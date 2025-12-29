Az Európai Bizottság jelzést adott, hogy a paksi atomerőmű bővítésének állami támogatása jelenleg nem rendelkezik uniós jóváhagyással.
Nem indult jól a reggele a forintnak, ismét lejtmenetben a magyar fizetőeszköz
Gyengült kissé a forint árfolyama hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hétfőn reggel kilenc óra után 387,29 forinton jegyezték a péntek kora esti 386,84 forinttal szemben, a dollár 328,87 forinton áll 328,81 forint után, a svájci frank pedig 416,79 forinton 416,16 után.
December eleje óta a forint az euróval szemben 1,5 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 1,8 százalékkal gyengült, míg a dollár ellenében nagyjából a hó eleji szinten áll a jegyzése.
Az év eleje óta a forint 5,9 százalék nyereségre tett szert az euróval szemben, 17,3 százalékra a dollár és 4,9 százalékra a svájci frank ellenében.
Megvan a dátum, ekkor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: tényleg utolérjük Ausztriát is?
Komoly piaci törések, karácsonyi témák és nagyívű interjúk jellemezték az elmúlt hetet a Pénzcentrumon.
Ez még Magyarországon is fejfájást okozhat? Óriási bajban a kínai akkunagyhatalmak: komoly válság jöhet 2026-ban
A kínai lítiumakkumulátor-ipar jelentős kihívásokkal néz szembe 2026 elején a hazai elektromosautó-piac gyengülése és az exportnövekedés lassulása miatt.
A forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott 2025-ben, az euróval szemben több mint tíz éve, a dollárral szemben pedig még régebben nem látott mértékben erősödött.
Komoly pénzosztásra készülhetnek Brüsszelben 2026-ban? Kiderültek a tervek, rengeteg forrás sorsa dőlhet el
Az Európai Unió 2026-os költségvetésének végleges formája megszületett, amelyben az Európai Parlament sikeresen lobbizott a források növeléséért.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1786 dollárról 1,1765 dollárra változott.
Varga Mihály jegybankelnök szerdán délután Facebook-oldalán három célról írt, melyeket hivatalba lépésekor tűztek ki, és amelyeket szerinte teljesítettek.
A színésznő elmondta, hogy most több pénzt keres, mint előtte sok éven át, de azért messze van a luxustól az, hogyan él.
A forint jelentősen gyengült a munkaszüneti napon, az illikvid devizapiaci kereskedésben, miközben a nemzetközi tőkepiacokon optimista hangulat uralkodott.
Javította Bulgária minősítési országplafonját a Moody’s Ratings.
A Gazprom tárgyalásokat folytat a magyar Mol vállalattal a szerbiai NIS olajvállalatban meglévő többségi részesedésének lehetséges eladásáról.
Tóth Zoltánt, az E.ON EIS (Energy Infrastructure Solutions) megoldásértékesítési osztályvezetőjét kérdeztük.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a 13. havi nyugdíj mellett februártól megkezdik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését is.
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében.
Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Kedd reggel alig változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Húsz évre bebiztosították magukat: így juthat fix áron zöldáramhoz ez az ipari óriásvállalat
