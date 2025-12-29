2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Veszélyben a balatoni kutyás strand: hiába a több ezres támogatás, idén sem született döntés

HelloVidék
2025. december 29. 10:18

Hiába a több ezres lakossági támogatás, most sem született döntés a siófoki kutyás strand ügyében. Az önkormányzat az év utolsó ülésén ismét elhalasztotta a kérdést, pedig a tervezett helyszín – Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál – már régóta ismert.

Ismét döntés nélkül zárult a siófoki kutyás strand ügye: a város képviselő-testülete az év utolsó ülésén sem jutott közös nevezőre a régóta vitatott kérdésben. Bár több ezer helyi lakos és nyaralótulajdonos támogatta az elképzelést, az önkormányzat végül 2026 januárjára halasztotta a döntést - írta a Sonline.hu.

A kutyás strand létesítése évek óta visszatérő téma a siófoki közéletben. A jelenlegi előterjesztés szerint a strand Balatonszéplakon, az Ezüstparton, a Cinege-patak befolyójánál fekvő, állami tulajdonú partszakaszon kapna helyet, amely jelenleg is szabadon látogatható.

A kérdésről 2025 elején online szavazás indult, amelyen mintegy háromezer ember vett részt. A válaszadók többsége támogatta a kutyás strand létrehozását, különösen a helyi lakosok körében volt erős az igenek aránya. A támogatottság ellenére a decemberi testületi ülésen világossá vált, hogy a döntéshez szükséges szakmai és bizottsági egyeztetések nem zárultak le.

Kiderült, hogy a városfejlesztési bizottság korábban nem támogatta a beruházást, míg a pénzügyi bizottság nem tudott egységes álláspontra jutni. Emellett az idegenforgalmi bizottság egyáltalán nem tárgyalta az előterjesztést, ami formailag is akadályát jelentette a döntéshozatalnak. Ezekre hivatkozva a képviselő-testület végül úgy határozott, hogy a kérdést elnapolja, és 2026 januárjában tér vissza rá.

A vita hátterében nemcsak társadalmi, hanem anyagi és üzemeltetési kérdések is állnak

A kutyás strand kialakítása kerítéssel, karbantartással, takarítással és külön infrastruktúrával járna, ami jelentős költséget róna az önkormányzatra. Emellett több tiltakozó vélemény is érkezett, elsősorban a környéken nyaralóval rendelkező tulajdonosoktól és vízisportolók részéről.

A testület ugyanakkor jelezte: 2025-ben biztosan nem valósul meg a kutyás strand, de az ötletet nem vetették el végleg. A több mint egy évtizede húzódó ügy így továbbra is napirenden marad – a végső döntésre azonban a siófokiaknak még várniuk kell.
Címlapkép: Getty Images
#önkormányzat #Balaton #turizmus #támogatás #strand #kutya #siófok #döntés #hellovidék

