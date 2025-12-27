2025. december 27. szombat János
1 °C Budapest
Egy nő hátulnézetből a repülőtéren, kezében útlevéllel és beszállókártyával, miközben az indulási kapuhoz sétál
Világ

Rejtélyes drónok miatt órákra megbénult a légi forgalom Hannoverben

Pénzcentrum/MTI
2025. december 27. 18:33

Azonosítatlan drónok miatt szombat hajnalig órákon át le volt zárva a hannoveri repülőtér feletti légtér - közölte a repülőtér szóvivője.

A péntek esti korlátozás 21:47 és 0:16 között volt érvényben, ami jelentős fennakadásokat okozott a légiforgalomban. Hét érkező járatot más repülőterekre - köztük Paderbornba, Brémába, Düsseldorfba és Frankfurtba - irányítottak át. Két további járat nem tudott leszállni Hannoverben, ezért az onnan induló szombati járataikat is törölték; ezek Frankfurtba és Párizsba közlekedtek volna.

A Hannoverische Allgemeine Zeitung (HAZ) német napilap értesülései szerint először egy közeli modellrepülőtér térségében észleltek egy drónt, mintegy 80 méteres magasságban. A lap szerint körülbelül egy órával később legalább két drón megközelítette a hannoveri repülőteret. Legutóbb novemberben zárták le a hannoveri repülőteret drónészlelés miatt, akkor 45 percig tartott a korlátozás. Az elmúlt hónapokban több német repülőtéren is fennakadásokat okoztak az engedély nélküli drónreptetések. Bár felmerült a külföldi érintettség lehetősége is, erre vonatkozóan eddig nem hoztak nyilvánosságra bizonyítékokat.

Holger Münch, a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) vezetője december elején közölte: Németországban az idén eddig több mint ezer gyanús drónrepülést regisztráltak. Ezek leggyakrabban katonai létesítmények vagy repülőterek környezetét érintették, de más kritikus infrastruktúrák - például védelmi ipari vállalatok és kikötők - is célponttá váltak. Münch szerint a drónok üzemeltetőinek azonosítása és kihallgatása bonyolult eljárás, ezért sok esetben nem lehet egyértelműen megállapítani, mi állhat a reptetések hátterében.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #repülés #repülőtér #németország #penzcentrum #világ #drón #repülőgép #járatkésés #járattörlés #légiforgalom

