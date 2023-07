Hidegzuhany a magyar idősekre: nevetségesen kevés lehet az évközi nyugdíjemelés 2023-ban?

A 27. hét sem telt el unalmasan: miközben egyre több Budapest környéki településen teszik ki a megtelt táblát, kezd körvonalazódni, mi lesz azokkal, akiket érint a családtámogatások szigorítása. Fontos részletek derültek ki a nyugdíjemelésről is. Íme a hét legfontosabb, legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon!

Alább összegyűjtöttük a hét legfontosabb, legolvasottabb cikkeit. Ha elolvasnád az adott írást, akkor kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Egyre elkeserítőbb helyzetben a lakáshitelesek: rengeteg magyart ütött meg a törlesztőrobbanás

Hiába emelkedtek jelentősen a bérek Magyarországon, a hitelesek terhei közben összességében nőttek. Az MNB adatai szerint 2022 végén egy átlagos ügyfél a jövedelmének majdnem harmadát fordította a törlesztők kifizetésére. Az új lakáshitelt felvevő ügyfelek 2022 végén éves jövedelmük 160 százalékának mértékéig adósodtak el a 2022. eleji 250 százalékhoz képest. A Pénzcentrum megnézte azt is, hogy a babaváró kölcsön feltételeinek szigorítása melyik jövedelmi rétegnek fájhat a legjobban. Viszon, mint kiderült, a 2024-es szabályok szerint akár egy 40 milliós lakást is megvásárolhat egy igénylő házaspár önerő nélkül - már, ha bírja a pénztárcájuk.

Hatalmas pofon a magyar időseknek: borzasztó kevés lehet az évközi nyugdíjemelés 2023-ban

Hatalmas bajban vannak már most is a magyar nyugdíjasok, és a novemberi nyugdíjkorrekciónak "nagyvonalúnak" kell lennie, ha nem akarunk társadalmi katasztrófát - ezt mondták a Pénzcentrumnak nyilatkozó nyugdíjszakértők. Az infláció lassú csökkenése - az emelés szempontjából - ugyan jó hír az öregségi nyugdíjban részesülőknek, a fő kérdés azonban most is az, hogy kijönnek-e a pénzükből a kompenzáció és az emelés után?

A Suzuki a fasorba sincs: meglepő, melyik a magyarok kedvenc autója 2023-ban

A Skoda Octavia volt a magyarok kedvenc autója az első félévben, de az adatok szerint az abszolút nyertes itthon a Tesla, amely majdnem megkétszerezte a forgalomba helyezéseit. Idén az első hat hónapban 10,3 százalékkal több személyautó kapott magyar rendszámot, mint 2022-ben az első hat hónapban. De még ez sem vetít sok jót előre. És mi lett a Suzukival.

Nesze neked státusztörvény: kiábrándult tanárokra vadászik a hazai nagyvállalat

Megszavazta a parlament a sokat kritizált státusztörvényt, melyet sok tanár és a szakszervezetek is elfogadhatatlannak tartanak. Éppen ezért várhatóan több pedagógus is beadja a napokban a felmondását, de várhatóan nem lesznek sokáig munkanélküliek, hiszen már egy nagyvállalat is számol velük: konkrét pedagógus átképzési programot hoztak létre nekik.

Így semmizhet ki rengeteg magyart a saját párja: mire észbe kapnak, sokszor már késő

A pénzügyi abúzus a bántalmazás egy olyan formája, ami bár sokakat érint, de mégis kevés szó esik róla. Holott gyakran kéz a kézben jár az abúzus többi formájával, miközben nem csak párkapcsolaton belül fordulhat elő. Hiszen magának a pénzügyi abúzusnak a gyökere az eltérő keresetekből eredeztethető, miközben ugyanúgy a munkahelyünkön is szembesülhetünk vele bármikor. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mégis hol, és milyen formában bukkanhat fel az úgynevezett pénzügyi abúzus.

