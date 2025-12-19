2025. december 19. péntek Viola
tabletták gyógyszer gyógyszertár
Egészség

Mostantól a patikus is írhat vényt: ez oldja meg a magyar egészségügy válságát?

Pénzcentrum
2025. december 19. 11:14

Új korszakához érkezett a magyar gyógyszerészet. A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében, valamint a betegek gyorsabb és biztonságosabb gyógyszerellátásában. Az intézkedés bejelentésével egy időben adták át az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám országos szakmai és közönségdíjakat. 

December 17-én tartották az Év Gyógyszerésze és a Kedvenc Patikám díjátadót, amelynek idei fő üzenete a gyógyszerészek szerepének bővülése volt. A szakma évtizedek óta készül arra a lépésre, amely most valósággá vált: a gyógyszerészek vényírási jogosultságot kaptak. Ez nemcsak új feladatot, hanem új bizalmi szintet teremt a lakossági gyógyszerellátásban.

A rendezvényen bemutatták a Debreceni Egyetem új szakirányú továbbképzését is, amely a farmakoterápia menedzsmentre fókuszál, és a gyógyszerészeket, orvosokat készíti fel a gyógyszerelési problémák felismerésére, valamint a személyre szabott betegellátás támogatására.

A díjátadót követően ismertették a vényírás gyakorlati részleteit, a gyógyszertárak új feladatait, valamint azokat az informatikai és szakmai támogatásokat, amelyek a zökkenőmentes átmenetet segítik. A változás célja, hogy a gyógyszerészek aktívabban vegyenek részt a prevencióban és a krónikus betegellátásban, ezzel tehermentesítve az egészségügyi rendszert.

