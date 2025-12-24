2025. december 24. szerda Ádám, Éva
Woman Blowing Her Nose With Handkerchief In Public Parkf. Sick Young Woman With Seasonal Influenza Blowing Her Nose On A Tissue. Seasonal Virus Infection. Chronic Disease Control, Allergy Induced Asthma Remedy And Chronic Pulmonary Dis
Egészség

Karácsonykor sem csillapodik az influenzajárvány: ennyien mentek orvoshoz miatta

MTI
2025. december 24. 12:31

Magyarországon a múlt héten 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett heti jelentésében. Akut légúti fertőzés tüneteivel 250 500-an keresték fel orvosukat.

Azt írták: az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók 46 százaléka 14 év alatti, 26,3 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 17,9 százalékuk 35-59 éves, 9,8 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 36,1 százaléka volt 14 év alatti, 33,2 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt, 22,4 százalékuk 35-59 éves, 8,3 százalékuk pedig a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az év 51. hetében 17 közigazgatási területen nőtt, két közigazgatási területen - Csongrád-Csanád és Nógrád vármegyében - csökkent, Zala vármegyében pedig nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. December 15. és 21. között Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, míg Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Baranya vármegyében a legkevesebb.

Az 51. héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról hat jelentés érkezett Fejér, Komárom-Esztergom, Vas és Zala vármegye területéről. A járványok két óvodát, egy bölcsőde és óvodát, két általános iskolát, továbbá egy idősotthont érintettek. Öt járványban vettek mintát és történt a laboratóriumi vizsgálatok mind az öt esetben kimutatták az influenza A vírust.

Kórházba az 51. héten 167 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük tízen szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra. December 15. és 21. között összesen 2385 vizsgálati anyagot dolgoztak fel az NNGYK laboratóriumában. Ebből 135 mintában az influenza valamelyik típusát, 12-nél légúti RSV (légúti óriássejtes vírus), 431-ben koronavírus-fertőzést igazoltak.
Címlapkép: Getty Images