Megrohamozhatják az Aldikat a magyar családok július 6-án: könnyű lecsúszni erről, ha nem sietnek

Le fog döbbenni sok gyanútlan vásárló, aki jövő héten megfordul az Aldiban. Alig három hete kezdődött a nyári szünet, de a boltlánc máris iskolakezdési akciót hirdetett. Bár a családok rendszerint keresik az iskolakezdési akciókat - és tényleg sokat tud spórolni az, aki időben bevásárol füzetből és írószerekből -, sokan ledöbbenhetnek, hogy az akciós strandjátékok, jégakkuk, matracpumpák helyett iskolaszereket találnak a középső sorban.

Milliónyi magyar esik egy új szigorítás áldozatául: bukja az állami ingyenpénzt, aki nem lép időben

Még mindig nagyon kevés volt az egykor népszerű, ám folyamatosan gyengülő babaváró hitel új szerződéseinek összege. Ez azonban hamarosan megváltozhat, hiszen a kormány bejelentése nyomán januártól sok százezer, családot tervező nő kiesik a kedvezményezettek köréből pusztán azzal, hogy betölti a harmincadik életévét, vagy már felette is van. Mit lehet majd tenni ezek után?

USA-ból, Kanadából állnak sorban ezekért a magyar sztárborokért: itthon bezzeg alig kellenek valakinek

Nem egyszerű napjainkban tisztán látni a natúr borok kapcsán. Nagyon sok fogalomzavar övezi ugyanis ezeket a termékeket, amik sok esetben egyáltalán nem tesznek jót a megítélésüknek sem. Éppen ezért a Pénzcentrum most több szakértő és az élelmiszerügyi hatóság segítségével járt utána annak, hányadán is állunk valójában ma Magyarországon a natúr borokkal, azok megítélésével, árazásával, elfogadásával. A sokaknak kilátástalannak tűnő boros-vitatengerből persze van kiút, és nem is olyan nehéz, mint azt elsőre gondolnánk. És bár igaz, hogy a natúr borok máról holnapra virradóra nem fogják ellepni a szupermarketek polcait, és a bekerülési áruk alsó határa is némileg fentebb van, mint a „konvencionális” boroké, de nem lehet véletlen az, hogy a világ messzi pontjairól keresik a maréknyi hazai termelő termékeiket úgy, hogy közben itthon sokan talán mégis nem is hallottak ezekről az italokról.

Nem bírja a kiköltözők özönét az agglomeráció: ezek a települések tehetik ki a Megtelt!-táblát hamarosan

Érd és Budakalász vezetése is úgy döntött, hogy gátat kell szabni a betelepülők özönének, mert a városok infrastruktúrája nem bír már el nagyobb bővülést. A probléma, amelyet most a két településen orvosolni próbálnak szabályozások útján, nem újkeletű, ezeken és több más településen is régóta fejtörést okoz, hogy az infrastruktúrális fejlesztések, szolgáltatások bővülése nem tudott lépést tartani a lakosságnövekedéssel. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, mely településeken jelenthet Érd és Budakalász mellett a robbanásszerű lakosságbővülés gondokat az elkövetkező években, mely települések voltak a falusi csok nagy nyertesei az agglomerációban, és hol folytatódott az elnéptelenedés az általános tendenciák ellenére.

Alig ismert szabály miatt ugorhat rengeteg magyar autós forgalmija: akár a rendszámod is elvehetik

Bosszantó apróság miatt bukta el műszaki vizsgáját a Pénzcentrum olvasója: szélvédőcserekor nem sikerült szakszerűen áthelyezni a regisztrációs matricát. Szerencséje volt, 1500 forintból megúszta az ügyintézést, rosszabbik esetben újra kellett volna rendszámozni a kocsit. A jogi szakértő szerint bár magát a matricát nem nevesítik a jogszabályok, de azt a rendszám részeként tekintik, sérülése, hiánya szabálytalannak minősül. Sőt, mint megtudtuk, akár azért is elkaszálhatnak egy-egy autót a műszakin, ha hiányzik a tanksapkája, vagy kiégett egy apró lámpa a rendszámtábla felett. Kevesen tudják, de a hivatalos regisztrációs matricán kívül másmilyet nem lehet a szélvédőre ragasztani - ez is bukó lehet a vizsgán.

