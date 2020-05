Hatalmas változás jön a magyar boltokban: gyökeresen átalakul a bevásárlás

A koronavírus-járvány ellen bevezetett társadalmi távolságtartás jelentősen átalakították az emberek vásárlási szokásait. Ezekkel a változásokkal lépést tartva a kereskedelemben az egész világon komoly átalakulások mentek végbe, amik vélhetően a járvány után is hosszú távon velünk maradnak majd. Ezért kiemelten fontos, hogy tisztában legyünk azzal a 7 fontos szemponttal, amik mentén változik a világunk.

Az új koronavírus-járvány hatására életbeléptetett társadalmi távolságtartások már hetek óta az életünk részét képezik. Ez idő alatt lassan mindenki hozzászokik a távmunkához és távtanuláshoz, az online videóchat partikhoz a barátai és családja körében, vagy éppen az online vásárláshoz és fitnesz órákhoz a mentális, illetve fizikai egészségünk megőrzése érdekében. Az új szokásaink rögzüléséhez már 3 vagy 8 hét is elegendő lehet, mutatnak rá múltbéli felmérések.

Így vagy úgy, de annyi bizonyos, hogy világjárvány hatására legtöbbünknek jelentős mértékben megváltoznak a szokásai, és nincs ez másképpen a vásárlásaink és fogyasztásaink tekintetében sem. Ennek megfelelően a kereskedőknek és a vállalatoknak is muszáj lesz alkalmazkodniuk a megváltozott vásárlói igényekhez, ha tartani akarják a lépést az átalakult piaccal. A CNBC szakértői segítségével 7 kiemelkedően fontos szempontot vizsgált meg, amikben bizonyosan változást fog hozni a koronavírus-járvány. Nézzük is át, mik lehetnek ezek kritikus változások.

1. Mindent a szemnek semmit a kéznek

A koronavírus-járvány óta kétszer is meggondolja az ember mihez nyúl hozzá. Korábbi tanulmányok már megállapították, hogy a COVID-19 vírus akár 3 napig is túlél a műanyagon vagy az acélon, illetve 24 órán át fertőz a kartonpapíron is - emeli ki a CNBC elemzője. Az azonban még ma sem teljesen tiszta, hogy a fertőzés meddig marad életben például a ruházaton. Ahogy szép lassan visszatér az élet az üzletekbe, úgy ódzkodnak egyre többen azoktól a termékektől, amiket mások előttük összefogdoshattak, de hasonlóan viszonyulunk például a bevásárlókocsikhoz és bankkártya terminálok nyomkodásához is.

Részben ezek miatt is vezeti be egyre több üzlet az érintésmentes fizetés lehetőségét, illetve ruhák, ékszerek és egyéb termékek esetében is csak kézfertőtlenítés után foghatják meg a vásárlók a cikkeket. Ezek után az üzletek egy vagy több napig is elzárva tarthatják ezeket termékeket, mielőtt újra kiraknák a bolt polcaira, hogy ezzel is tovább csökkentsék a fertőzések veszélyét.

2. Egymás személyes tere

Hasonlóan a dolgok összefogdosásához, egyre több figyelmet fordítunk a személyes buborékjaink tiszteletben tartására is. Már hetek óta megszokottá vált az egy-másfél méteres távolságtartás a többi embertől a közös egészségünk érdekében, és ezek a társadalmi távolságtartások vélhetően valamilyen formában a közeljövőben is velünk maradnak.

Az emberek továbbá kerülni fogják a szűkös és zsúfolt üzlethelyiségeket, és előtérbe helyeződhetnek a szabadtéri bevásárlóközpontok és piacok - véli a CNBC. A szabályozások tekintetében pedig már hazánkban is egyre több üzlet vezetett be egy maximális létszámot, ami felett már nem tartózkodhat több vásárló azonos időben a boltban. Néhány kereskedés esetében pedig már előre foglalható időpontokban fogadják a vásárlóikat.

3. Támogassuk a helyit

A világjárvány sok vásárlóban felébresztette a márkahűséget is, vagyis egyre többen érzik úgy, hogy a rendszeres vásárlásaikkal is támogatják kedvenc kávézójuk, főzdéjük vagy éppen ruhamárka boltjukat, így azoknak nem kell a közeljövőben lehúzniuk a rolót.

