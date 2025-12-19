Veszedelmes új vírust találtak a tudósok: ez az állat terjeszti, már a lehelete is halálos

Drónokkal gyűjtött bálnalehelet segít a vadon élő púpos és más bálnafajok egészségi állapotának felmérésében, amely során egy veszélyes vírust is kimutattak - írja a BBC.

Tudósok speciális felszereléssel ellátott drónokat repítettek át a bálnák légzőnyílásán keresztül kilélegzett cseppfelhőkön, amikor az óriások feljöttek levegőért. A mintákban egy rendkívül fertőző vírust azonosítottak, amely világszerte tömeges bálna- és delfinpartravetődésekkel hozható összefüggésbe.

Terry Dawson, a King's College London professzora szerint a bálnalehelet mintavételezése forradalmi jelentőségű a bálnák egészségének és jólétének vizsgálatában. "Lehetővé teszi a kórokozók megfigyelését élő bálnákban stressz vagy sérülés okozása nélkül, ami kritikus fontosságú információkat nyújt a gyorsan változó sarkkörüli ökoszisztémákban előforduló betegségekről" - nyilatkozta.

A kutatók steril Petri-csészékkel felszerelt drónokat használtak a púpos, hosszúszárnyú és ámbráscetek kilélegzett leheletének begyűjtésére, amit csónakokról vett bőrbiopsziákkal kombináltak. Ezzel első alkalommal igazolták, hogy egy potenciálisan halálos bálnavírus, a cetacea morbillivirus az Északi-sarkkörön túl is jelen van.

Ez a betegség rendkívül fertőző, könnyen terjed a delfinek, bálnák és disznódelfinek között, súlyos megbetegedéseket és tömeges pusztulást okozva. A vírus képes fajok között is terjedni és óceánokon átívelni, jelentős veszélyt jelentve a tengeri emlősökre.

A kutatók remélik, hogy ez az áttörés segít a tengeri élővilágot fenyegető halálos veszélyek korai felismerésében, még mielőtt azok elterjednének. Helena Costa, a norvég Nord Egyetem kutatója szerint "a jövőben a prioritás ezeknek a módszereknek a hosszú távú megfigyelésre való folyamatos használata, hogy megérthessük, hogyan alakítják a különböző új stresszfaktorok a bálnák egészségét az elkövetkező években".

A tanulmányt, amelyben a londoni King's College, a brit Royal (Dick) School of Veterinary Studies és a norvég Nord Egyetem vett részt, a BMC Veterinary Research folyóiratban publikálták.