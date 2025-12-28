Többszázezres luxusbulikon szilveszterezik a magyar elit: ki tudja ezt megfizetni?

Még mindig nem tudod, hol búcsúztasd az évet? Nem vagy elkésve! Budapest 2025-ben is tele van exkluzív szilveszteri programokkal: dunai hajós vacsorák, fine dining gálamenük, rooftop partik és hajnalig tartó klubbulik várják azokat, akik különleges helyen koccintanának 2026-ra. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb, legkülönlegesebb és leggyorsabban fogyó szilveszteri ajánlatokat – hogy könnyebb legyen megtalálni az idei tökéletes évbúcsúztatót.

Az ünnepek után sokan döbbennek rá, hogy a karácsonyi rohanásban egyszerűen elfelejtettek szilveszteri programot foglalni. Pedig Budapest ilyenkor is tele van életre szóló lehetőségekkel: elegáns gálavacsorák, dunai hajós partik, rooftop bulik, fine dining menük és hajnalig tartó klubestek várják azokat, akik nem otthon szeretnék búcsúztatni az évet. A város minden évben újabb és újabb helyszínekkel rukkol elő, és 2025-ben különösen erős a kínálat – a panorámás éttermektől a tematikus hajókig.

A jó hír az, hogy még most, december végén is bőven találni szabad helyeket, és a legtöbb helyszín kifejezetten készül last minute vendégekre. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb budapesti szilveszteri programokat, árakkal, menükkel, helyszínekkel és foglalási linkekkel, hogy könnyebb legyen eldönteni, hol koccints az új évre.

Szilveszteri Sétahajózás Vacsorával – Halászbástya hajó

Aki igazán különleges helyen búcsúztatná az évet, annak a Halászbástya hajó romantikus, éjszakai dunai programja tökéletes választás. A fedélzeten korlátlan ital, bőséges svédasztalos vacsora és retro buli várja a vendégeket, miközben a város fényei mellett hajózva érkezik el az új év. A program este 9-kor indul a Jászai Mari térről, és hajnali 2-ig tart.

A jegyár tartalmazza a svédasztalos vacsorát, az éjféli menüt, korlátlan italfogyasztást (sör, bor, pezsgő, üdítő) és a retro buli

Menü

Gulyásleves

Füstölt pisztráng, kacsa rilette, tepertőkrém

Egészben sült pulykamell, mini töltött káposzta, konfitált kacsacom

Spenótos lasagne (vegán opció)

Körtés karamellás desszert, csokis szeletek

Éjfélkor: lencseleves + virsli

Jegyárak: Normál jegy: 85 000 Ft/fő, last minute jegy: 95 000 Ft/fő

A hajó 56 főt fogad, az ablak melletti helyek és privát asztalok nem garantáltak. Az időjárás miatti módosítás esetén a rendezvény a kikötőben is megtartásra kerül.

Spoon The Boat – Ötfogásos gourmet szilveszteri vacsora

A Lánchíd lábánál horgonyzó Spoon minden évben a város egyik legexkluzívabb szilveszteri helyszíne. A panoráma, a fine dining menü és a hajó elegáns belső tere miatt sokan már hónapokkal előre foglalnak, de még most is akad néhány szabad asztal.

Gourmet szilveszter menü

Welcome Bubbles Spoon the Boat Habzó Hárs 2023 — Tokaj

Sült alma relish, narancs kaviár

Lazactatár, wasabis majonéz, zöldalma Váli Vince bora (Zeusz, Hárslevelű) 2020 — Badacsony

Vadkacsa consomé, pierogi, koriander

Borjú rollbraten, hasselback burgonya, beluga lencse, Tűzkő Birtok Merlot 2020 — Tolna

„Dunakavics” – tejcsokoládé, földimogyoró, ribizli, Nobilis Sárgamuskotály 2023 — Tokaj

Petit Four, Macaron – ajándék a végén díszdobozban

Éjféli pezsgős koccintás: Antech Cuvée Eugénie Brut Magnum (Crémant de Limoux)

Ár: 90 000 Ft/fő + 15% szervizdíj

Vogue Hajó – Funky & Soul Szilveszter

A Vogue Budapest egyik legstílusosabb állóhajója, ahol idén egy elegáns vacsoraest és egy hamisítatlan Funky & Soul buli várja a vendégeket. A Duna-parti panoráma, az Éliás Gyula Acoustic Quartet élő koncertje és DJ Miskó hajnalig tartó szettje garantálja, hogy 2026-ot igazán emlékezetes hangulatban köszöntsd. A program 19 órakor kezdődik, vacsora 20 órától, a buli pedig egészen hajnali 3-ig tart.

Menü

Előételek: caprese falatok, tonhal ceviche, mini pulled pork burger, guacamole & chips

Főételek: omlós bárány bulgurral, sült kacsacomb szarvasgombás burgonyapürével, BBQ bélszín falatok, zöldfűszeres lazac, bostoni sült bab

Desszertek: New York sajttorta, almáspite, répatorta, vegán málnakrém

Éjfélkor: sörös malacsült kelkáposztával + pezsgős koccintás

Jegyár: 75 000 Ft/fő

High Five Budapest: Két tánctér, svédasztalos vacsora, prémium italok

A Gozsdu Udvar szomszédságában található High Five Budapest minden évben az egyik legnépszerűbb szilveszteri helyszín, és idén is egy hatalmas, két tánctéren zajló bulival készül. A program 20:00 és 23:00 között svédasztalos vacsorával és korlátlan prémium italfogyasztással indul, majd éjfélig és azon túl a VHS Video Disco Party veszi át a terepet, a ’80-as, ’90-es, 2000-es évek és napjaink legnagyobb házibuli slágereivel.

