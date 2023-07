Itt a MÁV étkezőkocsik hivatalos árlapja: ennyibe kerül a sör, kávé, hamburger a vonaton 2023-ban

Már két hete, június 17-e óta nyári főszezoni menetrend van érvényben a MÁV-Volán-csoport járatain. Ez azt is jelenti, hogy már járnak a Budapest és a Balaton déli partja között a Tópart InterCity-k, amelyek étkezőkocsival és kerékpárkocsival közlekednek. Továbbá június 9-től szeptember 30-ig heti 3 alkalommal közlekedik fekvőhelyes, háló- és étkezőkocsival az Adria InterCity, melynek végállomása Split, a horvát tengerparton. A Pénzcentrum idén is kíváncsi volt, hogy milyen árszabással találkozhatnak a magyar utasok a MÁV étkezőkocsikban, 2023-ban pedig különösen érdekes, mekkora volt a drágulás.

Minden évben sokan választják a vonatokat a nyári üdüléshez, legyen az úti céljuk a Balaton, vagy éppen az Adria. A vonatozásnak megvannak a maga előnyei. Jegytípustól függően olcsóbbra is kijöhet az út, mint autóval - beleszámolva a benzin, a fizetőkapu díjait, vagy a parkolást. Vannak viszont „rejtett költségek”, nem csak egyszerűen a benzint és a jegyárat kell mérlegre tenni. A repülőutak esetében például hozzá van edződve az ember, hogy a fedélzeten vásárolt étel-ital határozottan drágább, azzal azonban sokan már csak a vonaton szembesülnek, mennyibe kerül egy ásványvíz, vagy egy szendvics az étkezőkocsiban. Összegyűjtöttük, hogy alakul a díjszabás 2023-ban a legfontosabb tételek esetében, és mennyit drágult az elmúlt években.

A Budapest – Székesfehérvár - Siófok – Zamárdi – Fonyód – Keszthely útvonalon közlekedő Balaton IC étkezőkocsija hűtött, illetve meleg italokkal, harapnivalókkal, többféle főétellel, desszertekkel és rágcsálnivalókkal várja az utasokat az idén 75 éves Utasellátó - olvasható a MÁV tájékoztatójában. Az étkezőkocsiban lehet bankkártyával és SZÉP-kártyával is fizetni, készpénzben pedig a Balaton felé csak forinttal.

A reggelik közül egy tükörtojásokból / rántottából álló fogás két szelet kenyérrel 1100 forint, egy pár virsli két szelet kenyérrel 690 forint. Ebből is látszik, mennyire elszálltak a tojásárak. Egy hot dog 2023-ban a Balaton felé 690 forintba kerül az étkezőkocsiban, pedig tavaly még 790 forint volt - tehát drágább! -, 2021-ben pedig 490 forint volt. Azt viszont nem tudjuk, történt-e méretbeli változás. A amerikai hot dog 890 forint, a különböző lepények 1890 forintba kerülnek. A „lángos snack” 1290 forint, mely a kép alapján 4 db hatszögletű kis lángoskát takar. Csomagolt szendvicseket 1090 forintért lehet vásárolni.

Egy meggyleves 1090 forint, a gulyásleves 1790 forint. Instant levesek vásárolhatók 380 forintért. Egy Cézár saláta 1790 forint, grillezett csirkemell csíkokkal ugyanez 2090 forint. A tonhal saláta szintén 2090 forint.

A START Burger 2023-ban 1690 forintba kerül, míg tavaly még 1490 forint, 2021-ben pedig 1290 forint volt. Így 13,4 százalékkal drágult tavaly óta. A Classic és Vega Burger ugyanennyibe kerül, menüben viszont - tetszőleges hamburger + hasábburgonya + csapolt sör (0,5 l) vagy szénsavas üdítő (0,5 l) vagy ásványvíz (0,5 l) - már 2470 forintba kerülnek. 2022-ben 2500 volt a hamburger menü, így ez most idén jobban megéri.

A paprikás csirke galuskával 2023-ban 3390 forint, tavaly 2190, 2021-ben pedig még 1890 forint volt. Az árszint 55 százalékkal emelkedett tavaly óta. A somlói galuska és marlenka is jócskán drágultak: idén egységesen 1790 forintba kerülnek, míg 2022-ben a marlenka torta még 1390 forint volt, 2021-ben pedig még csak 690 volt egy somlói.

A fél literes ásványvíz ára 290 forintról emelkedett 350-re, a kóla 510-ről 610-re, egy korsó csapolt Soproni 680 forint 2023-ban, míg tavaly még 450 forint volt. 4 cent Unicum vagy Jägermaister 1600forint, egy whiskey kóla vagy vodka narancs 2390 forint. Egy presszókávé 460, egy cappuccino 680 forint.

Nem sokkal drágább az Adria IC sem

Az étkezőkocsi a Budapest – Siófok- Fonyód – Nagykanizsa – Knin – Perković - Kaštel Stari - Split útvonalon közlekedő Adria IC-n "az utazás teljes ideje alatt nyitva áll, így akik nem szeretik a korai lefekvést, pihenni vágyó utastársaik nyugalmának zavarása nélkül is kellemesen tölthetik idejüket" - írja a MÁV honlapja. "Másnap reggel az étkezőkocsit friss zsemle és kávé illata tölti be, és a tengerhez közeledve reggelihez terített asztalokkal várjuk utasainkat. Étlapunkon változatos – hideg, meleg, vagy édes – reggeli-kínálat található" - olvasható a kedvcsinálóban. Az étkezőkocsiban forinttal, €-val, bankkártyával, valamint Magyarország területén valamennyi SZÉP-kártyával is lehet fizetni.

Az étlap szerint tojásrántotta vagy tükörtojás 2 mini bagettel 1102 forintba kerül az Adria IC-n, akárcsak a Balaton felé. A virsli pár 2 mini bagettel pedig 722 forint, valamivel, de nem sokkal drágább, mint a magyar tenger felé robogva. A csomagolt szendvics is hasonló áron, 1140 forintért kapható. A meggyleves az Adria IC-n 1482, a gulyásleves 1862 forint, az instant leves ugyanúgy 380 forint, mint a Balaton IC-n.

A Cézár salátáért 1862 forintot kérnek, csirkemell csíkokkal feltuningolva 2090 forintot, akárcsak a tonhal salátáért. A START, a Classic és a Vega Burger nem sokkal drágább Split felé sem, 1710 forint, menüben 2470 forint. A hamburger ugyancsak olcsóbb lett tavaly óta, hiszen tavaly még 1862, menüben pedig 2812 forintba kerültek.

A szénsavas ásványvíz 380 forint ugyan csak 0,33 és nem fél literes kiszerelésben. A 0,25-ös kóla 456 forint, tavaly 418 forint volt. Egy korsó Soproni 608 forint volt tavaly, most 684 forint, alig drágább, mint a Balaton felé. A presszókávé ára 494 forintról 456 forintra csökkent, a cappuccino viszont 570-ről 684 forintra drágult.

A rántott húsos szendvics tavaly óta mindkét IC-n kikerült a kínálatból.

