Továbbra is töretlen a hazai önkéntes nyugdíjpénztárak népszerűsége, így 2026 harmadik negyedévében a taglétszám megközelítette az 1,1 millió főt, a kezelt vagyon pedig új történelmi csúcsra, 2664 milliárd forintra nőtt. Bár a szektor az alacsony inflációt messze felülmúló hozamot produkált az elmúlt egy évben, a statisztikák egy komoly hiányosságra is rámutatnak, ugyanis a magyar munkavállalók mintegy kétharmada még mindig nem rendelkezik semmilyen nyugdíjcélú megtakarítással - írta a Portfolio.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai alapján határozott lendülettel áramlanak a megtakarítók az önkéntes nyugdíjpénztárakba. Az idei harmadik negyedévben 11 ezren – naponta átlagosan 120-an – döntöttek a csatlakozás mellett. Ez a növekedés tartósnak bizonyul a 2024-ben indult fordulat óta, maga mögött hagyva a korábbi évek stagnálását. Az új belépőknek köszönhetően a taglétszám nettó ötezer fővel bővült a nyár eleji állapothoz képest, a megtakarítási kedvet pedig a személyi jövedelemadó (szja) után járó adó-visszatérítés lehetősége, az inflációt meghaladó hozamok és a kedvező költségszintek is hajtják.

A kedvező trendek ellenére az összkép meglehetősen borús, ha a hazai munkaerőpiac egészét vizsgáljuk. A mintegy 4,7 millió foglalkoztatottból legalább 3 millióan semmilyen dedikált nyugdíj-megtakarítással nem rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók nagyjából kétharmada továbbra is teljesen védtelen anyagilag a nyugdíjas éveire, hiába bővül a pénztári tagság.

A pénztárak által kezelt vagyon mindeközben folyamatosan gyarapszik, miután a nettó befizetések és a hozamok együttesen 48 milliárd forinttal növelték a portfóliók értékét, amely szeptember végére új rekordot ért el. Jelenleg egy átlagos pénztártagra 2,44 millió forintos egyéni számlaegyenleg jut, ami egy év alatt negyedmillió forintos gyarapodást jelent, és nagyjából kilenchavi átlagnyugdíjnak felel meg.

A tagok és a munkáltatók összesen 52 milliárd forintot fizettek be a harmadik negyedévben, ami közel tízszázalékos bővülés az egy évvel korábbihoz képest. A befizetések oroszlánrészét, 39 milliárd forintot maguk a megtakarítók vállalták. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tagság mintegy fele nem fizető tagnak számít, így a ténylegesen tagdíjat fizetők a statisztikai átlagnál valójában jóval magasabb összegeket tesznek félre havonta.

Jelentős változás az elmúlt időszakhoz képest, hogy a pénztári kifizetések volumene visszaállt a normál mederbe. A korábban átmenetileg megnyitott, adómentes lakáscélú felhasználás lehetősége miatt 2025-ben és még 2026 elején is komoly összegek áramlottak ki a rendszerből. Ez a program mostanra lezárult, a lakáscélú kifizetések szinte teljesen lenullázódtak, így megszűnt a tőkekiáramlás ezen formája.

A befektetési eredmények továbbra is vonzóak maradtak. Bár a harmadik negyedév hozott némi lassulást a kiugró tavaszi teljesítmény után, az elmúlt négy negyedévet vizsgálva a pénztárak mintegy 12 százalékos hozamot értek el. A szeptemberben mért 1,6 százalékos éves infláció mellett ez kiemelkedően magas reálhozamot jelent. A portfóliók összetétele ugyanakkor továbbra is rendkívül konzervatív, mivel a vagyon felét kötvényekben – főként magyar állampapírokban – tartják. A részvények aránya alig 12 százalék, ez a kifejezetten kockázatkerülő befektetési stratégia pedig hosszú távon továbbra is gátat szabhat a még magasabb hozamok elérésének.