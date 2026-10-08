2026. október 8. csütörtök Koppány
23 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
atomerőmű
Otthon

Most érkezett! Új atomerőmű épülhet Magyarországon: már tárgyalnak a beszállítókkal - mi lesz így Paks II sorsa?

Pénzcentrum
2026. október 8. 14:41

Kiemelt piacként tekint Magyarországra a Rolls-Royce SMR, amely már több mint negyven hazai beszállítóval kezdte meg az egyeztetéseket a kisméretű moduláris atomreaktorok (SMR) telepítése és az európai ellátási lánc kiépítése kapcsán. A brit vállalat a hagyományos építkezések helyett gyári előregyártással és szabványosítással csökkentené a költségeket, ami a jövőben a magánfinanszírozás előtt is megnyithatja a nukleáris beruházások piacát - jelentette a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Alexis Honner, a vállalat új piacokért felelős vezetője a 2026-os Portfolio Energy Investment Forumon ismertette a cég stratégiáját. A Rolls-Royce SMR nem egy teljesen új technológiával kísérletezik, hanem a bevált nyomottvizes reaktorok gazdaságosabb megépítésére fókuszál. A 470 megawattos teljesítmény tudatos választás eredménye, mivel ez a méret már biztosítja a megfelelő költséghatékonyságot, miközben a berendezések különösebb infrastruktúra-fejlesztés nélkül, normál közúton is szállíthatók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mivel a hagyományos atomerőművek kiadásainak mintegy 75–80 százalékát nem maga a nukleáris technológia, hanem az építkezés és a kapcsolódó rendszerek adják, a vállalat a teljes erőművet egységes, szabványosított termékként kezeli. A szerelési munkák jelentős részét ellenőrzött gyári körülmények közé helyezik át, az első kereskedelmi erőmű részletes tervei pedig 2028 végére készülnek el.

Kapcsolódó cikkeink:

A 2021-ben önállósodott cég 2026 elejéig mintegy félmilliárd eurót fordított fejlesztésre és engedélyezésre, miközben egyre közelebb kerül a tényleges megvalósításhoz. Az európai terjeszkedés fontos mérföldköve, hogy a cseh ČEZ húszszázalékos részesedést szerzett a vállalatban, és hosszú távon közösen akár hatvan reaktor telepítésével is számolnak. Az Egyesült Királyságban három reaktorra kaptak megbízást, ahol a hatósági engedélyezés várhatóan 2027-ben zárul le, emellett Svédország is az ő technológiájuk mellett döntött. A Rolls-Royce nem elszigetelt nemzeti projektekben, hanem egy integrált európai gyártási hálózatban gondolkodik, amely folyamatos megrendeléseket biztosíthat a kontinens ipari szereplőinek.

Magyarország a meglévő nukleáris infrastruktúrájának és tapasztalatának köszönhetően fajsúlyos szerepet kaphat ebben a regionális hálózatban. Az egyeztetések 2022 óta tartanak a hazai hatóságokkal, minisztériumokkal és az energetikai szektor képviselőivel; a felek több együttműködési megállapodást is aláírtak még az előző, Orbán Viktor vezette kormánnyal. A vállalat nem egyszerű reaktoreladásban, hanem hosszú távú ipari partnerségben gondolkodik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Már több mint negyven magyar beszállítóval vették fel a kapcsolatot, többet közülük előminősítettek és konkrét ajánlatkérési folyamatokba vontak be. A hazai egyetemekkel és kutatóintézetekkel is szorosabbra fűzték a viszonyt, miközben Pakson a helyi döntéshozókat is tájékoztatták az SMR-technológia lehetőségeiről. Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a cseh ČEZ és a magyar MVM között a lehetséges regionális együttműködésről.

A sorozatgyártás legfőbb vonzereje a jelentős áresés, hiszen a számítások szerint a tizedik reaktor megépítésekor a költségek már mintegy 22 százalékkal, a kivitelezési idő pedig 19 százalékkal csökkenhet az első erőműhöz képest. A kiszámíthatóbb kiadások és a rövidebb építési idő alapvetően formálhatják át az atomenergetika finanszírozását. A hagyományos, jelentős csúszásokkal és kizárólag állami háttérrel megvalósuló óriásberuházásokkal szemben az SMR-ek esetében reális alternatívává válhatnak a fix áras szerződések, valamint a vegyes vagy akár tisztán magánfinanszírozású konstrukciók. Ennek köszönhetően a jövőben olyan nagyfogyasztók is közvetlen megrendelőkké léphetnek elő, mint az ipari vállalatok vagy az adatközpontok.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #beruházás #paks #mvm #technológia #energetika #atomerőmű #portfolio konferencia #atomenergia #paksi atomerőmű #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:04
14:51
14:41
14:32
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 8. 13:35 Megütötték a forintot: veszélyes szintekhez közelít az árfolyam, kilőtt a dollár
október 8. 10:34 Pánikhangulat a piacokon: kritikus szint alá szakadt az OTP, ütik az európai tőzsdéket
október 7. 17:34 Megütötték a tőzsdéket: 40 ezer forint alá zuhant az OTP, kongatják a vészharangot az energiapiacon
október 7. 10:25 Hirtelen fordulat a pesti tőzsdén: a szakadék széléről rántották vissza a BUX-ot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 7.
Kiderült a magyar kórházak sötét titka: hiába tűnt el a hálapénz, így dől el valójában a betegek sorsa
2026. október 8.
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
2026. október 8.
Megtört az eladók uralma a magyar lakáspiacon? Már szinte elvárás a durva árengedmény: jól járhat, aki venni akar
2026. október 8.
KATA adózás 2027: itt a friss kata kalkulátor – Így változnak a kata szabályok, a tételes adó és a céges számlázás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 8. csütörtök
Koppány
41. hét
Október 8.
A tojás világnapja
Október 8.
A látás világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nagyon rosszul járhat, akinek ilyen háza van: alig lehet eladni, főleg az idősek esnek drága csapdába
3
2 hete
Ledobta az akcióbombát a Lidl, indul a roham az idei fűtési szezon sztártermékéért: hamar kifogyhat a boltokból
4
2 hete
Tömegek menekülnek Budapestről: ide költöznek most az élelmes magyarok a méregdrága árak elől
5
2 hete
1,2 milliárd forintért árulhatja szentendrei luxusvilláját Schobert Norbert és Rubint Réka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósságlevél
Fizetési ígéretet megtestesítő értékpapír. A kibocsátó garanciát vállal, hogy meghatározott időpontban a részére átadott pénzösszeget és annak kamatait visszafizeti. Hitelviszonyt testesít meg, tartalmi-formai követelményei vannak, amelyet a polgárjog szabályoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 13:01
Sokan már rég felmondanának, mégis maradnak: 5 jel, hogy baj van a munkahelyeden
Pénzcentrum  |  2026. október 8. 11:28
VOSZ: jelenlegi formájába a vagyonadó veszélyeztetné a magyar vállalkozások fejlődését
Agrárszektor  |  2026. október 8. 14:27
Hivatalos: ami most történt Magyarországon, arra 125 éve nem volt példa