Megáll az ész! Ennyit keres egy eladó, raktáros a PENNY-ben: végzettség, tapasztalat sem kell

Béren kívüli juttatások, prémiumok, útiköltség térítése, de akár még szállást is biztosít a PENNY mindazoknak, akik náluk szeretnének dolgozni. A szupermarketlánc honlapján temérdek lehetőség közül választhatunk, amikhez még végzettség vagy tapasztalat sem szükséges. Ráadásul sokszor akár nettó 310 ezer forintot is ígérnek a munkánkért, amikhez társulnak még a juttatások. De vajon tényleg megéri az élelmiszerláncnál dolgozni, vagy nem minden arany, ami fénylik?

Folytatódik a végzettséget és nyelvtudást nem igényló magyarországi munkák feltérképezése. Cikksorozatában a Pénzcentrum már utánajárt annak, hogy mennyit keresnek a Lidl-ös raktári/hűtőházi dolgozók, illetve mennyit visz haza egy benzinkutas vagy egy éttermi dolgozó. Ezúttal pedig Magyarország egyik kedvenc szupermarketének, a PENNY-nek az álláshirdetései közül szemezgettünk.

Ahogyan a korábbi cikkeinkben is, most is arra voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy mekkora bért ígérnek jelenleg a raktáros és az eladó pozícióban dolgozóknak. Szerencsére a PENNY honlapján bőven lehet válogatni a különböző hirdetések közül, amikhez nem szükséges semmilyen különösebb tapasztalat. De nézzük is meg pontosan, hogy mik az élelmiszerlánc elvárásai, és mit kínál cserébe!

Áruösszekészítő kollega kerestetik

Az ország több pontján is keresnek áruösszekészítőket, akiknek a feladata, hogy összekészítsék a logisztikai központokban a bolti rendeléseket, illetve a friss szárazárukat a raktárokban. Ezen kívül elvárás, hogy a raktár rendben legyen tartva, a leltározásban való segítség, illetve egyéb raktári feladatok ellátása. Az elvárás pedig nem sok a jelentkezővel szemben: mindössze a fizikai terhelhetőség, egy bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány szükséges, amin felül csak megbízhatóságot és pontosságot kérnek a munkáltatók. Persze előnyt jelent, ha van logisztikai területen és/vagy raktári munkatapasztalatunk, valamint targoncavezetői engedélyünk.

Forrás: PENNY

Az pedig amit a cég kínál a heti negyven órás munkáért cserébe kifejezetten kecsegtető: a veszprémi hirdetésben a munkavállalónak szükség esetén biztosítanak szállást is például. A kezdőbér bruttó 442 ezer forint (nettó 293 930 forint), amely teljesítménytől függően könnyen elérheti az 572 ezer forintot (nettó 380 380 forint) is. Ebbe az összegbe az alapbéren (bruttó 350 ezer, azaz nettó 232 750 forint) beletartozik a bérpótlék, a prémiumok és a túlórák is.

A háromhónapos próbaidő letelte után pedig nettó 14 ezer forint cafeteria is jár havonta, illetve étkezési támogatás. Ha pedig szeretnénk fejlődni arra is megvan a lehetőség: ingyenesen megszerezhetjük a targoncavezetői engedélyünket.

Eladókat is keres a PENNY

Az árufeltöltés mellett rengeteg eladó-pénztárost is keres a szupermarket, amihez szintén nincs szükség végzettségre, nyelvtudásra, vagy akár tapasztalatra. Mindössze vevőközpontúságot, pontos és alapos munkavégzést és jó állóképességet kér a PENNY a jelentkezőktől.

A feladatok itt már viszont jóval sokoldalúbbak: a munkakörhöz tartozik a vásárlók kiszolgálása, a pénztári munka, a helyben sütött pékáruk elkészítése, az áruk feltöltése, a göngyölegek kezelése is többek között.



A kezdő fizetés ebben az esetben heti 40 órás munkavégzés esetén bruttó 350500 forint (körülbelül nettó 233 ezer forint). Azonban a hirdetés szerint a próbaidő után az átlagosan elérhető jövedelem bruttó 468 820forint, amiben benne vannak a teljesítményösztönző prémiumok, illetve a bérpótlékok is. Ez utóbbi egyébként ebben az esetben a műszakpótlékot plusz 30 százalékot, illetve a vasárnapi alappótlék esetében még plusz 50 százalékot jelent. A próbaidő leteltével pedig, a raktáros munkához hasonlóan, itt is havonta 14 ezer forint cafeteria jár.

Forrás: PENNY

Mindezek mellett pedig tárítik a munkába járás költségeit is. A helyi bérlet 86 százalékát állja a cég, vagy ha autóval járnánk, akkor 30 forint/kilométer üzemanyagpénzt adnak. Ezekhez jönnek még hozzá az egyéb juttatások és kedvezmények, mint a kedvezményes mobiltelefon flottacsomag-, a banki számlacsomag- és biztosítás, valamint az ünnepi ajándékok.