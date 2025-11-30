A laboratóriumi vizsgálatok Listeria monocytogenes jelenlétét mutatták ki a termékben.
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezővé teszi a várandós nők szifilisz-szűrését az emelkedő veleszületett fertőzések miatt, miután idén már 63 csecsemőt diagnosztizáltak, és 14 újszülött vesztette életét a betegség következtében.
Ingyenes gyorstesztet vezet be a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a szülés előtt álló kismamák számára a szifilisz kimutatására - értesült az RTL Híradó. A vérvétellel kimutatható fertőzés kötelező vizsgálatát az indokolja, hogy az elmúlt években drasztikusan megnövekedett a veleszületett szifiliszes esetek száma.
A Magyar STI Társaság adatai szerint a helyzet rendkívül aggasztó. "Idén már 63 szifiliszes csecsemőt regisztráltak, közülük 14-en bele is haltak a betegségbe. 2024-ben 42 esetből 9 kisbaba vesztette életét" - nyilatkozta Tisza Tímea, a szervezet elnöke. A fertőzések elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyékben, valamint a fővárosban koncentrálódnak.
Bár a terhesség első harmadában már évtizedek óta kötelező a szűrés, Surján Orsolya országos tisztifőorvos szerint a későbbi tesztelés is elengedhetetlen. Amennyiben a várandós nő és a magzat tünetmentes, a 28. hétig még lehetőség van hatékony kezelésre, amely meggyógyíthatja az anyát és biztosíthatja a baba egészséges fejlődését.
A szifilisszel született újszülöttek minden esetben kórházi kezelésre szorulnak, amely két héten keresztül, napi többszöri kristályos penicillin infúzióból áll. A betegségnek vannak korai és késői tünetei is. "A korai veleszületett szifiliszes gyerek szemlátomást beteg, rosszul gyarapszik, lázas, nedvedző kiütései vannak a szája körül, a végbél körül sebek" - magyarázta Tisza Tímea. A késői tünetek csak kétéves kor után jelentkeznek.
Európában évente több ezer ember kap HIV-diagnózist, és ezek mintegy fele túl későn történik, ami növeli a súlyosabb megbetegedések kockázatát.
A hatóság ugyan konkrét utazási állásfoglalást nem adott, de megerősítette: a karácsonyi vásárok fokozott kockázatot jelentenek.
5979 gyermek született, és 10 333 fő vesztette életét
Magyarország a legsúlyosabb európai régiók között a keringési halálozásban. Miért ilyen rossz a helyzet, és mi emeli ennyire a kockázatot? A CHART most megmutatja.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
Az őszi koronavírus-járvány lassan véget ér, és Magyarország már elkésett a Covid-19 elleni oltási kampánnyal.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal összehangolt akcióban lépett fel egy külföldi áruszállítói hálózattal szemben.
Sokkoló, ami a világban történik, minden örökre meg fog változni: ez alól Magyarország sem húzhatja ki magát
Aggasztóan kevés gyermek születik Magyarországon, ez azonban nem egyedi: régiós, európai és globális szinten is hasonló demográfiai problémakkal néznek szembe.
Az Európai Parlament elfogadta a játékok biztonságáról szóló új szabályokat, amelyek szigorúbb vegyi anyag korlátozásokat és digitális termékútleveleket vezetnek be.
Ez ma az egyik legádázabb betegség: nagyon nagy a veszély, de a szakértők szerint már közel az áttörés
A tüdőrákban szenvedők 5 éves életkor-standardizált nettó túlélési aránya jelenleg 18,4%, azaz a diagnózist követő öt év elteltével ötből csak egy beteg van életben.
Egy új kutatás szerint a műtét alatt lejátszott zene csökkentheti az altatószerek szükséges mennyiségét és javíthatja a betegek felépülését.
Durva járvánnyal számolnak idén a szakértők: új variánsok fertőznek, mielőbb érdemes ezt kérni a házorvosnál
Megkezdődött a Covid elleni vakcinák kiszállítása a háziorvosi rendelőkbe, szakértők szerint pedig az idősek különösen veszélyeztetettek lehetnek az idei influenzaszezonban.
A kezelés előtt a betegeknek teljesen abba kell hagyniuk a drog használatát.
Íme kilenc szülői szokás, ami egy gyermekpszichológus kutatásai szerint a leginkább fejleszti a szociális készségeket.
Ausztriához, Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan Magyarországon is jelentősen emelkedett a hepatitis A megbetegedések száma.
A Lyme-kór világszerte – így Magyarországon is – a leggyakoribb állatról emberre terjedő betegség.
Több százezer magyar kaphatja meg idén ezt a fertőzést: lenne védelem akár ingyen is, túl kevesen kérik
Több szezon óta egyre kevesebb a beadott influenza elleni oltások száma.
Egy kutatás szerint a négy vagy több oltást kapóknál kevesebb influenzaszerű betegség és szamárköhögés fordult elő, míg egy másik tanulmány a vakcinázást heveny veseelégtelenséggel hozta...
