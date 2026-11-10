2026. november 10. kedd Réka
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Érmék egy mérlegen. Pénzkezelés, pénzügyi terv, a pénz időértéke, üzleti ötlet és kreatív ötletek a pénzmegtakarítás koncepciójához.
Nyugdíj

Ennyivel emelkedik az öregségi nyugdíj jövőre: a 14. havi nyugdíj összegeket már nem is fedezik a nyugdíjkassza bevételei

Pénzcentrum
2026. november 10. 11:23 3 perc

Már egy évtizede, hogy a járulékbevételek nem fedezik a nyugdíjasok juttatásait, azokat más forrásokból kell pótolni. Ez egyrészt az öregedő társadalom velejárója, másrészt nagyban befolyásolják a különféle plusz juttatások, mint a 13. havi és 14. havi nyugdíj fizetés, vagy 2027-től a nyugdíjas SZÉP-kártya. Nem mindegy azonban, hogy pontosan mekkora összegeket kell az adott évben más állami bevételből fedezni. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

2027-ben a kormány tervei szerint jelentősen emelkedik a központi költségvetés más bevételeiből a nyugdíjkasszába utalandó összeg, ami zömmel a 14. havi nyugdíjnak és a jövőre induló nyugdíjas SZÉP-kártyának köszönhető. A Nyugdíjbiztosítási Alap így befoltozandó hiánya azonban még mindig bőven elmarad attól, amit például 2023 végén láttunk - írja az mfor. Mutatjuk, hogy pontosan mekkora összeget szán a kormány jövőre a nyugdíjakra és plusz juttatásokra. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormány 7698,7 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel, nullszaldósan tervezi a 2027-es nyugdíjkasszát. Ez 6,8 százalékkal, 490 milliárd forinttal több, mint a 2026-os pótköltségvetés nyugdíjkasszájának összege - írják. 

Bevételi oldalon 2027-ben 3198 milliárd forint nyugdíjcélú bevételre számítanak szochóból, míg 3407,6 milliárd forintra társadalombiztosítási (tb) járulékból. Egyszerűsített foglalkoztatásból 72,2 milliárd forint bevétel érkezik a nyugdíjkasszába; bírságokból, késedelmi kamatokból pedig a kabinet 15,7 milliárdos bevételre számít.

Jelentősen emelkedik viszont a központi költségvetés más forrásaiból érkező bevételek összege: 2025-ben 564,5 milliárd forint, 2026-ban pedig 626 milliárd forint volt erre a célra elkülönítve. Bár ebbe a nyugdíjprémium-kifizetés is bele volt kalkulálva, ami viszont elmarad idén, ez 24,3 milliárd forintot jelentett volna; a 14. havi juttatás azonban nem, ami 133,3 milliárd forinttal terhelte az idei költségvetést.

2027-ben pedig már 991 milliárd forint fog érkezni a Nyugdíjbiztosítási Alapba a büdzsé más bevételeinek terhére.

Ebből 571,8 milliárd forint a 13. havi nyugdíjra, 143 milliárd forint a 14. havi nyugdíj negyedére, 76 milliárd forint a nyugdíjas SZÉP-kártyára, 200,2 milliárd forint a "kiadások támogatására" megy majd - írja a lap. Ez azt jelenti, hogy 2027-ben a nyugdíjcélú kiadások - az öregségi nyugdíjak, a Nők 40 nyugdíjak, az árvaellátások és az özvegyi nyugdíjak együttes összegének - 13,1 százalékát nem tudják fedezni az elvileg ezt a célt szolgáló szocho- és tb-járulék-bevételek. 

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ez a mostani tervezett arány egyébként sokkal jobb, mint az korábban megszokott volt. 2023-ban ezeknek a kiadásoknak a negyede nem volt szochóval és tb-járulékokkal fedezett, a drasztikus csökkenés 2024-ben indult meg - írják. 2023-ban ugyanis a szocho-bevételeknek még csak 71,63 százaléka illette a nyugdíjkasszát, 2024-ben már a 89,14, 2025-ben a 89,96, de még 2026-ban és 2027-ben is a 82,81-82,81 százaléka. (A fennmaradó részt az adóhatóság az Egészségbiztosítási Alapba utalja.)

