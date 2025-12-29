2025. december 29. hétfő Tamás, Tamara
Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Gazdaság

Nem indult jól a reggele a forintnak, ismét lejtmenetben a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum/MTI
2025. december 29. 10:44

Gyengült kissé a forint árfolyama hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben, a dollár 328,87 forinton áll 328,81 forint után, a svájci frank pedig 416,79 forinton 416,16 után.

December eleje óta a forint az euróval szemben 1,5 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,8 százalékkal gyengült, míg a dollár ellenében nagyjából a hó eleji szinten áll a jegyzése.

Az év eleje óta a forint 5,9 százalék nyereségre tett szert az euróval szemben, 17,3 százalékra a dollár és 4,9 százalékra a svájci frank ellenében.
