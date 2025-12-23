Az ünnepek alatt sok gazda elköveti azt a hibát, hogy túleteti házikedvencét, vagy olyan ételekkel kínálja meg, amelyek számára kifejezetten mérgezőek lehetnek.
Szuperfertőző adenovírus söpör végig a Földön: a tudósok aggódnak, jelenleg kezelés sincs rá
Egy új, kezelhetetlen vírus terjed világszerte, amely különösen ellenálló és nehezen irtható ki a környezetből. Az adenovírus ellen nincs specifikus antivirális terápia, ami aggodalomra ad okot az egészségügyi szakértők körében - számolt be a Standard.
Az adenovírus egy olyan kórokozó, amely csendben terjed a világ különböző pontjain, és különösen ellenálló természete miatt aggasztja a szakembereket. Eric Sachinwalla, a Jefferson Health fertőzésmegelőzési és -ellenőrzési orvosigazgatója figyelmeztetett, hogy bár az egészséges emberek többségénél csak enyhe tüneteket okoz, a veszélyeztetett csoportoknál súlyosabb szövődmények alakulhatnak ki.
Az adenovírus több mint 60 különböző törzse létezik, és szokatlanul ellenálló: hosszú ideig életképes marad a felületeken, és a szappan, víz vagy a hétköznapi fertőtlenítőszerek nem pusztítják el könnyen. Ez különösen megnehezíti a terjedésének megfékezését.
A szakértők aggodalmát fokozza, hogy a vírus sokféle formában jelentkezhet, néha az influenzára, a Covid-19-re vagy akár a közönséges megfázásra emlékeztető tünetekkel, ami megnehezíti a korai felismerést.
Az adenovírus leggyakoribb tünetei közé tartozik a láz, köhögés, légszomj, orrfolyás, torokfájás, hasmenés és kötőhártya-gyulladás. A legtöbb ember körülbelül két nap alatt felépül pihenéssel és önápolással, de ha a tünetek három napnál tovább tartanak vagy súlyosbodnak, orvosi segítségre lehet szükség. Sachinwalla különösen a testhőmérséklet figyelését javasolja – a 40°C-os lázat komolyan kell venni.
A szakértők szerint több tényező is hozzájárulhat az adenovírus-esetek növekedéséhez. Az influenzaesetek korábbi emelkedése a déli féltekén befolyásolhatja az északi félteke járványait, valamint az alacsonyabb influenza átoltottság általában sebezhetőbbé teheti a lakosságot a fertőzésekkel szemben.
Mivel az adenovírus szoros kontaktus útján terjed és ellenáll sok hétköznapi fertőtlenítőszernek, a higiénia kulcsfontosságú a védekezésben. Sajnos jelenleg nincs specifikus antivirális kezelés az adenovírus ellen, így a fertőzött személyeknek gyakran csak a pihenésre és a tüneti kezelésre kell hagyatkozniuk.
