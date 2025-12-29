Óriásit kaszált, aki időben lépett a pénzével: még most is megéri beszállni az év sztárbefektetéseibe?

2025-ben a befektetési piac több szektorban is erős kilengéseket mutatott. Voltak eszközök, amelyek kiemelkedően teljesítettek, míg mások komoly veszteséget okoztak a portfóliókban. Ezeket az irányokat mutatjuk be a legfontosabb eszközosztályok alapján. A Pénzcentrum utána járt különböző befektetésekkel foglalkozó szakembereknél, hogy mi érte meg idén.

Mindazon emberek, akik megtakarítással rendelkeznek, méltán tehetik fel maguknak a kérdést 2025-ben: mibe érdemes fektetni manapság. Érdemes ilyenkor azon tanakodni, hová érdemes tenni a pénzt, hogy az megőrizze értékét, sőt lehetőleg gyarapodjon is. Két klasszikus befektetési forma, az arany és az ingatlan továbbra is a legnépszerűbb menekülőutak közé tartozik a bizonytalan gazdasági környezetben. De melyik mellett érdemesebb dönteni?

A The Economist szerint idén ismét 2025 egyik legjobban teljesítő eszközosztálya az arany volt. A világpiaci árfolyam 2025-ben történelmi csúcsokra emelkedett, amit a központi bankok megnövekedett vásárlása és a befektetői biztonsági kereslet támasztott alá. Ez az eszköz szignifikánsan felülteljesítette a legtöbb hagyományos piacot. De szintén komoly befektetések zajlottak a kriptopiacon és az AI-szegmensben is.

A Pénzcentrum idén szakértőket és elemzőket kérdezett meg a legjobb befektetésekről. Az OTP, a Gránit Bank, az Amundi alapkezelője segített megválaszolni a legfőbb kérdéseinket és Nagy Viktor, a Portfolio elemzője is válaszolt a kérdéseinkre.

Legjobb befektetések

Hosszú Ferenc, az OTP Alapkezelő befektetési tevékenységet irányító vezérigazgató-helyettese kiemelte, hogy az európai bankrészvények az év egyik legnagyobb nyertesei voltak.

Az európai bankindex december 11-ig közel 73 százalékos hozamot ért el, messze felülteljesítve más régiók bankszektorát. A magas kamatkörnyezet, a stabilizálódó infláció és a vártnál jobb gazdasági teljesítmény jelentősen javította a bankok nyereségességét. A nagybankok kétszámjegyű tőkearányos megtérülést értek el, miközben erős tőkehelyzetük lehetővé tette az osztalékfizetések és részvény-visszavásárlások növelését

- fogalmazott.

A kelet-közép-európai régió részvénypiacai szintén kimagasló évet zártak. A CETOP index teljes hozama meghaladta a 43 százalékot, amit a növekvő kockázatvállalási kedv és a korábbi években kialakult értékeltségi diszkont támogatott. A régiós bankrészvények többsége 20 százalék feletti emelkedést mutatott.

Az OTP Bank árfolyama 64 százalékkal, a cseh Moneta papírjai 61 százalékkal erősödtek, miközben a lengyel bankszektort leképező WIGBANK index 41 százalékos pluszban zárt. Egyedi vállalati történetek is segítették a teljesítményt. A lengyel Orlen részvényei az új stratégia és a kedvező finomítói marzsok hatására megduplázódtak, és hasonló mértékű emelkedést mutatott a KGHM árfolyama is.

A nyersanyagpiacon is rendkívüli hozamok születtek. Hosszú Ferenc szerint 2025-ben az arany és az ezüst ára is több mint a duplájára emelkedett. Az arany teljesítményét a stagflációs félelmek, a geopolitikai feszültségek, a jegybanki aranyvásárlások és a várható amerikai kamatcsökkentések támogatták. Az ezüst még az aranyat is felülteljesítette, amit az alacsony készletszintek, a stratégiai szerep erősödése és a fokozott befektetői kereslet hajtott.

Az arany ismét tarolt

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint 2025-ben szinte minden, a nemesfémekhez kapcsolódó eszköz kiemelkedően teljesített.

Az ezüst, az arany, a palládium és a platina árfolyama is jelentősen emelkedett, ugyanakkor a bányavállalatok részvényei még az alaptermékeket is felülteljesítették. A nemesfémek iránti keresletet egyszerre támogatták a jegybanki vásárlások és az ETF-eken keresztül beáramló friss tőkék, miközben a dollár gyengülése és a várható monetáris lazítás is felfelé hajtotta az árakat

- mondta.

