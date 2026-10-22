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Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
Az eddigi bejelentések és a 2027-es költségvetés ismertetése szerint megmarad a 13. havi és 14. havi nyugdíj is, viszont utóbbi juttatásból jövőre is csak egy hetet fizetnek ki, mint 2026-ban. Az eredeti ütemezés szerint 2027-ben már két hét járt volna - így sokan elesnek az ígért egynegyed havi nyugdíjtól, cserébe a kormány 120 ezer forintra növeli a minimálnyugdíjat, és egyes nyugdíjasok SZÉP-kártyát is kapnak. A Bankmonitor kiszámolta, hogyan érinti ez a változás a nyugdíjasok pénztárcáját. Mint kiderült, sok idős egyáltalán nem jár jól ezzel a változással.
Magyar Péter miniszterelnök október 19-én a parlamentben ismertette a 2027-es költségvetést. A nyugdíjasokat több intézkedés is érinti, a legtöbb a kisebb nyugdíjúaknak kedvez. A januári emelés minden nyugdíjat érint, a mértéke továbbra is az inflációhoz igazodik. A kormány jövőre 3 százalékos inflációval számol, ezért ekkora emelés várható - írja a Bankmonitor.
Több fontos változás is érinti a nyugdíjasokat 2027-től:
- A minimálnyugdíj 28 500 forintról 120 ezer forintra nő.
- A 146 ezer forint alatti nyugdíjakat sávosan emelik, ez a kormány szerint 455 ezer embert érint.
- A 13. havi nyugdíj változatlanul megmarad, februárban továbbra is egy teljes havi nyugdíjnak megfelelő összeg jár.
- A 14. havi nyugdíjból 2027-ben is csak egy heti összeget, vagyis a februári nyugdíj negyedét fizetik ki.
- A nyugdíjas SZÉP-kártya 2027-ben indul, 2030-ig pedig fokozatosan terjesztik ki nagyjából 2,2 millió nyugdíjasra. Az összeget élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre lehet majd költeni.
Más ellátások is nőnek. A rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10, az árvaellátás minimuma 20 százalékkal emelkedik, az időskorúak járadékának összeghatárait pedig megduplázzák.
Az egyik legfontosabb változás, ami minden nyugdíjast érint, hogy a korábbi kormány ígérete alapján 2027-ben már kétheti, vagyis félhavi 14. havi nyugdíj jöhetett volna. A juttatást az előző kormány vezette be, az Országgyűlés 2025 decemberében fogadta el a törvényt. Az első részletet 2026 februárjában fizették ki, ez a februári nyugdíj 25 százaléka, vagyis nagyjából egy heti nyugdíj volt. A terv az volt, hogy a 14. havi nyugdíj évente egy héttel nő. A törvény indoklása szerint a teljes összeget legkésőbb 2030-ig kellett volna elérni.
Az új kormány ezt a felépítést nem folytatja, 2027-ben is egy hét jár, így a februári nyugdíj negyedével kevesebb pénz érkezik, mint amennyit a korábbi ütemezés ígért. Az átlagnyugdíjnál ez nagyjából 68 ezer forinttal kevesebb pénzt jelent februárban.
Az új kormány, amit a 14. havi nyugdíjakon megspórol, a kisebb nyugdíjak felzárkóztatására használja fel. Csakhogy ez lényegében azt fogja jelenteni, hogy a nagyon kis összeget kapó nyugdíjasok juttatásai nagymértékben emelkedhetnek, míg a nagyobb összeget kapó nyugdíjasok ellátása változatlan marad. Bizonyos szempontból, ha a 14. havi nyugdíj beígért egynegyed részét veszteségnek tekintjük, akkor több nyugdíjas kevesebb összegre számíthat majd, mit amit kapott volna a változtatások előtt.
Ki jár jobban?
A Bankmonitor ezt számolta ki, mely nyugdíjsávhoz tartozó nyugdíjasok jártak volna jobban a Fidesz-ígérettel, mint a Tisza-programmal. A januári emelés pontos mértékét még nem hirdették ki, ezért a kormány 3 százalékos inflációs előrejelzésével számoltak. (A 14. havi nyugdíjat a megemelt februári nyugdíjból, a SZÉP-kártya 2027-es összegét a korábbi bejelentések alapján: a havi 250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé 50 ezer, a 250 és 500 ezer forint közöttiek mellé 25 ezer forint jár.)
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A 2026-os nyugdíjak alapján 194 ezer forintos havi nyugdíj alatt a SZÉP-kártya többet fog hozni, mint amennyi a 14. havi nyugdíjból elmarad.
Az idei átlagnyugdíjnak számító havi 264 400 forintos nyugdíjjal januártól nagyjából 272 300 forint jár. A 14. havi nyugdíj így 68 ezer forint lesz, a korábbi ütemezéssel 136 ezer lett volna. A SZÉP-kártya 25 ezer forintja ennek csak egy részét pótolja, összességében nagyjából 43 ezer forinttal kevesebb pénz jut 2027-ben. Érdemes figyelni a 250 ezer forintos határra is. Aki éppen alatta van, 50 ezer forintos SZÉP-kártyát kaphat, aki kicsivel fölötte, már csak 25 ezret. Az 500 ezer forint fölötti nyugdíjak mellé pedig első körben nem jár SZÉP-kártya, ők a teljes elmaradt hetet elveszítik.
A számítás szerint a legkisebb nyugdíjúak járnak a legjobban. Például havi 110 ezer forintos nyugdíj esetében a juttatás a januári emeléssel 113 300 forintra nő, a sávos felzárkóztatás pedig erre még 12 ezer forintot tesz, így januártól havi 125 300 forint jár, ami 15 300 forinttal több a mostaninál. A sávos emelés és a SZÉP-kártya együtt bőven pótolja a 14. havi nyugdíj elmaradt hetét, így aki idén 110 ezer forintos nyugdíjat kap, az a korábbi ütemezéshez képest nagyjából 181 ezer forinttal jár jobban 2027-ben.
Fontos különbség az is, hogy a SZÉP-kártya nem kötött februárhoz, mint a 13. és 14. havi nyugdíjak, így nem egyszerre fog megérkezni egy nagyobb összeg. Februárban egyszerre jön a havi nyugdíj, a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egy heti része. Az átlagnyugdíjjal ez nagyjából 613 ezer forint lesz, a korábbi ütemezéssel 681 ezer forint jött volna. Egy mostani 200 ezer forintos nyugdíjnál a februári összeg 463 500 forint, egy 400 ezres nyugdíjnál 927 ezer forint - írja a portál.
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