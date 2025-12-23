2025. december 23. kedd Viktória
Ostrava, Csehország - 2024. február 2: Azúr Volkswagen ID.3 elektromos autó az utcán parkolva.
Autó

Meglepő számok jöttek az autóeladásokról, Magyarország sem maradt ki: ez állhat a hátterében

Pénzcentrum
2025. december 23. 15:01

Az Európai Unióban novemberben és az év eddigi részében is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest. Az elektromos járművek piaci részesedése tovább emelkedett. Ez derül ki az Európai Autógyártók Szövetsége kedden közzétett jelentéséből. 

Az ACEA adatai szerint novemberben 887 491 új személyautót helyeztek forgalomba az Európai Unióban. Ez 2,1 százalékos növekedést jelent éves alapon. Az év első tizenegy hónapjában összesen 9 860 092 új autót regisztráltak, ami 1,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A szervezet ugyanakkor jelezte, hogy az értékesítések volumene még mindig elmarad a járvány előtti évektől.

Az akkumulátoros elektromos autók piaci részesedése január és november között 16,9 százalék volt. Ez megfelel az idei várakozásoknak, ugyanakkor az ACEA szerint további bővülésre van szükség a hosszabb távú átállás fenntartásához. A vásárlók körében a hibrid elektromos modellek bizonyultak a legnépszerűbbnek, miközben a plug in hibridek piaca is gyors ütemben nő.

Az akkumulátoros elektromos autók forgalomba helyezése az év első tizenegy hónapjában 1 662 399 darabot ért el, ami 27,6 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. A bővülést elsősorban a legnagyobb piacok adták. Németországban 41,3 százalékkal, Belgiumban 10,2 százalékkal, Hollandiában 8,8 százalékkal, Franciaországban pedig 9,1 százalékkal nőtt az ilyen járművek száma. Novemberben önmagában 188 730 akkumulátoros elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 44,1 százalékos emelkedést jelentett egy év alatt.

A hibrid elektromos autók regisztrációja január és november között 3 408 907 darabot tett ki. Ez 34,6 százalékos piaci részesedést jelent. A kategória éves alapon 14,5 százalékkal bővült. Spanyolországban 26 százalékos, Franciaországban 24,2 százalékos, Németországban 8,7 százalékos, Olaszországban pedig 7,9 százalékos növekedést mértek. Novemberben 301 819 hibrid elektromos autót helyeztek forgalomba, ami 4,2 százalékos emelkedés.

A plug in hibrid elektromos autók száma az év első tizenegy hónapjában 912 723 darab volt. Piaci részesedésük 9,3 százalékra nőtt az egy évvel korábbi 7,1 százalékról. A növekedés üteme 33,1 százalékot tett ki. Spanyolországban 113 százalékkal, Olaszországban 80,6 százalékkal, Németországban pedig 62,7 százalékkal nőtt a regisztrációk száma. Novemberben 91 699 plug in hibrid került forgalomba, ami 38,4 százalékos bővülést jelentett.

A benzin és dízel meghajtású autók együttes piaci részesedése 36,1 százalékra csökkent az év első tizenegy hónapjában, szemben az egy évvel korábbi 45,8 százalékkal. A benzines autók regisztrációja 2 665 739 darabra esett vissza, ami 18,6 százalékos csökkenést jelentett, miközben piaci részesedésük 27 százalékra zsugorodott. A dízelautók száma 890 022 darabra csökkent, ami 24,4 százalékos visszaesést jelentett, részesedésük pedig 9 százalékra mérséklődött. Novemberben a benzines regisztrációk 206 448 darabra, a dízeleké 70 120 darabra estek vissza.

Magyarországon novemberben 10 754 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az akkumulátoros elektromos autók száma 852 darabra nőtt, ami 31,5 százalékos bővülést jelentett. A plug in hibridek regisztrációja 756 darab volt, 76,2 százalékos növekedéssel. A hibrid elektromos autók száma 5 554 darabot ért el, 13,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A benzines autók száma 2 549 darabra csökkent, a dízeleké pedig 1 015 darabra mérséklődött.

Az év első tizenegy hónapjában Magyarországon összesen 117 510 új személyautót helyeztek forgalomba, ami 7,1 százalékos növekedést jelentett. Ebben az időszakban 9 820 akkumulátoros elektromos autót regisztráltak, 6 064 plug in hibridet és 59 550 hibrid elektromos járművet. A benzines autók száma 28 159 darabra csökkent, míg a dízelautóké 13 319 darabot tett ki.
Címlapkép: Getty Images
