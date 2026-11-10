A reggeli stabilitás után gyengülésnek indult a forint kedden, dél körül már 363 forint fölé emelkedett az euró árfolyama.
Ennyivel emelkedik az öregségi nyugdíj jövőre: a 14. havi nyugdíj összegeket már nem is fedezik a nyugdíjkassza bevételei
Már egy évtizede, hogy a járulékbevételek nem fedezik a nyugdíjasok juttatásait, azokat más forrásokból kell pótolni. Ez egyrészt az öregedő társadalom velejárója, másrészt nagyban befolyásolják a különféle plusz juttatások, mint a 13. havi és 14. havi nyugdíj fizetés, vagy 2027-től a nyugdíjas SZÉP-kártya. Nem mindegy azonban, hogy pontosan mekkora összegeket kell az adott évben más állami bevételből fedezni.
2027-ben a kormány tervei szerint jelentősen emelkedik a központi költségvetés más bevételeiből a nyugdíjkasszába utalandó összeg, ami zömmel a 14. havi nyugdíjnak és a jövőre induló nyugdíjas SZÉP-kártyának köszönhető. A Nyugdíjbiztosítási Alap így befoltozandó hiánya azonban még mindig bőven elmarad attól, amit például 2023 végén láttunk - írja az mfor. Mutatjuk, hogy pontosan mekkora összeget szán a kormány jövőre a nyugdíjakra és plusz juttatásokra.
A kormány 7698,7 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel, nullszaldósan tervezi a 2027-es nyugdíjkasszát. Ez 6,8 százalékkal, 490 milliárd forinttal több, mint a 2026-os pótköltségvetés nyugdíjkasszájának összege - írják.
Bevételi oldalon 2027-ben 3198 milliárd forint nyugdíjcélú bevételre számítanak szochóból, míg 3407,6 milliárd forintra társadalombiztosítási (tb) járulékból. Egyszerűsített foglalkoztatásból 72,2 milliárd forint bevétel érkezik a nyugdíjkasszába; bírságokból, késedelmi kamatokból pedig a kabinet 15,7 milliárdos bevételre számít.
Jelentősen emelkedik viszont a központi költségvetés más forrásaiból érkező bevételek összege: 2025-ben 564,5 milliárd forint, 2026-ban pedig 626 milliárd forint volt erre a célra elkülönítve. Bár ebbe a nyugdíjprémium-kifizetés is bele volt kalkulálva, ami viszont elmarad idén, ez 24,3 milliárd forintot jelentett volna; a 14. havi juttatás azonban nem, ami 133,3 milliárd forinttal terhelte az idei költségvetést.
2027-ben pedig már 991 milliárd forint fog érkezni a Nyugdíjbiztosítási Alapba a büdzsé más bevételeinek terhére.
Ebből 571,8 milliárd forint a 13. havi nyugdíjra, 143 milliárd forint a 14. havi nyugdíj negyedére, 76 milliárd forint a nyugdíjas SZÉP-kártyára, 200,2 milliárd forint a "kiadások támogatására" megy majd - írja a lap. Ez azt jelenti, hogy 2027-ben a nyugdíjcélú kiadások - az öregségi nyugdíjak, a Nők 40 nyugdíjak, az árvaellátások és az özvegyi nyugdíjak együttes összegének - 13,1 százalékát nem tudják fedezni az elvileg ezt a célt szolgáló szocho- és tb-járulék-bevételek.
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Ez a mostani tervezett arány egyébként sokkal jobb, mint az korábban megszokott volt. 2023-ban ezeknek a kiadásoknak a negyede nem volt szochóval és tb-járulékokkal fedezett, a drasztikus csökkenés 2024-ben indult meg - írják. 2023-ban ugyanis a szocho-bevételeknek még csak 71,63 százaléka illette a nyugdíjkasszát, 2024-ben már a 89,14, 2025-ben a 89,96, de még 2026-ban és 2027-ben is a 82,81-82,81 százaléka. (A fennmaradó részt az adóhatóság az Egészségbiztosítási Alapba utalja.)
2027-ben a korhatár feletti ellátásokra 5695,9 milliárd forint, a Nők 40 program ellátásaira 571 milliárd forint, árvaellátásra 54,6 milliárd, özvegyi nyugdíjra pedig 575,8 milliárd forint jut majd 2027-ben. A "rendkívüli" ellátások közül 13. havi nyugdíjra 571,8 milliárd forintot szánnak, a 14. havi ellátás egyheti része pedig számításaik szerint 143 milliárd forint lesz. Emellett új juttatásként 76 milliárd forintnyi ellátást kívánnak utalni a nyugdíjas SZÉP-kártyára. Ezeket a tételeket tehát nem a nyugdíjkassza szocho- és tb-bevételeiből fogják fedezni.
A kabinet számításai szerint 2027-ben 3 százalék lesz az infláció, azaz a nyugdíjak (beleértve a 13. havi juttatást és a 14. havi juttatás negyedét is) ilyen mértékben fognak emelkedni - írják. Továbbá január 1-jén lép hatályba a minimálnyugdíj 120 ezer foritos alsó korlátja, illetve az alacsony nyugdíjak felzárkóztatásának intézkedése is.
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