vegán, gluténmentes és tejmentes opciók
  • Prémium italok korlátlanul (20:00–23:00)

Jegyár: 70 000 Ft/fő

VIRTU Restaurant – Panorámás szilveszter 

A MOL Campus tetején működő VIRTU Restaurant Budapest egyik legexkluzívabb szilveszteri helyszíne: a 120 méteres magasságból nyíló panoráma és a fine dining menüsor együtt valóban különleges évbúcsúztatót ígér. A program egész estére szól, érkezni 18:00 és 20:30 között lehet, éjfélkor pedig himnusz és újévi köszöntő, majd DJ Mada House Party gondoskodik a hangulatról hajnalig.

Fontos megjegyezni, hogy az esemény egy Facebook‑esemény alapján érhető el, így nem garantált, hogy minden csomag vagy ár még aktuális, de a meghirdetett ajánlatok így néztek ki.

Menü:

  • Ropogós csirkeszárny tokhal kaviárral
  • Homár „gulyás” gyömbéres csipetkével
  • Mangalica terrine almakompóttal
  • Sóban sült padlizsán parmezánhabbal
  • Bélszín Wellington szarvasgombás burgonyapürével
  • Champagne granité, piemonti mogyorós palacsinta
  • Bonbonválogatás (szarvasgombás trüffel, tökmagpraliné stb.)

Csomagok és árak (a FB‑esemény szerint):

VIRTU EXCLUSIVE TABLES by Dom Ruinart

5 fogásos vacsora + borpárosítás + all inclusive prémium koktél- és borfogyasztás + Dom Ruinart pezsgős köszöntő A vendégek az északi teremben, ablak melletti helyeken ülnek.

  • 6 fő: 1 014 000 Ft + 15%
  • 4 fő: 676 000 Ft + 15%
  • 2 fő: 338 000 Ft + 15%

VIRTU N.Y.E. DINNER by Moët & Chandon

5 fogásos vacsora + borpárosítás + korlátlan prémium koktél + Moët & Chandon pezsgős köszöntő Asztalfoglalás a déli teremben, egész estére.

Az ára 129 000 Ft/fő

BOB

A belváros egyik legnépszerűbb klubja idén is hatalmas szilveszteri bulival készül: a BOB-ban mindenki maga döntheti el, hogyan lép át 2026-ba. Aki csak táncolni szeretne, annak elég egy belépőjegy, aki pedig exkluzívabb élményre vágyik, asztalt is foglalhat fogyasztható kerettel.

Belépőjegyek:

  • Normál jegy: 18 000 Ft
  • Asztalfoglalás: 160 000 Ft-tól / asztal, minimum 4 fő

Bottle Service működik (a teljes összeg fogyasztható italokra). A BOB szilvesztere azoknak szól, akik egy nagy, pörgős, hajnalig tartó bulival szeretnék indítani az új évet – garantált bejutással, ha előre megveszik a jegyet.

ARAZ Étterem: Hatfogásos gálavacsora élőzenével

Az ARAZ Étterem idén is elegáns, élőzenés gálavacsorával várja vendégeit december 31-én. A program 19:00-kor üdvözlőitallal indul, majd egész este fuvola-, szaxofon-, zongora- és hegedűprodukciók gondoskodnak a hangulatról, a SambAmor táncshow pedig különleges színfoltja az éjszakának.

A vendégek hatfogásos fine dining menüt kapnak, éjfélkor pedig hagyományos büfével készülnek: lencsefőzelék, mázas malachasalja és polenta marha lasagne várja az ünneplőket. A jegy korlátlan üdítő-, ásványvíz- és kávéfogyasztást, valamint egy pohár pezsgőt is tartalmaz.

Menü:

  • Angus tatár tonkababbal
  • Füstölt grillezett polip sáfrányos rizottóval
  • Vargánya esszencia szarvasgombával
  • Grönlandi laposhal beluga lencsével
  • Wagyu A5 rostélyos sütőtök pasztával
  • Étcsokoládé fudge, macaron, szeder mousse

Jegyár: 80 000 Ft/fő + 12% szervizdíj

 

Vörösmarty téri Szilveszter: ingyenes, szabadtéri buli

Aki nem szeretne fizetős programot, annak a Vörösmarty tér a legjobb választás. A város egyik legnagyobb szabadtéri bulija, tűzijátékkal, vásárral, forralt borral.

Program: tűzijáték, vásár, élőzene

Budapest 2025-ben is elképesztően változatos szilveszteri kínálattal várja az ünneplőket. A dunai hajók romantikus és elegáns programokat kínálnak, a fine dining éttermek különleges menükkel készülnek, a rooftop bárok pedig a város legszebb panorámáját adják az év utolsó éjszakájához. A klubok és táncos helyek pedig gondoskodnak arról, hogy a buli egészen hajnalig tartson.
Címlapkép: Getty Images
#étterem #Budapest #hajó #szilveszter #december #pezsgő #újév #programok #buli #tűzijáték #menü #foglalás #szórakozás #klub #program #vacsora #szórakozóhely #éttermek #jegyár #2025 #programajánló #2026 #fine dining

