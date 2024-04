Rendkívüli! Megérkezett a válasz, kivonul-e a SPAR Magyarországról

Újabb csörte bontakozott ki a Spar és a magyar kormány között a héten. Miután Heszler Gabriella, a SPAR Magyarország vezérigazgatója bejelentette, hogy a tulajdonosok nem terveznek kivonulni az országból, Gulyás Gergely ismét perrel fenyegetőzött a kormányinfón.

Újabb csörte bontakozott ki a SPAR és a magyar kormány között a héten. Miután a SPAR magyarországi vezérigazgatója, Heiszler Gabriella a kiskereskedelmi lánc rendkívüli sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy egyeztetett a tulajdonosokkal, akik megerősítették, hogy nem terveznek kivonulni Magyarországról, Gulyás Gergely ismét bejelentette, hogy jó hírnév megsértése miatt beperelték a SPAR-t. De hogyan jutottunk el idáig, mi ez a cicaharc a kabinet és az ország egyik legnagyobb munkáltatója között?

Mi ez a balhé a SPAR és Orbánék között?

Forrnak az indulatok, miután a SPAR osztrák anyavállalatának vezérigazgatója, Hans Reisch éles kritikát fogalmazott meg a magyar kormány gazdaságpolitikájával, különösen a különadókkal és egyéb, szerintük versenykorlátozó intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek miatt az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságánál is bejelentést tettek. Nem sokkal a Die Pressében megjelent nyilatkozat után a magyar kormány is megszólalt, elsőként a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd később Lázár János is erős üzenetet küldött az élelmiszerláncnak, és már hetekkel ezelőtt belengették, hogy a magyar kormány rágalmazás miatt bíróság elé citálná a boltláncot, amit ugye a héten tartott kormányinfón ismét bedobott Gulyás Gergely, mindenféle konkrétum nélkül.

Az ügy kirobbanását és az első csörtéket követően jutott a Pénzcentrum birtokába a SPAR Igazgatótanácsának levele, melyet exkluzívan a cégcsoport magyar dolgozóinak küldtek ki a nemrég kirobbant botrány kapcsán. A levél szerint a SPAR Magyarország nyereséges lenne, ha nem lennének a szélsőséges ár- és adószabályok Magyarországon, amelyek munkavállalónként közel 8500 euróval (jelenlegi forintárfolyamon 3,4 millió forint) rövidítik meg a vállalat magyar leányát. Lázár János "vételi ajánlatára" reagálva elhangzik, hogy szeretnének Magyarországon tovább növekedni, új üzleteket nyitni és a meglévőket korszerűsíteni. A teljes levelet ide kattintva tudod elolvasni.

Az eset kapcsán persze számos kérdés merült fel, mint például az, hogy vajon mit reagál a cégcsoport a magyar kormány nem hivatalos vételi ajánlatára, melyet Lázár János fogalmazott meg. De sokakat érdekelhet az is, hogyan lehet extra profitról beszélni, és azt bevasalni egy az EU-ban kuriózumnak számító szabályozásra hivatkozva, ha egy cég konkrétan veszteséges. De a SPAR Magyarország, amely az ország ötödik legnagyobb munkaadója, közel 14 ezer dolgozóját és családtagjaikat is joggal foglalkoztahatja, vajon mi vár rájuk a jövőben, ha elmérgesedik a kormány és a munkadójuk közti viszony.

Annyi viszont biztos, hogy a vállalat hivatalos eredményei ugyan csak májusban jönnek majd ki, Heiszler Gabriella a héten tartott rendkívüli sajtóeseményen elmondta, a SPAR 2023-ban is veszteséges volt, nagyságrendileg ugyanakkora mértékben, mint 2022-ben. A vezető elmondta azt is, a vállalat 2023-ban mintegy 30 milliárd forintnyi különadót fizetett be az államkasszába, ha ez nem lett volna, akkor nyereségesek lettek volna. Heiszler Gabriella a SPAR esetleges kivonulásáról azt mondta,

erről nem én döntök, de a tulajdanossal való beszélgetések kapcsán azt mondhatom, hogy nem.

