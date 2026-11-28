A Moody’s után az S&P nemzetközi hitelminősítő is javította Magyarország adósbesorolásának kilátását
A magyar dolgozók kétharmadát fenyegeti a nyugdíjkrízis: felkopik az álluk idős korukra, ha nem lépnek
Továbbra is töretlen a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak népszerűsége, így 2026 harmadik negyedévében a taglétszám megközelítette az 1,1 millió főt, a kezelt vagyon pedig új történelmi csúcsra, 2664 milliárd forintra nőtt. Bár a szektor az alacsony inflációt messze felülmúló hozamot produkált az elmúlt egy évben, a statisztikák egy komoly hiányosságra is rámutatnak, ugyanis a magyar munkavállalók mintegy kétharmada még mindig nem rendelkezik semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással - írta a Portfolio.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai alapján határozott lendülettel áramlanak a megtakarítók az önkéntes nyugdíjpénztárakba. Az idei harmadik negyedévben 11 ezren – naponta átlagosan 120-an – döntöttek a csatlakozás mellett. Ez a növekedés tartósnak bizonyul a 2024-ben indult fordulat óta, maga mögött hagyva a korábbi évek stagnálását. Az új belépőknek köszönhetően a taglétszám nettó ötezer fővel bővült a nyár eleji állapothoz képest, a megtakarítási kedvet pedig a személyi jövedelemadó (szja) után járó adó-visszatérítés lehetősége, az inflációt meghaladó hozamok és a kedvező költségszintek is hajtják.
A kedvező trendek ellenére az összkép meglehetősen borús, ha a hazai munkaerőpiac egészét vizsgáljuk. A mintegy 4,7 millió foglalkoztatottból legalább 3 millióan semmilyen dedikált nyugdíj-megtakarítással nem rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók nagyjából kétharmada továbbra is teljesen védtelen anyagilag a nyugdíjas éveire, hiába bővül a pénztári tagság.
A pénztárak által kezelt vagyon mindeközben folyamatosan gyarapszik, miután a nettó befizetések és a hozamok együttesen 48 milliárd forinttal növelték a portfóliók értékét, amely szeptember végére új rekordot ért el. Jelenleg egy átlagos pénztártagra 2,44 millió forintos egyéni számlaegyenleg jut, ami egy év alatt negyedmillió forintos gyarapodást jelent, és nagyjából kilenchavi átlagnyugdíjnak felel meg.
A tagok és a munkáltatók összesen 52 milliárd forintot fizettek be a harmadik negyedévben, ami közel tízszázalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. A befizetések oroszlánrészét, 39 milliárd forintot maguk a megtakarítók vállalták. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tagság mintegy fele nem fizető tagnak számít, így a ténylegesen tagdíjat fizetők a statisztikai átlagnál valójában jóval magasabb összegeket tesznek félre havonta.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Jelentős változás az elmúlt időszakhoz képest, hogy a pénztári kifizetések volumene visszaállt a normál mederbe. A korábban átmenetileg megnyitott, adómentes lakáscélú felhasználás lehetősége miatt 2025-ben és még 2026 elején is komoly összegek áramlottak ki a rendszerből. Ez a program mostanra lezárult, a lakáscélú kifizetések szinte teljesen lenullázódtak, így megszűnt a tőkekiáramlás ezen formája.
A befektetési eredmények továbbra is vonzóak maradtak. Bár a harmadik negyedév hozott némi lassulást a kiugró tavaszi teljesítmény után, az elmúlt négy negyedévet vizsgálva a pénztárak mintegy 12 százalékos hozamot értek el. A szeptemberben mért 1,6 százalékos éves infláció mellett ez kiemelkedően magas reálhozamot jelent. A portfóliók összetétele ugyanakkor továbbra is rendkívül konzervatív, mivel a vagyon felét kötvényekben – főként magyar állampapírokban – tartják. A részvények aránya alig 12 százalék, ez a kifejezetten kockázatkerülő befektetési stratégia pedig hosszú távon továbbra is gátat szabhat a még magasabb hozamok elérésének.
Vészjósló figyelmeztetés: pár éven belül elfogy a pénz a nyugdíjakra, óriás bajba kerülhetnek az idősek - érik a katasztrófa a szomszédban
Egy friss tanulmány szerint 2035-re akár a GDP 7,16 százalékát is felemésztheti a nyugdíjak, az egészségügy és az idősgondozás finanszírozási hiánya a szomszédban.