A hazai cégek támogatása jótékony hatással lehet a családi vállalkozásokra is, mivel egyre több ember tartja fontosnak, hogy valóban ismerje, honnan is száramzik az adott termék. További jó hír az is, hogy egyes felmérések alapján a világjárvány megjelenése óta az emberek 86 százaléka ad több borravalót a helyi üzletekben - írja a CNBC.

4. Háttérbe helyeződnek a kényelmi kiadások

Márciusban a veszélyhelyzet életbelépésével tömegesen árasztották el a vásárlók az élelmiszer és háztartási üzleteket, hogy a létfontosságú élelmiszerekből és háztartási felszerelésből beraktározzanak a vírushelyzet esetleges rosszabbodására felkészülve. Ezekkel a költésekkel párhuzamosan a legtöbben a kényelmi kiadásaikat csökkentették, és későbbre halasztották a nem létfontosságú vásárlásaikat.

Ennek eredményeképpen, hasonlóan a korábbi válságokhoz, vélhetően eltolódnak a vásárlók preferenciái, később pedig egyre fontosabb tényezők lesznek a leárazások és az akciók a kényelmi vásárlásaink során.

Meg kell találnunk a módot arra, hogy aktuálisak tudjunk maradni, mivel nem olyan dolgokat árusítunk amikre az embereknek szükségük van, hanem amikre vágynak

- fogalmazott a CNBC szakértője. Azoknak a kereskedőknek, akik ruházati cikkekkel, ékszerekkel vagy más kiegészítőkkel foglalkoznak muszáj lesz alkalmazkodniuk, vagy komoly hátrányra tehetnek szert a piacon, mivel az emberek kétszer is meggondolják majd, hogy valóban szükségük van-e az adott termékre vagy sem.

5. Minden virtuálissá válik

A koronavírus-járvány hatására egyre többször élünk szociáliséletet, tanulunk vagy akár ismerkedünk is az online térben. Ugyan az online kereskedelem már az új koronavírus felbukkanása előtt is pörgött, az aktuális helyzetben még nagyobb teret hódított magának.

A kereskedőknek is egyre kreatívabb megoldásokkal kell előrukkolniuk, mivel a vásárlók akár otthonaik kényelméből végigpásztázhatják a konkurencia kínálatát. Egyre precízebb raktárrendszerekre és ötletesebb termékbemutatókra lesz szükségük az online kereskedelemben, pláne, amikor olyan kényes termékekről van szó, mint a cipők vagy más ruházati cikkek.

6. A márkahűség és a bizalom kéz a kézben jár

A vásárlói preferenciák jelentős mértékben eltolódtak azoknak a márkáknak az irányába, akik kellő érzékenységgel reagáltak a koronavírus-válságra, és szem előtt tartják a vásárlóik egészségét. Az egészségügyi intézkedésekkel az üzletek nem csak az ügyfeleik biztonságérzetét növelték meg, de azt is kommunikálják, hogy számukra fontosak a vásárlóik és dolgozóik - jegyezte meg a CNBC szakértője.

Jó példa erre a Nike is, mint világcég, ahol új marketing szlogent is bevezettek: play inside, play for the world (játssz bent, játssz a világért). Ezzel is kiemelve vásárlóik számára, hogy mennyire fontos az otthon maradás a világjárvány terjedésének megfékezésében.

7. Globálisan átgondolt döntések

A környezetünkre való odafigyelés mellett a koronavírus hatására a globális gondolkodásmód is előtérbe helyeződni látszik.

Az emberiség szintjén mindannyian osztozunk a világjárvány okozta nehézségekben

- hangsúlyozta a CNBC. Ilyen volt az is, amikor az Olaszországi karanténban énekléssel szórakoztatták magukat esténként a helyiek, majd pár nap alatt az egész világon elterjedt a közös áriázás. Mindenki úgy próbálja átvészelni ezeket a nehéz időket ahogy tudja, és ez globálisan is közelebb hozza egymáshoz az embereket.

Nem utolsó sorban üzleti szempontból is egyre tudatosabb vásárlókká válunk a koronavírus-járvány hatására, így a gyártók számára is egyre fontosabb szempont lesz az, hogy átlátható ellátási lánccal rendelkezzenek a vásárlók bizalmának elnyerése érdekében. Ezzel is átláthatóbbá és érzékelhetőbbé téve a határokon átívelő összefonódást.

Címlapkép: Getty Images