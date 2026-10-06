Rendkívüli bejelentés az EU-ból: teljesen átalakítják a fűtést és a rezsit, erre kevesen számítottak

Radikálisan át kell alakítani Európa energiafogyasztását, ha az Európai Unió csökkenteni akarja a fosszilis energiahordozók importjából fakadó kitettségét – erről beszélt Ursula von der Leyen kedden az Európai Parlamentben. A Bizottság elnöke szerint 2040-re meg kellene duplázni a villamos energia részarányát az unió energiafelhasználásában, amivel évente akár 260 milliárd euróval is mérsékelhető lenne a fosszilisenergia-import számlája.

Az európai energiaárak ismét komoly nyomást helyeznek a háztartásokra és a vállalkozásokra. Ursula von der Leyen kedden Strasbourgban, az október 15–16-i uniós csúcsot előkészítő európai parlamenti vitában arról beszélt, hogy Európának nem csupán több tiszta energiát kell termelnie, hanem alapjaiban kell megváltoztatnia azt is, hogyan használja fel az energiát.

A Bizottság elnöke szerint a jelenlegi helyzet újra megmutatta, milyen kockázatot jelent az importált fosszilis energiahordozóktól való függőség. Beszédében azt mondta, hogy február vége óta a gáz ára 140 százalékkal emelkedett, a dízel ára pedig megduplázódott. Az importált fosszilis energiahordozók magasabb költségei együttvéve már 100 milliárd euróval növelték Európa kiadásait úgy, hogy közben egyetlen plusz energiamennyiség sem jelent meg a rendszerben.

Von der Leyen szerint az Európai Unió az energiatermelésben már jelentős változást ért el, a következő feladat azonban az, hogy a termelt tiszta villamos energia valóban eljusson oda, ahol szükség van rá.

Ehhez elengedhetetlen az elektromos hálózatok fejlesztése. A Bizottság ezért sürgeti az úgynevezett hálózati csomag elfogadását, amely gyorsabb hálózati csatlakozásokat, nagyobb tárolókapacitást és jelentősebb infrastruktúra-fejlesztést tenne lehetővé. Von der Leyen szerint tavaly több mint 80 gigawatt új megújuló kapacitást telepítettek az unióban, ugyanakkor ennek hatszorosa még mindig arra vár, hogy csatlakozhasson a hálózathoz.

A helyzet jól mutatja, hogy a nap- és szélenergia bővítése önmagában nem oldja meg Európa energiaügyi problémáit. Az infrastruktúrának is lépést kell tartania a termelés növekedésével.

A Bizottság villamosítási cselekvési terve szerint a villamos energia jelenlegi, nagyjából 23 százalékos részesedését 2040-re 46 százalékra kellene emelni az EU végső energiafelhasználásában. A cél mögött nem egyszerűen a kibocsátások csökkentése áll.

A Bizottság számítása szerint a nagyobb villamosítás révén Európa évente akár 260 milliárd euróval is visszafoghatná a fosszilis tüzelőanyagok importjára fordított kiadásait. A stratégia lényege, hogy a ma még közvetlenül fosszilis energiára épülő felhasználás egyre nagyobb részét villamos energia váltsa fel. Ide tartozik többek között a közlekedés, az épületek fűtése és az ipari folyamatok egy része.

A Bizottság elképzelése szerint Európa akkor válhat energiaügyileg ellenállóbbá, ha az áramtermelésben egyre nagyobb súlyt kapnak a helyben előállított források.

A megújulók már komoly előrelépést értek el

Az uniós villamosenergia-termelés átalakulása már most is látványos. Az Eurostat szerint 2025-ben az EU-ban megtermelt villamos energia 47,3 százaléka származott megújuló forrásból. A megújulókon belül a szélenergia képviselte a legnagyobb részt, a napenergia pedig egy év alatt 24,6 százalékkal növelte termelését.

A folyamat 2026-ban is folytatódott. A második negyedévben az EU villamosenergia-termelésének már 54,1 százaléka származott megújuló forrásból. Ebben az időszakban a napenergia adta a megújuló termelés legnagyobb részét. Vagyis a Bizottság által felvázolt irány nem a semmiből érkezik. Az energiamix már évek óta fokozatosan tolódik a megújulók felé, a következő lépcső azonban a villamos energia sokkal szélesebb körű felhasználása lenne.

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Az energiaárak miatt azonnali segítséget is sürgetnek

Von der Leyen szerint a hosszú távú átalakítás mellett rövid távon is be kell avatkozni, mert az energiaárak emelkedése a háztartásokat és a vállalkozásokat egyaránt sújtja.

A Bizottság elnöke célzott, személyre szabott támogatásokat javasolt a legalacsonyabb jövedelmű háztartásoknak, ugyanakkor az általános támogatásokat nem támogatja. Érvelése szerint ezek jelentős költségvetési terhet jelenthetnek, miközben nagyobb arányban jutnak el a magasabb jövedelműekhez és élénkíthetik az energia iránti keresletet.

Az Európai Bizottság emellett tovább erősítené az uniós közös energiabeszerzést is. Von der Leyen arról beszélt, hogy a korábban, az orosz–ukrán háború után létrehozott közös beszerzési rendszert tovább kell fejleszteni. A Bizottság emellett stratégiai párbeszédet kezdeményez az európai olajfinomítókkal is. Ennek célja a költségek mérséklése és annak biztosítása, hogy Európa, ezen belül a védelmi ipar, megfelelő üzemanyag-ellátással rendelkezzen.

A kínálati oldalon is új lépések jöhetnek. A Bizottság szerint a G7-országok stratégiai készletekből történő olaj- és dízelfelszabadítása mellett további rugalmasságot adnának az exportőröknek az uniós metánszabályok alkalmazásában, hogy az energiapiaci válság közepette ne rakódjanak újabb költségek az ellátási láncra.

Európa számára így egyszerre vált energiaár-, versenyképességi és biztonságpolitikai kérdéssé az energiafogyasztás átalakítása. Von der Leyen üzenete szerint a cél nem pusztán az, hogy több tiszta energiát termeljen az unió, hanem az is, hogy abból minél többet ténylegesen felhasználjon. A Bizottság ezt a folyamatot az úgynevezett elektrifikációval gyorsítaná fel, és 2040-re lényegében kétszer akkora súlyt adna a villamos energiának az európai gazdaságban, mint ma.

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