Nem csak olcsóbb, mint a bolti, finomabb is az új magyar csodatej: mégsem talált befektetőt a milliárdos üzlet

Vasárnap estétől új epizódokkal folytatódik a Cápák között című üzleti showműsor hetedik évada, amelynek 10. adásában 5 vállalkozó történetét ismerhettük meg, köztük igazán fiatalokat, és tapasztalt vállalkozókat is. Befektetések születtek ez alkalommal is, izgalmakban sem volt hiány, de egy nagyhalra ezúttal nem haraptak rá a ragadozók.

Meleg Csongor élete első vállalkozásával érkezett a Cápák elé, mellyel a vendéglátóhelyeknek segítene a digitalizációra való átállásban. A NeerY egy mesterséges intelligencián alapuló applikációja a vendégélmény fokozásáért a hatékonyabb kiszolgálásért felel. Jelenleg 2 ezer visszatérő felhasználója van, a jövőben dinamikus, egyénre szabott ajánlatokat is készítene nekik, a befektetőknek pedig 6 százalékot ajánlott fel 20 millió forintért.

Egy étterem azért, hogy a rendszer része legyen, jelenleg 20 ezer forintot fizet, Moldován András szerint ez rettentően alacsony díj, és így nagyon sok ügyfélre lenne szükség ahhoz, hogy ez modell fenntartható legyen. Emellett bonyolultnak, túl összetettnek is tartotta a terméket, a 350 millió forintos cégértéket pedig abszurdnak. Egyből kiszállt, ahogy Balogh Levente is. Balogh Petya szerint valós problémát old meg a termék, hiszen van lemaradása a hazai éttermeknek: felajánlott 20 millió forintnyi befektetést és egy 5 millió forint értékű oktatást, ezért cserébe 12,5 %-ot kért a cégből. Orbók Ilona is beszállt Petya mellé: 10-10 millió forintot adtak végül 5-5 százalékért, amit a fiatal vállalkozó el is fogadott.

Családi vállalkozásból saját utakon

Szülei gyógynövényekkel foglalkozó vállalkozásából válik éppen le a 21 éves Barnabás ötlete, a Biokocsma, ami tulajdonképpen egy smoothie bár. Franchise rendszerben szeretne továbblépni, bővülni, amihez 20 millió forintra lenne szüksége, ezért 10 százalékot adna a cégből.

Évente 10-15 vasárnapot van nyitva a food truckja a káptalantóti piacon, napi 200-250 ezer forintot keres meg ezzel. A cégértéket ezek alapján túlzónak tartották a Cápák, Orbók Ilona elsőként szállt ki, majd sorban a többi Cápa is.

Művész és szakember egyben

Zágoni Bettina és István egy szülővé válást támogató termékkel érkeztek: rajzos kártyáikkal, a

Modern Goddess Cards-al készülhetnek az édesanyák a szülésre és az azt követő időszakra. Eddig 8 ezer csomagot adtak el, 2023-ban a nettó 25 millió forintos árbevételből 12 millió forint volt a profitjuk. Egy csomag 9900 forintba kerül. Tovább növekednének itthon, és külföld felé is szívesen nyitnának: ehhez keresnek partnert, akinek 10 százalékot adnának 8 millió forintért cserébe.

Orbók Ilonának tetszett a termék, a többi Cápa is elismerte a létjogosultságát, de Moldován Andrást nem tudta megszólítani a termék, egyből kiszállt. Balogh Levente sem látta meg benne az üzletet, Balogh Petya pedig behozta a mesterséges intelligencia kérdését: hiszen ma már a grafikát és az üzenetet is el tudja készíteni az ember helyett a robot. Bettina persze készült a kérdésre, és szerinte a pozitív szuggesztiónak van egy nagyon komoly tudományos háttere, amit csak ember tud.

Petya szerint üzletileg jó, amit csinálnak, ennek ellenére

ez hiába működik nagyon jól Magyarországon, de nem fog működni az Egyesült Államokban vagy Németországban.

Kiderült, hogy 2024-re 57 milliós nettó árbevételt terveznek, mellé 24 millió forintnyi profitot. Ilonának ez tetszett, ajánlatot is tett, de 20 százalékot kért a 8 millió forintért. István is ajánlatot tett, de ő 33 százalékot kért. Végül megegyeztek 15-15 százalékért cserébe 5-5 millió forintot adott István és Ilona. A Raiffeisen különdíj, a pénzügyi fejlesztés nyertese a Modern Godess lett.

Új szereplő az okosnévjegy piacon?

Baranyai Dávid értékesítő, vállalkozó okos névjegykártyát hozott, a Card in Move-ot, amivel nem csak átadni, de kezelni is lehet adatokat, majd ezeket integrálni a CRM rendszerekbe. Adott esetben egy automatikus e-mailt küld a találkozó létrejöttéről, a social fiókjait összeköti, és játékosítja is egyben a folyamatot.

31 millió forintért 15 százalékot ajánlott fel. Mint Balogh Petya felhívta rá a figyelmet, van egy szoftver, ami nincs kész, nincs árbevételük sem, így nehéz megmondani, ér-e a cég 200 millió forintot.

Jó a probléma, amit meg akarsz oldani, de az hogy minden nagyvállalat CRM rendszeréhez kapcsolódni tudjon, azt lefejleszteni, nem 30, hanem inkább több száz millió forint

- mondta Ilona, majd kiszállt.

A digitális névjegykártya egy olyan termék, amibe könnyű beleugrani, addig a sales-eseket támogató rendszer, ami a világ összes CRM-jével majd integrálódik, egy nagyon nehéz téma, amivel világvállalatok sokat dolgoznak. Dávid korán jött – ezzel mindannyian egyetértettek.

Tej alternatíva – kicsit másképp

Ablonczy Attila már 30 éve vállalkozó, és reményei szerint most egy komoly rést talált a piacon, melyet termékével be tud tölteni. Ez szerinte még akár világszenzáció is lehet: egy tejhelyettesítő koncentrátumot fejlesztett ki. Az 1000 négyzetméteres üzem kész, napi 200 ezer liternyi tej-alternatíva előállítására képes, 400 millió saját tőkét fektetett bele eddig. A Cápák is megkóstolták az italt, a Fitolatte-t és ízlett nekik.

20 százalékért 500 millió forintot kért, de nem titkolta, hogy a nem túl távoli jövőben szeretne kiszállni a vállalkozásból, eladná.

Komoly marketingbe, értékesítésbe nem kezdett bele, árbevétele még nem volt, így a 2,5 milliárdos cégértéket a Cápák túlzásnak tartották. Moldován András és Orbók Ilona egyből kiszálltak, Balogh Levente érdeklődőbb volt, viszont nem merte odaadni úgy az 500 millió forintot, hogy nem látta át pontosan az eljárást. Ugyanis az titok.

Balogh Petyának ízlett a termék, és azt is értékelte, hogy a sűrítmény megfelelő arányúra higítva olcsóbb és jobb alternatívát kínál, mint a kiskereskedelmi forgalomban aktuálisan kapható növényi tejek, de nem tudott elmenni amellett, hogy van egy gyár, ami még nem termel. Kiszállt. Lakatos István csak akkor szállt volna be, ha egy szakmai befektető is lenne már benne.