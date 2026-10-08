Most érkezett! Új atomerőmű épülhet Magyarországon: már tárgyalnak a beszállítókkal - mi lesz így Paks II sorsa?

Kiemelt piacként tekint Magyarországra a Rolls-Royce SMR, amely már több mint negyven hazai beszállítóval kezdte meg az egyeztetéseket a kisméretű moduláris atomreaktorok (SMR) telepítése és az európai ellátási lánc kiépítése kapcsán. A brit vállalat a hagyományos építkezések helyett gyári előregyártással és szabványosítással csökkentené a költségeket, ami a jövőben a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja a nukleáris beruházások piacát - jelentette a Portfolio.

Alexis Honner, a vállalat új piacokért felelős vezetője a 2026-os Portfolio Energy Investment Forumon ismertette a cég stratégiáját. A Rolls-Royce SMR nem egy teljesen új technológiával kísérletezik, hanem a bevált nyomottvizes reaktorok gazdaságosabb megépítésére fókuszál. A 470 megawattos teljesítmény tudatos választás eredménye, mivel ez a méret már biztosítja a megfelelő költséghatékonyságot, miközben a berendezések különösebb infrastruktúra-fejlesztés nélkül, normál közúton is szállíthatók.

Mivel a hagyományos atomerőművek kiadásainak mintegy 75–80 százalékát nem maga a nukleáris technológia, hanem az építkezés és a kapcsolódó rendszerek adják, a vállalat a teljes erőművet egységes, szabványosított termékként kezeli. A szerelési munkák jelentős részét ellenőrzött gyári körülmények közé helyezik át, az első kereskedelmi erőmű részletes tervei pedig 2028 végére készülnek el.

A 2021-ben önállósodott cég 2026 elejéig mintegy félmilliárd eurót fordított fejlesztésre és engedélyezésre, miközben egyre közelebb kerül a tényleges megvalósításhoz. Az európai terjeszkedés fontos mérföldköve, hogy a cseh ČEZ húszszázalékos részesedést szerzett a vállalatban, és hosszú távon közösen akár hatvan reaktor telepítésével is számolnak. Az Egyesült Királyságban három reaktorra kaptak megbízást, ahol a hatósági engedélyezés várhatóan 2027-ben zárul le, emellett Svédország is az ő technológiájuk mellett döntött. A Rolls-Royce nem elszigetelt nemzeti projektekben, hanem egy integrált európai gyártási hálózatban gondolkodik, amely folyamatos megrendeléseket biztosíthat a kontinens ipari szereplőinek.

Magyarország a meglévő nukleáris infrastruktúrájának és tapasztalatának köszönhetően fajsúlyos szerepet kaphat ebben a regionális hálózatban. Az egyeztetések 2022 óta tartanak a hazai hatóságokkal, minisztériumokkal és az energetikai szektor képviselőivel; a felek több együttműködési megállapodást is aláírtak még az előző, Orbán Viktor vezette kormánnyal. A vállalat nem egyszerű reaktoreladásban, hanem hosszú távú ipari partnerségben gondolkodik.

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Már több mint negyven magyar beszállítóval vették fel a kapcsolatot, többet közülük előminősítettek és konkrét ajánlatkérési folyamatokba vontak be. A hazai egyetemekkel és kutatóintézetekkel is szorosabbra fűzték a viszonyt, miközben Pakson a helyi döntéshozókat is tájékoztatták az SMR-technológia lehetőségeiről. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a cseh ČEZ és a magyar MVM között a lehetséges regionális együttműködésről.

A sorozatgyártás legfőbb vonzereje a jelentős áresés, hiszen a számítások szerint a tizedik reaktor megépítésekor a költségek már mintegy 22 százalékkal, a kivitelezési idő pedig 19 százalékkal csökkenhet az első erőműhöz képest. A kiszámíthatóbb kiadások és a rövidebb építési idő alapvetően formálhatják át az atomenergetika finanszírozását. A hagyományos, jelentős csúszásokkal és kizárólag állami háttérrel megvalósuló óriásberuházásokkal szemben az SMR-ek esetében reális alternatívává válhatnak a fix áras szerződések, valamint a vegyes vagy akár tisztán magánfinanszírozású konstrukciók. Ennek köszönhetően a jövőben olyan nagyfogyasztók is közvetlen megrendelőkké léphetnek elő, mint az ipari vállalatok vagy az adatközpontok.