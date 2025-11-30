Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt, miután idén már 63 csecsemőt diagnosztizáltak, és 14 újszülött vesztette életét a betegség következtében.

Ingyenes gyorstesztet vezet be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a szülés előtt álló kismamák számára a szifilisz kimutatására - értesült az RTL Híradó. A vérvétellel kimutatható fertőzés kötelező vizsgálatát az indokolja, hogy az elmúlt években drasztikusan megnövekedett a veleszületett szifiliszes esetek száma.

A Magyar STI Társaság adatai szerint a helyzet rendkívül aggasztó. "Idén már 63 szifiliszes csecsemőt regisztráltak, közülük 14-en bele is haltak a betegségbe. 2024-ben 42 esetből 9 kisbaba vesztette életét" - nyilatkozta Tisza Tímea, a szervezet elnöke. A fertőzések elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyékben, valamint a fővárosban koncentrálódnak.

Bár a terhesség első harmadában már évtizedek óta kötelező a szűrés, Surján Orsolya országos tisztifőorvos szerint a későbbi tesztelés is elengedhetetlen. Amennyiben a várandós nő és a magzat tünetmentes, a 28. hétig még lehetőség van hatékony kezelésre, amely meggyógyíthatja az anyát és biztosíthatja a baba egészséges fejlődését.

A szifilisszel született újszülöttek minden esetben kórházi kezelésre szorulnak, amely két héten keresztül, napi többszöri kristályos penicillin infúzióból áll. A betegségnek vannak korai és késői tünetei is. "A korai veleszületett szifiliszes gyerek szemlátomást beteg, rosszul gyarapszik, lázas, nedvedző kiütései vannak a szája körül, a végbél körül sebek" - magyarázta Tisza Tímea. A késői tünetek csak kétéves kor után jelentkeznek.