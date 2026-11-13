Sokan a mosdóba is magukkal viszik a telefonjukat, ahol híreket olvasnak, közösségi oldalakat böngésznek vagy videókat néznek.
Figyelmeztet az államtitkár, több százezres bírságot kaphat a nyakába, aki így fűt otthon: erre jobb odafigyelni
Súlyos egészségügyi és környezeti károkat okoz, emellett akár több százezer forintos bírságot is vonhat maga után a szabálytalan lakossági fűtés. A téli időszakban a légszennyezés jelentős részéért nem a közlekedés, hanem a háztartásokban elégetett hulladék és a rossz minőségű tüzelőanyag felelős, a helyzet pedig a szakemberek szerint évek óta nem javul.
Bár pontos adatok nincsenek a tiltott anyagokkal fűtők számáról, a légszennyezettségi mérések egyértelműen bizonyítják a lakossági fűtés szezonális, téli hatását. Kertész-Káldosi Zsuzsanna, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium államtitkára az InfoRádióban hangsúlyozta, hogy a 10 mikrométernél kisebb szálló por (PM10) kibocsátásának 54 százaléka ebből származik. Ezek, illetve a még kisebb részecskék a tüdőből a véráramba jutva rendkívül súlyos egészségügyi problémákat okoznak.
A jogsértők komoly szankciókra számíthatnak, mivel a kormányhivatalok lakossági bejelentés alapján járnak el, és első alkalommal 150-300 ezer, visszaesőként pedig akár 600 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak. A műanyagok, valamint a lakkal vagy festékkel kezelt fa elégetése nemcsak tilos és káros, de a lerakódó korom a kéményt is tönkreteszi, így a fűtés hatásfokát is rontja. Az államtitkár szerint a probléma hátterében sokszor nem a rászorultság áll, ezért a büntetés mellett kiemelt szerepe van a lakosság tájékoztatásának is, amelyet a tárca a "Fűts okosan!" programmal igyekszik segíteni.
A helyzet súlyosságát Gelencsér András vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia és a Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoportjának vezetője is megerősítette. Rámutatott arra, hogy télen még a városokban is a háztartási szilárd tüzelés jelenti a legfőbb szennyező forrást. A részecskeszennyezés akár 60-70 százalékát is ez adja, a hideg hónapokban ugyanis a felszínközeli levegő nem keveredik megfelelően a magasabb légrétegekkel, így a mérgező füst tartósan megreked a lakókörnyezetben. Beszédes adat, hogy egy korábbi felmérés szerint telente a hulladékszállítás volumene a harmadával csökken, ami arra utal, hogy a háztartási szemét jelentős része a kályhákban végzi.
A szakember kiemelte, hogy az elmúlt évek korszerűsítési törekvései ellenére települési szinten nincs érdemi javulás. Elég mindössze egy-két szabálytalankodó lakos ahhoz, hogy egy több ezer fős település levegőjét élhetetlenné tegye. Ráadásul a füst sokszor nem a szennyező saját udvarán, hanem a szomszédban vagy utcákkal arrébb csapódik le.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A probléma visszaszorítása érdekében a kutatócsoport egy olyan új légszennyezettség-mérő rendszert fejleszt, amely a meteorológiai adatok – például a szélirány és a légköri viszonyok –, valamint a műszeres mérések segítségével képes lesz pontosan behatárolni a legsúlyosabb illegális szennyező forrásokat.
A kormány újabb tizenhat projekt esetében vonta vissza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási státuszt.
December 21-én lesz az év legrövidebb nappala. Mutatjuk a napkelte és napnyugta időpontjait, és azt is, mikortól lesz érezhetően tovább világos.
10 szakértői tipp, amivel már most csökkenthetjük a rezsit: nem csak a termosztáton múlik a megtakarítás
A Pénzcentrum összegyűjtött tíz olyan szakértői tanácsot, amelyekkel érdemes már most foglalkozni, mielőtt igazán beköszöntenek a kemény téli fagyok.
Az elmúlt tíz évben csak Portugáliában és Hollandiában emelkedett a magyarnál nagyobb mértékben a lakások átlagos ára a jövedelmek növekedéséhez képest.
Közel hat éve nem csökkentek olyan jelentős mértékben az albérletárak Magyarországon, mint idén októberben.
Nem mond le a Margitszigetről a XIII. kerület: megszólalt a polgármester, minisztériumi segítséget kérnek a fővárossal szemben
Tóth József polgármester szerint az Országgyűlés dönthet arról, hogy a Margitsziget visszakerüljön a XIII. kerülethez.
Nyolc év után, 2027 januárjától ismét köthetsz államilag támogatott lakástakarék-szerződést.
Téli zsidó ünnepek 2026-ban és 2027-ben: itt az ünnepnaptár - Mikor van hanuka, milyen szokások kapcsolódanak hozzá?
Mikor van hanuka 2026-ban és 2027-ben? Mutatjuk a téli zsidó ünnepek dátumait, a gyertyagyújtás szabályait és a legfontosabb hagyományokat.
Jól teljesít idén a magyar ipari és logisztikai ingatlanpiac, 2026 első kilenc hónapjában ugyanis a nettó kereslet 22 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos...
A lépés egyértelműen jelzi, hogy a rövid távú lakáskiadás egységes fővárosi szabályozása továbbra sem született meg.
Országosan már csak 0,2 százalékkal emelkedtek a lakásárak egy hónap alatt, Budapesten pedig gyakorlatilag teljesen megállt a drágulás.
Advent 2026: mikor van advent első vasárnapja? – A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
Mikor kezdődik az advent 2026-ban? Mutatjuk a négy adventi vasárnap dátumát, a gyertyák színeinek jelentését és a karácsonyi hagyományok eredetét.
Hiába volt erős az évkezdés, nyárra megtorpant a lakásépítési piac: Budapesten 48 százalékos a visszaesés.
Novemberben jóval kevesebb ingatlant néznek meg a vevők, mint október elején. A Wekerle Plusz banki indulásáig lassabb piac várható.
Nem mindegy, milyen állapotú és méretű lakást adnak ki a fővárosban: a bútorozottság évente félmilliót is hozhat.
A nem megfelelő levegőminőségre a gyermekek a leginkább érzékenyek, mivel a légútjaik szűrőfunkciói még kevésbé fejlettek.
Ezzel a módszerrel vágja meg a rezsiszámláját rengeteg magyar: nem olcsó beruházni, de busásan megtérülhet
A melegvíz előállítása egész évben része a háztartások energiafogyasztásának.
Bár a 2022-es rezsiemelés óta az elmúlt hét adatai kiemelkedőnek számítanak, a hőmérséklethez viszonyítva a felhasználás továbbra is elmarad a korábbi évek átlagától.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.