Rövid távon az amerikai eszközök biztonságával kapcsolatos bizonytalanság, valamint a globálisan lazuló fiskális politika és az ebből fakadó államadósság-növekedés erősítette a reáleszközök iránti keresletet, ami tovább terelte a befektetőket a nemesfémek felé. Kiss Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemesfémeken túl több fejlődő piaci részvénypiac is kiugró teljesítményt nyújtott 2025-ben, köztük Dél-Korea, Dél-Afrika és Görögország. A régióban szinte minden piac erős évet zárt, a román és a cseh tőzsde vezetésével - fogalmazott Kiss Péter.

Óvatosan a devizás megtakarításokkal

Vályi Bence, a Gránit Alapkezelő junior portfóliómenedzsere szerint 2025-ben a forint érdemben erősödött mind a dollárral, mind az euróval szemben, ami miatt forintban számolva számos devizás befektetés teljesítménye elmaradt a hazai eszközökétől. Ez nem jelenti azt, hogy hosszabb távon ne lenne helye a devizás megtakarításoknak, ugyanakkor az idei év egyértelműen azoknak kedvezett, akik forintos eszközökben tartották a megtakarításaikat.

Eszközosztály szinten forintban is kiemelkedő hozamot értek el a nemesfémek, különösen az ezüst és az arany. Emellett a régiós részvénypiacok is erős évet zártak. A BUX és a CETOP indexek egyaránt közel 40–45 százalékos év eleje óta számolt teljesítményt mutattak, ami tovább erősítette a forintban befektetők pozícióját 2025-ben.

Nagy Viktor, a Portfolio elemzője szerint forintban számolva érdemben átrendeződik a befektetések rangsora, mivel a forint 2025-ben több mint 6 százalékkal erősödött az euróval, és több mint 17 százalékkal a dollárral szemben. A részvénypiacok közül forintos alapon a magyar piac került az élmezőnybe. A BUX index közel 38 százalékos emelkedést mutatott az év során, amit elsősorban az OTP Bank csaknem 60 százalékos, valamint a Magyar Telekom több mint 35 százalékos árfolyamrali-ja támogatott.

A Bitcoin megéri még mindig?

A kriptovilág egyik meghatározó eszköze, a Bitcoin 2025 végét gyengén zárta, visszaeséssel az év során. Egyes adatok szerint a Bitcoin éves teljesítménye negatív tartományban volt, miután a korábbi csúcsokat nem tudta tartani, és a piaci kockázatvállalási hangulat visszaesett. A kriptoeszközök volatilitása miatt sok befektető súlyos veszteséget realizált, különösen a rövidtávú kereskedők vagy azok, akik nagy kitettséget vállaltak.

Az OTP Alapkezelő szerint a kriptodevizák a közeljövőben is erőteljes árfolyamkilengéseket mutathatnak, ugyanakkor a globális eszközallokációban egyre nagyobb szerepet kapnak. Egyre több intézményi befektetési tanácsadó támogat néhány százalékos, előre rögzített kripto kitettséget, miközben a vezető pénzügyi intézmények blockchain alapú megoldásokkal korszerűsítik a tranzakciós infrastruktúrájukat.

Ebben a környezetben Hosszú Ferenc álláspontja szerint az óvatos, de nyitott megközelítés indokolt. A kriptoeszközök tartását elsősorban a hosszú távon gondolkodó, magasabb kockázatot vállaló portfóliókban tartják elképzelhetőnek, legfeljebb 5 százalékos súly mellett.

Nagy Viktor, a Portfolio elemzője szerint az elmúlt években látványosan emelkedtek a kriptoeszközök árfolyamai. A bitcoin 2023 eleje és az idei októberi csúcs között közel nyolcszorosára drágult, majd az elmúlt hónapokban egy technikailag egészségesnek tekinthető korrekció indult el. Ennek eredményeként 2025 egészében a meghatározó kriptoeszközök, köztük a bitcoin és az ethereum árfolyama összességében inkább stagnált.

Nagy Viktor hangsúlyozta, hogy diverzifikációs céllal, hosszabb, több éves időtávon továbbra is indokolt lehet kriptoeszközöket tartani a portfóliókban. Ugyanakkor fontos tisztában lenni azzal, hogy ezek rendkívül volatilis befektetések, amelyek árfolyamát néhány évente 30–50 százalékos, vagy akár ennél is nagyobb korrekciók szakíthatják meg a jelentős emelkedési időszakok között.

AI-forradalom, mint befektetés?

