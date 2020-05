Komoly dilemma az építőiparban: merre tovább?

Az építőiparban is nagyszámú vállalat áll komoly dilemma előtt: folytassák-e a megkezdett beruházásaikat illetve mikor érdemes belefogni az idei évre előzetesen betervezett fejlesztésekbe, bővítésekbe.

"A jelenlegi extrém piaci helyzetben több projekt kapcsán is felmerült, hogy értelmezzük a befektetésre hatást gyakorló egyes tényezők szerepét. Ez nem egy bevált eljárás, ugyanakkor azt is éreztük, hogy a kérdést komplexebb módon érdemes kezelni. Ez az igény hívta életre a krízisre kidolgozott új szolgáltatásunkat" - mondta el Laczkovich Gergely, a 3E International Kft. ügyvezető igazgatója. "Egyértelműen azt tapasztaljuk, hogy a cégvezetők, beruházók körében megnőtt az igény, hogy döntéseik előkészítéséhez a jelenlegi helyzet szerinti objektív elemzést kaphassanak építőipari projektjük lefutási lehetőségeiről" - számolt be az okleveles építőmérnök ügyvezető-tulajdonos a legutóbbi hetek szakmai beszélgetéseinek eredményéről. "Húszéves tapasztalattal rendelkezem kiemelt beruházások tervezésében, menedzselésében és ellenőrzésében. Megéltünk már komoly válságot, de a mostani helyzet jellegében más ezért új típusú megközelítésre van szükség. Véleményünk szerint az a piaci szereplő, aki most időben reagál, és jó helyzetelemzést végez, versenyelőnybe kerül a konkurenciához képest" - tette hozzá.

Krízis analízis szolgáltatásunk keretében azt elemezzük, hogy milyen hatást gyakorol a projektre a vírushelyzet által befolyásolt, jelenleg ismert gazdasági és műszaki környezet. Kiemelten foglalkozunk a műszaki költségoptimalizálással.

A munka során 12 lépésből álló saját fejlesztésű elemzési módszertanunkat alkalmazzuk, miközben különös hangsúlyt fektetünk a következőkre:

ütemterv változatok,

vállalkozói rendelkezésre állás,

építőanyag-ellátás,

finanszírozás,

gazdaságpolitika elemzése,

kockázatelemzés

Az általunk alkalmazott stratégiai és pénzügyi elemzési-, tervezési eszköz a döntés-előkészítés részeként illeszthető be a folyamatba, ezáltal segíti a megalapozott üzleti döntések meghozatalát.

Ezen technika alkalmazása, szolgáltatásunk igénybevétele elsősorban induló vagy folyamatban lévő építőipari projektek beruházói számára lehet fontos és indokolt a jelenlegi, globális hatások mentén folyamatosan alakuló gazdasági helyzetben.

A szolgáltatást azon konkrét ügyféligény hívta életre, hogy számos partnerünk szeretné tudni: a különböző szempontokat értékelve miként döntsön a projekt időbeli ütemezéséről és a műszaki tartalom esetleges változtatásairól. A beruházók szeretnének megalapozott döntést hozni az építőipari projektjeik, építkezéseik indítását, folytatását illetően. A 12 lépéses elemzésünk elvégzése segítséget nyújt ebben.

Cégünk komoly track recorddal rendelkezik az egyedi sajátosságokkal bíró építőipari krízismenedzsment szolgáltatás terén. Számtalan kockázati tényező állandó jelenlétére tekintettel kockázat-felismerési és kezelési rendszeren keresztül szerteágazó tapasztalatunkra alapozva több szakterület együttes elemzését tudjuk elvégezni, nagy jártasággal rendelkező mérnöki-, közgazdasági-, üzemeltetői tevékenységet folytató szakértő kollégák együttműködésével.

Célunk, hogy vezetői információs rendszereken keresztül segítsünk a beruházóknak tisztán látni és felismerni az operatív lépések szükségességét az ingatlanfejlesztés teljes életciklusát felölelően, hatékony együttműködésre alapozva minden érintett belső gazdasági szereplővel.

A fennmaradás és fenntarthatóság érdekében létfontosságú a kontrolling terven keresztüli komplex elemzés eredményeként megfogalmazni és felvázolni a jelenlegi helyzet beruházásokra gyakorolt lehetséges hatásait, majd ezt követően stratégiai verziókat felállítani. Ugyanennyire nélkülözhetetlen a szükséges lépések dokumentáltsága, számadatokkal való alátámasztottsága a likviditás megőrzése szempontjából - például banki finanszírozás esetén.

Tehát célunk, hogy a beruházókat ellássuk azokkal a - komplex elemzés eredményeként megfogalmazott - javaslatokkal és opciókkal, melyek közül választva lehetőségük van a kialakult helyzet miatt megváltozott körülményekre a lehető legjobb és legeredményesebb válaszokat adniuk.

Véleményünk szerint az a piaci szereplő, aki most időben reagál, és jó helyzetelemzést végez, jobb pozícióba kerül a versenytársakhoz képest.