Nyugdíj mellett is dolgozni kényszerülsz? Íme hat részmunkaidős állás, amellyel pluszpénzt kereshetsz
Nem mindenki engedheti meg magának, hogy a nyugdíjba vonulással végleg abbahagyja a munkát.
Nem januárban, hanem legkésőbb 2027. október 31-ig kapják meg az érintettek a nyugdíjas SZÉP-kártya első feltöltését.
Az Országgyűlés elfogadta azt a jogszabályt, amely 2027. január 1-jétől 28 500 forintról 120 ezer forintra emeli az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegét.
Küszöbön álló demográfiai fordulópont, a Ratkó-unokák 2031-ben kezdődő nyugdíjba vonulása komoly kihívás elé állítja az országot.
Veszélyben az állami nyugdíjak: hamarosan jóval kevesebbet kaphatnak vissza az egykori befizetők – minden egy irányba mutat
Az állami nyugdíj a huszadik században milliókat emelt ki az időskori szegénységből. Azóta viszont megváltozott a társadalom és a munkaerőpiac, amelyre a rendszert építették.
Itt élhetnek kiskirályként a nyugdíjasok 2026-ban: nem fenyegeti őket elszegényedés, az infláció, magas rezsi
10-ből 4 válaszadó szerint "csodára lenne szükség" a biztonságos nyugdíjas évek eléréséhez.
Az elöregedő európai társadalmakban egyre súlyosabb terhet jelent a nyugdíjak finanszírozása.
Fájó csavar a nyugdíjas SZÉP-kártya részletszabályaiban: mégsem lehet gyógyszert és bolti élelmiszert venni az összegből?
Úgy tűnik, a kormány nem váltja be azt az ígéretét, hogy a SZÉP-kártya egyenleg gyógyszerre és bolti élelmiszervásárlásra is fordítható lesz.
Veszélybe kerülhet a tartósan betegek és az ágyhoz kötött idősek nyugdíjának postai átvétele, ha nem sikerül január elsejéig lecserélniük a régi, könyv formátumú személyi igazolványukat.
Megjelent a Magyar Közlöny szerda esti számában a kormány határozata, amely alapján jövőre bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját.
Itt a tervezet a 70 éves nyugdíjkorhatárról: elsőként az 1967-ben születetteket érheti utol a sírig tartó munka
70 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt a rendszer fenntarthatósága és a növekvő várható élettartam miatt. Az erről szóló tervezet társadalmi egyeztetése már megkezdődött.
Januártól eltörölnek egy fontos nyugdíjszabályt: sok idős magyarnak jelenthet komoly pluszpénzt a változás
Jelentős változások lépnek életbe 2027. január 1-jétől a nyugdíj melletti munkavégzés szabályaiban.
Nyugdíjemelés 2027: több tízezer magyarnak nem 3 százalék jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
A szlovákiai nyugdíjrendszer és a közszféra bérezése jelentős változások előtt áll 2027 januárjától.
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026 decemberben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Nyugdíjemelés 2027: itt a kalkulátor, pontosan ennyi plusz pénz érkezik januárban - Sok nyugdíjasnak nem 3%, hanem ennél is több emelés jár jövőre
Közel 300 ezer nyugdíjas járandósága 140 ezer forintot sem tesz ki havonta, az emelés számukra magasabb lesz 2027-ben, mint az általános 3 százalékos emelés.
Nem mindegy, melyik országban telnek a nyugdíjas évek. A jó nyugdíjrendszer, az egészségügyi ellátás és az életminőség mellett a megélhetési költségek is döntőek lehetnek.
Nemcsak az adó-visszatérítés és a kedvező hozamok, hanem pénzjutalom is ösztönözheti az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás elindítását.
-
Még több ügyet intéz el helyettünk a Gránit Guru (x)
Új funkciókkal bővült a Gránit Bank mesterséges intelligenciára épülő virtuális bankára.
-
Egyre többen finanszíroznák így az autóvásárlást: jelentős változás látszik a magyar piacon (x)
Az autóvásárlás ma már nem csupán arról szól, hogy valaki megtalálja a megfelelő járművet. A döntés során egyre nagyobb szerepet kap az is, hogy milyen finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre, és ezek mennyire illeszkednek a háztartások költségvetéséhez.