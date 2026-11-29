Jövőre járműkategóriától függően 3–3,6 százalékkal emelkednek az osztrák teherautó-útdíjak, ami az Ausztriában közlekedő magyar fuvarozók költségeit is közvetlenül növeli - írja a Portfolio.

Az osztrák kormány által közzétett 2027-es díjszabás szerint az útdíj infrastruktúradíj- és szén-dioxid-kibocsátási eleme egyaránt 3,6 százalékkal drágul, míg a légszennyezésért és a zajterhelésért fizetendő díjtétel változatlan marad.

Ennek megfelelően a négy- vagy többtengelyes járművek kategóriájában a tarifa kilométerenként nettó 59,27 eurócentre emelkedik. A kéttengelyes, Euro VI-os környezetvédelmi besorolású és 1-es szén-dioxid-kibocsátási osztályba tartozó tehergépjárművek után pedig kilométerenként nettó 28,72 eurócentet kell majd fizetni.

A megtett úttal arányos útdíjfizetési kötelezettség Ausztriában minden 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárműre vonatkozik, és a külföldi fuvarozókra is maradéktalanul érvényes. A fizetendő díjat a megtett távolság mellett a jármű tengelyszáma, a motor Euro-besorolása, valamint a szén-dioxid-kibocsátási osztálya együttesen határozza meg.