2027-ben a korhatár feletti ellátásokra 5695,9 milliárd forint, a Nők 40 program ellátásaira 571 milliárd forint, árvaellátásra 54,6 milliárd, özvegyi nyugdíjra pedig 575,8 milliárd forint jut majd 2027-ben. A "rendkívüli" ellátások közül 13. havi nyugdíjra 571,8 milliárd forintot szánnak, a 14. havi ellátás egyheti része pedig számításaik szerint 143 milliárd forint lesz. Emellett új juttatásként 76 milliárd forintnyi ellátást kívánnak utalni a nyugdíjas SZÉP-kártyára. Ezeket a tételeket tehát nem a nyugdíjkassza szocho- és tb-bevételeiből fogják fedezni.

A kabinet számításai szerint 2027-ben 3 százalék lesz az infláció, azaz a nyugdíjak (beleértve a 13. havi juttatást és a 14. havi juttatás negyedét is) ilyen mértékben fognak emelkedni - írják. Továbbá január 1-jén lép hatályba a minimálnyugdíj 120 ezer foritos alsó korlátja, illetve az alacsony nyugdíjak felzárkóztatásának intézkedése is.

Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás
EZ IS ÉRDEKELHET
Lesz-e 14 havi nyugdíj 2027-ben? Kiderült az igazság: erre számíthatnak a magyar idősek februárban, nekik jár a juttatás
Összegyűjtöttük, hogy a 2027. évi költségvetés alapján mire számíthatnak a magyar idősek jövő februárban, kinek járhat 14 havi nyugdíj 2027-ben.
Címlapkép: Getty Images
#nyugdij #kormány #SZÉP-kártya #nyugdíjemelés #infláció #költségvetés #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #szocho #nyugdíjak #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:08
13:51
13:44
13:36
13:15
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 10. 13:36 Hirtelen ütést kapott a forint, de az igazi feketeleves még csak most jöhet
november 10. 10:50 Valósággal tépik a Richtert a tőzsdén: nagy rali indult, de a java még csak most jön
november 9. 17:22 Óriási fordulat a piacokon: beszakadt az olajár, ralizik az OTP, miközben botrány tépázza az Nvidiát
november 9. 13:44 Megtorpant a forint: hiába esik a dollár, elfogyott a magyar deviza lendülete
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 10.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettsége van: szabályosan kapkodnak értük a cégek, nem semmi pénzt fizetnek
2026. november 9.
Nettó 1,3 milliós fizetés sima alkalmazottként? Nem lehetetlen: itt vannak a legjobban fizető állások Magyarországon
2026. november 10.
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
2026. november 10.
Valóságos roham indult a hazai kerti kutakért: ennyibe kerül 2026-ban egy saját kút fúrása Magyarországon - milliós tételekről is szó lehet
2026. november 9.
Ezzel veri át saját magát rengeteg magyar kisvállalkozó: milliós kiadás lehet az olcsó marketingtrükk eredménye
NAPTÁR
Tovább
2026. november 10. kedd
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni
2
4 hete
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
3
3 hete
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
4
2 hónapja
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
5
3 hónapja
Idő előtt jöhet a magyar nyugdíjak átalakítása: milliónyi időst érintene, óriási pénzekről van szó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 13:02
Feltörhetik a lakásod, ha tőled ázik be a szomszéd? Sokan nem tudják, ki fizeti végül a sokszázezres kárt
Pénzcentrum  |  2026. november 10. 11:57
Kiderült az igazság a magyarok pénzéről: így takarékoskodnak a fiatalok és az idősek
Agrárszektor  |  2026. november 10. 13:31
Gyakran vásárolsz felvágottat? Akkor erről jobb, ha tudsz