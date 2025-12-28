Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban

A befektetési szempontból zaklatott 2025-ös év után sok befektetőben ott a kérdés: mire lehet számítani 2026-ban? Az infláció, a geopolitikai feszültségek és a lassuló gazdaság alaposan megkeverték a lapokat. A CashTag év végi adásában tapasztalt piaci szakértők beszélnek arról, mi működhet a következő évben, és hol lehetnek új lehetőségek. A fókusz azon van, hogyan érdemes felkészülni egy bizonytalan, de lehetőségeket is tartogató időszakra.

2025 a befektetők számára egyszerre szólt alkalmazkodásról és lehetőségekről. Az infláció makacs jelenléte, a geopolitikai feszültségek és a növekedési kilátások körüli bizonytalanság komoly volatilitást hozott a piacokra, miközben egyes eszközosztályok és szektorok kifejezetten erős teljesítményt mutattak. A felszín alatt zajló folyamatok megértése nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy ki lehessen igazodni ezen a „hullámvasúton”.

A CashTag év végi adása ezt a sokrétegű képet bontja ki befektetési szakemberek segítségével. Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Szőcs Gábor, a HOLD Alapkezelő szenior portfóliókezelője arról beszélnek, mely piacok és eszközök bizonyultak 2025 nyerteseinek, hol voltak a legnagyobb kockázatok, és milyen tanulságokat érdemes levonni az elmúlt év mozgásaiból.

A kitekintés legalább ennyire hangsúlyos: 2026-ot ugyanis továbbra is olyan tényezők formálhatják, mint a vámháborús feszültségek alakulása, az energiahordozók stratégiai szerepe, a forint árfolyamának érzékenysége vagy éppen az arany és az ingatlan mint menedék- és befektetési eszköz kilátásai. A szakértők nemcsak trendeket azonosítanak, hanem azt is bemutatják, milyen gazdasági eseményekre érdemes figyelni a következő évben.

A videó egyik legfontosabb üzenete, hogy a bizonytalan környezetben a tudatos portfólió-összeállítás felértékelődik. A beszélgetés rávilágít arra, milyen szempontok mentén érdemes gondolkodni egy 2026-os befektetési stratégiáról, és hogyan lehet egyensúlyt találni a kockázatkezelés és a hozamlehetőségek között. Akik szeretnének átfogó, mégis gyakorlatias képet kapni a piacok jelenéről és jövőjéről, azoknak érdemes megnézni a CashTag év végi adását.