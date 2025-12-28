A tiltakozások és félelmek ellenére sokan pozitívan állnak a csatlakozáshoz Bulgáriában.
Elárulták a magyar tőzsdeguruk, mibe fektesd a pénzed, ha nagyot akarsz kaszálni 2026-ban
A befektetési szempontból zaklatott 2025-ös év után sok befektetőben ott a kérdés: mire lehet számítani 2026-ban? Az infláció, a geopolitikai feszültségek és a lassuló gazdaság alaposan megkeverték a lapokat. A CashTag év végi adásában tapasztalt piaci szakértők beszélnek arról, mi működhet a következő évben, és hol lehetnek új lehetőségek. A fókusz azon van, hogyan érdemes felkészülni egy bizonytalan, de lehetőségeket is tartogató időszakra.
2025 a befektetők számára egyszerre szólt alkalmazkodásról és lehetőségekről. Az infláció makacs jelenléte, a geopolitikai feszültségek és a növekedési kilátások körüli bizonytalanság komoly volatilitást hozott a piacokra, miközben egyes eszközosztályok és szektorok kifejezetten erős teljesítményt mutattak. A felszín alatt zajló folyamatok megértése nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy ki lehessen igazodni ezen a „hullámvasúton”.
A CashTag év végi adása ezt a sokrétegű képet bontja ki befektetési szakemberek segítségével. Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Szőcs Gábor, a HOLD Alapkezelő szenior portfóliókezelője arról beszélnek, mely piacok és eszközök bizonyultak 2025 nyerteseinek, hol voltak a legnagyobb kockázatok, és milyen tanulságokat érdemes levonni az elmúlt év mozgásaiból.
A kitekintés legalább ennyire hangsúlyos: 2026-ot ugyanis továbbra is olyan tényezők formálhatják, mint a vámháborús feszültségek alakulása, az energiahordozók stratégiai szerepe, a forint árfolyamának érzékenysége vagy éppen az arany és az ingatlan mint menedék- és befektetési eszköz kilátásai. A szakértők nemcsak trendeket azonosítanak, hanem azt is bemutatják, milyen gazdasági eseményekre érdemes figyelni a következő évben.
A videó egyik legfontosabb üzenete, hogy a bizonytalan környezetben a tudatos portfólió-összeállítás felértékelődik. A beszélgetés rávilágít arra, milyen szempontok mentén érdemes gondolkodni egy 2026-os befektetési stratégiáról, és hogyan lehet egyensúlyt találni a kockázatkezelés és a hozamlehetőségek között. Akik szeretnének átfogó, mégis gyakorlatias képet kapni a piacok jelenéről és jövőjéről, azoknak érdemes megnézni a CashTag év végi adását.
Brutális, mennyire jól járt, aki ebbe a részvénybe tette a pénzét 2025 elején: 2026-ban is megéri tartani?
A magyar tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, dollárban számolva világelső pozíciót ért el 64 százalékos növekedéssel.
Főszabály szerint 2026-ban is minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, kivéve a kivételes eseteket.
5 tipp, ha te is túlköltekeztés karácsonykor: ne aggódj, ezzel a módszerrel újra hamar tele lesz a bankszámlád
A karácsonyi túlköltekezés után sokan szembesülnek pénzügyi nehézségekkel. Ám ezeket azért lehet enyhíteni.
A Kriptomat is úgy döntött, hogy december 26-án 23:00-tól felfüggeszti magyarországi szolgáltatásait.
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
A 2025-ös év jelentős fordulatot hozott a befektetési piacokon, miközben a BÉT harmadik éve produkál nagyon jelentős hozamot.
A részvénypiac forgalma 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Az érintett engedély nélkül kínált befektetési lehetőségeket értékpapírokba, kriptovalutákba és devizapiaci ügyletekbe, magas hozamot és tőkegaranciát ígérve.
A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.