A hideg idő beköszöntével országszerte egyre nagyobb nyomás nehezedik a hajléktalanellátó intézményekre, több városban már most szinte minden férőhely foglalt. Kaposváron a hivatalosan 71 férőhelyes éjjeli menedékhelyen már mintegy százan vannak, Veszprém megyében pedig több a jelentkező, mint amennyit a szállók el tudnak helyezni. A szakemberek szerint nemcsak a férőhelyhiány, hanem a finanszírozási nehézségek és az egyre több beteg, idős rászoruló ellátása is komoly kihívást jelent.

A hideg idő beköszöntével országszerte jelentősen megnőtt a hajléktalanellátó intézmények forgalma, több helyen már most csaknem teljes kihasználtsággal működnek az éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedők. Kaposváron például a hivatalosan 71 férőhelyes éjjeli menedékhelyen már mintegy százan vannak, Észak-Magyarország több megyéjében pedig szintén alig akad szabad hely. A szakemberek szerint a finanszírozás és az ellátórendszer fejlesztése egyre sürgetőbb feladat.

A tél beköszöntével országszerte megugrott a hajléktalanellátó intézmények kihasználtsága. Az Országos Meteorológiai és a szociális szolgáltatások helyett az MTI által megkeresett ellátószervezetek beszámolói szerint sok nappali melegedő és éjjeli menedékhely már most közel teljes kapacitással működik, miközben továbbra is vannak olyan utcán élő emberek, akik nem hajlandók igénybe venni az intézményi segítséget.

A helyzet régiónként eltérő, de több térségben már most komoly terhelés alatt működik a rendszer. A Nyugat-Dunántúlon például Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében összesen 403 férőhely áll rendelkezésre az átmeneti szállásokon, ezek kihasználtsága folyamatosan 90 százalék körüli. A krízisidőszakban további 360 éjjeli menedékhelyes férőhely is rendelkezésre áll, amelyeknek az elmúlt napokban már 77 százaléka foglalt volt.

Pécsen a Támasz Alapítvány évente nagyjából ezer hajléktalannal kerül kapcsolatba. A szervezet 157 menedékhelyi, mintegy 98 saját és 40 külső átmeneti szállókapacitással rendelkezik, emellett 50 ember számára tud gondozóotthoni ellátást biztosítani.

Van, ahol már túl is lépték a férőhelyek számát

Kaposváron különösen nehéz a helyzet: a Magyar Vöröskereszt somogyi szervezete által fenntartott Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ hivatalosan 71 férőhelyes éjjeli menedékhelyén november közepétől már mintegy százan tartózkodnak. A központ vezetője szerint ekkora létszámra eredetileg csak december közepére számítottak.

A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy nem kizárólag az utcán élők kérnek segítséget. Előfordul, hogy családok kerülnek egyik napról a másikra lakhatási válságba, például azért, mert elárverezték az otthonukat, és nincs megtakarításuk.

A közép-dunántúli régióban 13 éjjeli menedékhelyen összesen 565 férőhely áll rendelkezésre, ezek kihasználtsága jelenleg 72 százalékos. A területi különbségek azonban jelentősek: Ajkán rendszeresen 100 százalék feletti a kihasználtság, miközben Oroszlányban november végén mindössze 36 százalékos volt.

Veszprém megyében Veszprémen kívül Várpalotán és Ajkán működik éjjeli menedékhely. A három városban összesen 95 férőhely van, a szerdai adatok szerint azonban 102 ember aludt ezekben az intézményekben.

Budapesten és Pest megyében több mint 1700 férőhely áll rendelkezésre az éjjeli menedékhelyeken, ezek kihasználtsága jelenleg 83 százalékos. A fővárosban és környékén 40 utcai gondozó szolgálat, valamint 24 órában működő krízisautó-szolgálat is segíti a rászorulókat.

Egyre több a beteg és idős hajléktalan, a finanszírozás is komoly gond

A szakemberek szerint a férőhelyek biztosítása mellett az ellátórendszer fejlesztése is egyre sürgetőbb. A Menhely Alapítvány igazgatója, Aknai Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézményekben sokan nem érzik magukat komfortosan, elsősorban az intim szféra hiánya és a szigorú szabályok miatt. Az idei januári, hetekig tartó hideg időszakban az utcán élők mintegy harmadát nem tudták rávenni arra, hogy fedett helyre menjen.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy egyre több az idős, beteg, önellátásra képtelen hajléktalan, akiknek az ápolása nem feltétlenül a hagyományos hajléktalanszállók feladata lenne. A szakemberek szerint egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatásokra, valamint az intézmények korszerűsítésére is szükség lenne.

A finanszírozás szintén komoly problémát jelent. Pécsen például a Támasz Alapítvány működési költségeinek csak töredékét fedezik az állami és önkormányzati támogatások. A szervezet korábban, 2025-ig évente 47 millió forintot kapott a pécsi önkormányzattól, idén azonban eddig mindössze néhány millió forint érkezett.

Kaposváron a hajléktalanellátó központ téli fűtési költsége havonta 2-3 millió forint, amelyet nagyrészt adományokból és pályázati forrásokból kell előteremteniük.

Észak-Magyarországon is magas a kihasználtság: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a 301 éjjeli menedékhelyi férőhelyből 255-öt, Hevesben a 107-ből 95-öt, Nógrádban pedig az 51-ből 41-et használtak ki. Az átmeneti szállásokon még szűkösebb a helyzet: Hevesben mind a 25 férőhely foglalt volt, Nógrádban pedig a 82-ből 80-at vettek igénybe.

Az észak-alföldi régióban a becslések szerint 1000-1100 hajléktalan él, a rendelkezésre álló 289 éjjeli menedékhelyes férőhely pedig egész évben kihasznált. Debrecenben minden intézmény teltházzal működik, a városban jelenleg 34 ember él tartósan az utcán.

A Dél-Alföldön 555 éjjeli menedékhelyes férőhelyből november 24-én 448-at használtak, az átmeneti szállásokon pedig a 307 férőhelyből 289 volt foglalt.

A szakmai szervezetek szerint a téli befogadási korlátok eltörlése segíthet abban, hogy rendkívüli hidegben minél kevesebben maradjanak fedél nélkül, de önmagában nem oldja meg a férőhelyhiányt. Hosszabb távon kiszámíthatóbb finanszírozásra, több férőhelyre, korszerűbb intézményekre és az egyre összetettebb egészségügyi, mentális és szociális problémák kezelésére alkalmas szolgáltatásokra lenne szükség.