Vályi Bence arról beszélt, 2025-ben az AI-hoz köthető részvények kiemelkedően teljesítettek, miközben az értékeltségek történelmi csúcsok közelébe emelkedtek. Ugyanakkor továbbra sem egyértelmű, hogy mikor következhet be fordulat a túlzott optimizmusban. Novemberben már megjelentek a kifulladás jelei, és egyre erősebbek a befektetői félelmek az AI-vállalatok hosszabb távú nyereségtermelő képességével kapcsolatban.

Vályi Bence szerint 2026-ban az AI-szektor megítélésében kulcsszerepet kaphat a beruházások finanszírozhatósága és a fenntartható, pozitív cash flow elérése. Amennyiben ezekre a piac egyértelműen kedvező visszajelzéseket kap, az AI-val foglalkozó vállalatok részvényei előtt további emelkedési potenciál nyílhat meg.

Másodlagos hatásokkal bír az AI

Kiss Péter szerint hosszabb távon a mesterséges intelligencia érdemben növelheti a termelékenységet, alapvető változásokat hozhat a gazdasági működésben, és a fiskális politikára is számottevő hatást gyakorolhat. Rövidebb távon további jelentős beruházások várhatók az AI-hoz kapcsolódó területeken, különösen az adatközpontokban és az energiaellátásban, még akkor is, ha a jelenlegi növekedési ütem nem feltétlenül fenntartható tartósan. Ezek a beruházások támogatják a globális növekedést, és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Egyesült Államok jövő évi lassulása ne torkolljon recesszióba.

A közvetlen AI-beruházások volumene jelenleg még mérsékelt, az amerikai GDP nagyjából 1 százalékát teszi ki, ugyanakkor erős másodlagos hatásokat indít el. Növeli a hardver és szoftver iránti keresletet, emeli az energiafelhasználást, gyorsítja az infrastruktúra bővítését, miközben az eszközök elavulása is felgyorsul. Mivel az AI egyre több ágazatban terjed, hatása jóval túlmutat a technológiai szektoron, és régiónként eltérően jelenik meg

- tette hozzá az Amundi befektetési igazgatója

Kiss Péter szerint az AI-beruházási hullám nemcsak a technológiai vállalatokat, hanem a kapcsolódó, kedvezőbb értékeltségű szektorokat is támogathatja. Emiatt az Amundi a globális diverzifikációt részesíti előnyben, mivel az amerikai részvénypiac már erősen koncentrált az AI-hoz kötődő vállalatok irányába. Egyes fejlődő piaci országok, valamint az európai és japán részvénypiacok bizonyos szegmensei vonzó lehetőségeket kínálnak. A főbb kockázatok közé tartozik az amerikai piac túlzott koncentrációja, különösen a technológiai és kommunikációs szektorban, az adatközpontok energiaellátásával kapcsolatos kihívások, a szabályozási és kritikus nyersanyagokat érintő geopolitikai kockázatok, valamint a nagyszabású beruházások megtérülése.

Még csak most kezdődik az AI valódi üzleti térnyerése

Hosszú Péter szerint 2025-ben továbbra is erős teljesítményt nyújtottak az AI-hoz kapcsolódó befektetések, különösen a chipgyártók, a hyperscaler technológiai vállalatok, valamint az AI-infrastruktúrát kiépítő és kiszolgáló cégek.

Megítélése szerint a mesterséges intelligencia 2026-ban is kiemelt befektetési téma maradhat, a lehetőségekkel és a kockázatokkal együtt.

Az Egyesült Államokban az AI üzleti alkalmazása még viszonylag alacsony szinten áll, ugyanakkor ez jövőre érdemben bővülhet. A Census Bureau Business Trends and Outlook Survey adatai alapján jelenleg az amerikai vállalatok 17,4 százaléka használ valamilyen AI-megoldást üzleti folyamataiban. A generatív AI terjedése új bevételi forrásokat nyithat meg, miközben a magas bérköltségű, jól automatizálható ágazatokban számottevő költségmegtakarítást eredményezhet.

Hosszú Péter szerint érdemes figyelni az iparágspecifikus AI-megoldások elterjedését, mivel a korai nyertesek és vesztesek azonosítása jelentős hozampotenciált hordozhat. Ugyanakkor kockázatot jelenthet a szabályozás szigorodása, például az EU AI Act, a számítási kapacitások korlátozottsága, valamint a magas piaci értékeltségek. Az AI-piac így egyszerre kínál növekedési lehetőségeket és fokozott kockázatokat a befektetők számára.