Már a mindössze néhány napig tartó túlevés is képes tartósan megzavarni az agy és a bélrendszer közötti finom egyensúlyt.
Karácsonykor sem csillapodik az influenzajárvány: ennyien mentek orvoshoz miatta
Magyarországon a múlt héten 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett heti jelentésében. Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat.
Azt írták: az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46 százaléka 14 év alatti, 26,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 17,9 százalékuk 35-59 éves, 9,8 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,1 százaléka volt 14 év alatti, 33,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,4 százalékuk 35-59 éves, 8,3 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.
Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, két közigazgatási területen - Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyében - csökkent, Zala vármegyében pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. December 15. és 21. között Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, míg Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Baranya vármegyében a legkevesebb.
Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hat jelentés érkezett Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Zala vármegye területéről. A járványok két óvodát, egy bölcsőde és óvodát, két általános iskolát, továbbá egy idősotthont érintettek. Öt járványban vettek mintát és történt a laboratóriumi vizsgálatok mind az öt esetben kimutatták az influenza A vírust.
Kórházba az 51. héten 167 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük tízen szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra. December 15. és 21. között összesen 2385 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK laboratóriumában. Ebből 135 mintában az influenza valamelyik típusát, 12-nél légúti RSV (légúti óriássejtes vírus), 431-ben koronavírus-fertőzést igazoltak.
Egyszerű trükkökkel egészségesebb és olcsóbb is lehet a karácsonyi menü, a dietetikusok szerint a tudatosság az egyik kulcs.
Idén a karácsony és a szilveszter is hosszú pihenést ígért, amikor viszont nem kellemes nyitva tartó patika után kutatni. Mutatjuk az ügyeletes gyógyszertárak listáját, amelyek...
Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.
Hitted volna? Ennyi mindenre jó a szódabikarbóna: gyurma, karácsonyfadísz is készülhet belőle - Gyomorégés esetén is jól jöhet
Cikkünkben sorra vesszük, mire jó a szódabikarbóna, mikor érdemes óvatosnak lenni vele és milyen esetekben érdemes inkább mást választani helyette.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság a legsúlyosabb, úgynevezett fekete dobozos figyelmeztetés elhelyezését fontolgatja a Covid–19 vakcinák dobozán.
Sokan, éppen amikor végre letették a stresszt és nyugalomban ünnepelnének, betegszenek le év végére, vagy pont karácsonykor kapnak el valamit a rokonoktól. A patika meg...
A kutatók remélik, hogy ez az áttörés segít a tengeri élővilágot fenyegető halálos veszélyek korai felismerésében.
Szilveszterkor továbbra sem tiltják be a tűzijátékokat Budapesten, ugyanakkor az idei évben a korábbinál jóval szigorúbb feltételek mellett lehet használni őket.
A gyógyszerészek vényírási jogosultságának bevezetése mérföldkő az egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelésében
A Krisna-hívők idén is a Népligetben rendezik meg háromnapos Karácsonyi Szeretetlakomájukat, ahol ételt és élelmiszercsomagokat osztanak a rászorulóknak.
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Az előzetes adatok szerint 2025 novemberében 5582 gyermek született, és 9686 fő halt meg.
A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A karácsony kiváló alkalmat ad arra, hogy újra felfedezzük a halfogyasztás hagyományát és egészségmegőrző szerepét.
Amit évtizedek óta igazságnak hiszünk a fogászatban, sokszor inkább árt, mint használ.
Míg 2024 végén 32 ezer beteg várakozott valamilyen beavatkozásra, addig 2025 decemberére ez a szám már 38 ezerre emelkedett.
Az intézmény erről szerdán adott tájékoztatást a saját közösségi oldalán.
Új bírósági eljárás indult a Novo Nordisk és az Eli Lilly ellen, miután több beteg látásvesztést tapasztalt a cégek fogyókúrás gyógyszereinek szedése után.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Európa öregszik, de Magyarországon belül is óriásiak a különbségek. Hol élnek a leghosszabb ideig, és mit jelent ez a jövőnkre nézve?
