100 milliós Ferrarik, óriási Mercik és luxus SUV-k: itt a lista, ezek most a magyar elit kedvenc autói

Elképesztő luxusautók érkeztek az országba 2023 első hat hónapjában: mint a statisztikákból kiderült, nem egy 100 millió feletti listaárú Ferrarit helyeztek forgalomba itthon. A módos magyarok kedvenc sportautója az első félévben a Porsche 911-es volt, a luxuslimuzinok között pedig a Mercedes S-osztály vezet.

Az már kiderült, hogy az idei év első hat hónapjában a Skoda Octavia volt a legnagyobb számban forgalomba helyezett személyautó Magyarországon és a márkák között is ők lettek a piacvezetők június hónapban. A Datahouse adatai szerint egyébként az éves összegzést a Toyota vezeti, mögötte a Skoda és a Volkswagen áll az első hat hónap összesítésében, a magyarok korábbi kedvence, a Suzuki csak a negyedik helyen áll.

Ez a nagy átlag, de mi a helyzet a hazai felső tízezerrel? A Pénzcentrum most a friss adatokban megnézte, milyen luxusautók érkeztek az országba 2023 első hat hónapjában.

A magyarok kedvenc sportautója a Porsche 911-es, ami 122 ezer eurós, nagyjából 45 millió forintos alapáron kapható, és természetesen ennek több mint duplájára is lehet extrázni. Ebből 67 darab állt forgalomba az első hat hónapban, ezt követi a Ford Mustang 39 darabbal, amelynek listaára 22,5 millió forint itthon. Harmadik a nyolcas BMW 33 forgalomba helyezéssel, ez legkevesebb 38,6 millió forintba kerül.

Érkezett 4 darab, egyenként kb. 85-90 millió forintba kerülő Ferrari F171-es, három darab, kb. 120 millió forintba kerülő 812 GTS, ugyanennyi, 160 millió forint körüli áron kapható F8 Spider, és szintén három darab, kb. 110 milliós Portofino. Emellett 1-1 darab Ferrari Roma (kb. 90 millió forint), SF90 (kb. 190 millió forint) és F8 Tributo (kb. 160 millió forint).

Az egzotikusabb darabok közül érkezett még négy darab, 74 milliós alapárú Bentley Continental, emellett két-két darab Aston Martin Vantage (55 millió forint) és DB11 (66 millió forint) is érkezett. Három darab, kb. 60 milliós Lutus Emira is magyar rendszámot kapott, és a hazai utakat rója egy kb. 80 milliós Maserati MC20 is.

A luxusautók kategóriáját 2023-ban a Mercedes S-osztály uralja 94 forgalomba helyezéssel, ezért legkevesebb 40 millió forintot kell fizetni, második helyen az elektromos tesvér, az EQS áll (66 darab) 48,6 milliós alapárával. Harmadik a hetes BMW 30 forgalomba helyezéssel, ezért is alsó hangon 40 milliót kell kifizetni. Érkezett 12 darab az elektromos változatból, az i7-ből, ami legkevesebb 43 millió forintba kerül. Magyar rendszámot kapott az első hat hónapban 21 Mercedes Maybach S-osztály is, aminek a listaéra legkevesebb 72,3 millió forint.

Természetesen fogyogatnak a luxusterepjárók is: a listát a 30 milliós alapárú Audi Q7-es vezeti, a Mercedes G-osztály AMG-s változatából (alapáron 79 millió forint) 68 darab kapott magyar rendszámot. 15 BMW X7 M is forgalomba állt, ennek az alapára 48 millió forint, hasonló pénzt kell fizetni egy Tesla Model X-ért is, amiből 16 kapott hazai rendszámot.

Az egzotikusabb darabokat képviseli a 6 darab, egyenként 63 millió forintba kerülő Bentley Bentayga, és az 5 darab, 70 millió forint körüli alapáron kapható Aston Martin DBX is. Emellett valaki behozott egy kb. 150 milliós Rolls-Royce Cullinant is Magyarországra.

Címlapkép: Mercedes-Benz AG