A BistroPub egyedi dizájnja, a több száz négyzetméteres tér és a vegán, tejmentes, gluténmentes opciókat is kínáló menü miatt ez az egyik legjobb választás azoknak, akik a belváros szívében, igazi bulinegyed-hangulatban szeretnék indítani 2026-ot.

Menü

Svédasztalos fogások minőségi alapanyagokból

Vegán, gluténmentes és tejmentes opciók

Prémium italok korlátlanul (20:00–23:00)

Jegyár: 70 000 Ft/fő

VIRTU Restaurant – Panorámás szilveszter

A MOL Campus tetején működő VIRTU Restaurant Budapest egyik legexkluzívabb szilveszteri helyszíne: a 120 méteres magasságból nyíló panoráma és a fine dining menüsor együtt valóban különleges évbúcsúztatót ígér. A program egész estére szól, érkezni 18:00 és 20:30 között lehet, éjfélkor pedig himnusz és újévi köszöntő, majd DJ Mada House Party gondoskodik a hangulatról hajnalig.

Fontos megjegyezni, hogy az esemény egy Facebook‑esemény alapján érhető el, így nem garantált, hogy minden csomag vagy ár még aktuális, de a meghirdetett ajánlatok így néztek ki.

Menü:

Ropogós csirkeszárny tokhal kaviárral

Homár „gulyás” gyömbéres csipetkével

Mangalica terrine almakompóttal

Sóban sült padlizsán parmezánhabbal

Bélszín Wellington szarvasgombás burgonyapürével

Champagne granité, piemonti mogyorós palacsinta

Bonbonválogatás (szarvasgombás trüffel, tökmagpraliné stb.)

Csomagok és árak (a FB‑esemény szerint):

VIRTU EXCLUSIVE TABLES by Dom Ruinart

5 fogásos vacsora + borpárosítás + all inclusive prémium koktél- és borfogyasztás + Dom Ruinart pezsgős köszöntő A vendégek az északi teremben, ablak melletti helyeken ülnek.

6 fő: 1 014 000 Ft + 15%

4 fő: 676 000 Ft + 15%

2 fő: 338 000 Ft + 15%

VIRTU N.Y.E. DINNER by Moët & Chandon

5 fogásos vacsora + borpárosítás + korlátlan prémium koktél + Moët & Chandon pezsgős köszöntő Asztalfoglalás a déli teremben, egész estére.

Az ára 129 000 Ft/fő

BOB

A belváros egyik legnépszerűbb klubja idén is hatalmas szilveszteri bulival készül: a BOB-ban mindenki maga döntheti el, hogyan lép át 2026-ba. Aki csak táncolni szeretne, annak elég egy belépőjegy, aki pedig exkluzívabb élményre vágyik, asztalt is foglalhat fogyasztható kerettel.

Belépőjegyek:

Normál jegy: 18 000 Ft

Asztalfoglalás: 160 000 Ft-tól / asztal, minimum 4 fő

Bottle Service működik (a teljes összeg fogyasztható italokra). A BOB szilvesztere azoknak szól, akik egy nagy, pörgős, hajnalig tartó bulival szeretnék indítani az új évet – garantált bejutással, ha előre megveszik a jegyet.

ARAZ Étterem: Hatfogásos gálavacsora élőzenével

Az ARAZ Étterem idén is elegáns, élőzenés gálavacsorával várja vendégeit december 31-én. A program 19:00-kor üdvözlőitallal indul, majd egész este fuvola-, szaxofon-, zongora- és hegedűprodukciók gondoskodnak a hangulatról, a SambAmor táncshow pedig különleges színfoltja az éjszakának.

A vendégek hatfogásos fine dining menüt kapnak, éjfélkor pedig hagyományos büfével készülnek: lencsefőzelék, mázas malachasalja és polenta marha lasagne várja az ünneplőket. A jegy korlátlan üdítő-, ásványvíz- és kávéfogyasztást, valamint egy pohár pezsgőt is tartalmaz.

Menü:

Angus tatár tonkababbal

Füstölt grillezett polip sáfrányos rizottóval

Vargánya esszencia szarvasgombával

Grönlandi laposhal beluga lencsével

Wagyu A5 rostélyos sütőtök pasztával

Étcsokoládé fudge, macaron, szeder mousse

Jegyár: 80 000 Ft/fő + 12% szervizdíj

Vörösmarty téri Szilveszter: ingyenes, szabadtéri buli

Aki nem szeretne fizetős programot, annak a Vörösmarty tér a legjobb választás. A város egyik legnagyobb szabadtéri bulija, tűzijátékkal, vásárral, forralt borral.

Program: tűzijáték, vásár, élőzene

Budapest 2025-ben is elképesztően változatos szilveszteri kínálattal várja az ünneplőket. A dunai hajók romantikus és elegáns programokat kínálnak, a fine dining éttermek különleges menükkel készülnek, a rooftop bárok pedig a város legszebb panorámáját adják az év utolsó éjszakájához. A klubok és táncos helyek pedig gondoskodnak arról, hogy a buli egészen hajnalig tartson.