Figyelmeztet az államtitkár, több százezres bírságot kaphat a nyakába, aki így fűt otthon: erre jobb odafigyelni

Súlyos egészségügyi és környezeti károkat okoz, emellett akár több százezer forintos bírságot is vonhat maga után a szabálytalan lakossági fűtés. A téli időszakban a légszennyezés jelentős részéért nem a közlekedés, hanem a háztartásokban elégetett hulladék és a rossz minőségű tüzelőanyag felelős, a helyzet pedig a szakemberek szerint évek óta nem javul.

Bár pontos adatok nincsenek a tiltott anyagokkal fűtők számáról, a légszennyezettségi mérések egyértelműen bizonyítják a lakossági fűtés szezonális, téli hatását. Kertész-Káldosi Zsuzsanna, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkára az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy a 10 mikrométernél kisebb szálló por (PM10) kibocsátásának 54 százaléka ebből származik. Ezek, illetve a még kisebb részecskék a tüdőből a véráramba jutva rendkívül súlyos egészségügyi problémákat okoznak.

A jogsértők komoly szankciókra számíthatnak, mivel a kormányhivatalok lakossági bejelentés alapján járnak el, és első alkalommal 150-300 ezer, visszaesőként pedig akár 600 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak. A műanyagok, valamint a lakkal vagy festékkel kezelt fa elégetése nemcsak tilos és káros, de a lerakódó korom a kéményt is tönkreteszi, így a fűtés hatásfokát is rontja. Az államtitkár szerint a probléma hátterében sokszor nem a rászorultság áll, ezért a büntetés mellett kiemelt szerepe van a lakosság tájékoztatásának is, amelyet a tárca a "Fűts okosan!" programmal igyekszik segíteni.

A helyzet súlyosságát Gelencsér András vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia és a Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetője is megerősítette. Rámutatott arra, hogy télen még a városokban is a háztartási szilárd tüzelés jelenti a legfőbb szennyező forrást. A részecskeszennyezés akár 60-70 százalékát is ez adja, a hideg hónapokban ugyanis a felszínközeli levegő nem keveredik megfelelően a magasabb légrétegekkel, így a mérgező füst tartósan megreked a lakókörnyezetben. Beszédes adat, hogy egy korábbi felmérés szerint telente a hulladékszállítás volumene a harmadával csökken, ami arra utal, hogy a háztartási szemét jelentős része a kályhákban végzi.

A szakember kiemelte, hogy az elmúlt évek korszerűsítési törekvései ellenére települési szinten nincs érdemi javulás. Elég mindössze egy-két szabálytalankodó lakos ahhoz, hogy egy több ezer fős település levegőjét élhetetlenné tegye. Ráadásul a füst sokszor nem a szennyező saját udvarán, hanem a szomszédban vagy utcákkal arrébb csapódik le.

A probléma visszaszorítása érdekében a kutatócsoport egy olyan új légszennyezettség-mérő rendszert fejleszt, amely a meteorológiai adatok – például a szélirány és a légköri viszonyok –, valamint a műszeres mérések segítségével képes lesz pontosan behatárolni a legsúlyosabb illegális szennyező forrásokat.