Nesze neked státusztörvény: kiábrándult tanárokra vadászik a hazai nagyvállalat

Megszavazta a parlament a sokat kritizált státusztörvényt, melyet sok tanár és a szakszervezetek is elfogadhatatlannak tartanak. Éppen ezért várhatóan több pedagógus is beadja a napokban a felmondását, de várhatóan nem lesznek sokáig munkanélküliek, hiszen már egy nagyvállalat is számol velük: konkrét pedagógus átképzési programot hoztak létre nekik.

Ma megszavazta a parlament a sok tiltakozást kiváltó státusztörvényt, mely a pedagógusok jogállását szabályozza. A jogszabály korábban több kritikát kapott, hiszen amellett, hogy a pedagógusok béremeléséről rendelkezik, több területen is csorbítja az önállóságukat. Elfogadását több tüntetés előzte meg, a folyamatos egyeztetésekkel valamennyit puhult is a törvény, ugyanakkor a pedagógus szakszervezetek továbbra is elfogadhatatlannak tartják.

Jellemző a csalódottság a szakmán belül, tiltakozásképpen sok pedagógus tett ígéretet arra, hogy letétbe helyezi a felmondását, sőt, a Pedagógusok Szakszervezetének is fut egy ilyen kampánya, és folyamatosan jönnek a hírek, hogy az ország legjobb gimnáziumaiban sorra mondanak fel a tanárok.

Sokáig biztosan nem lesznek álláskeresők, szinte azonnal el tudnak helyezkedni, hiszen egy magyar nagyvállalat már komplett toborzási kampányt indított, hogy megszerezze ezeket a szakembereket:

Bizonytalan a jövője a pedagógus pályán? Megbecsülésre és elismerésre vágyik? Gondolkozik, vagy már döntött is a váltásról?

- szúrtuk ki több helyen is az álláshirdetést. Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Pedagógus átképzési programot hirdetett, melyben személyre szabott mentori támogatással és 1 éves hivatásindító támogatással várják pedagógusok és ex-pedagógusok jelentkezését az ország számos pontján működő irodáiba.

Az AEGON Fun fact, hogy a pályamódosítók munkáltatója kicsit marad az állam, hiszen az Aegon NV. 2020-ban döntött egyes kelet- és közép európai érdekeltségei eladásáról az osztrák székhelyű VIG csoportnak, amely az Union Biztosító révén ismert szereplő a magyar piacon. Az Aegon csoport részeként három évtizedig működő magyarországi leányvállalat csatlakozott a VIG csoporthoz, amelynek hazai érdekeltségeiben kisebbségi tulajdonosként a Magyar Állam is szerepet vállal.

Stabil, multinacionális vállalati hátteret, támogató munkakultúrát, igényes, professzionális munkakörnyezetet és nemzetközi hátterű képzési- és mentori rendszert kínálva, gyakorlatilag mindent, amit eddigi pályájukon nem kaptak meg, plusz versenyképes javadalmazást. Cserébe a cég pénzügyi termékeit kell értékesíteniük, jellemzően biztosításokat.

Gyakorlott, több éve a pályán lévő pedagógusoknál jobb munkaerőt ma kb. lehetetlen találni az országban: diplomások, beszélnek idegen nyelveket, kommunikációs képességeik biztosan fejlettek, a fellépésükkel sem lehet gond, hiszen naponta több száz gyerek, vagy éppen kamasz elé állnak ki, és nagy eséllyel nyitottak a tanulásra, az új ismeretek elsajátítására.

A hirdetésben megjegyzik, hogy a gazdasági, matematikai végzettség előnyt jelent, de nem feltétel, tehát bármely szakosok jelentkezését várják.

Súlyos tanárhiány tombol Magyarországon

Ez persze a csalódott, kiábrándult, megkeseredett és alulfizetett pedagógusoknak jó hír, az ország szempontjából azonban hihetetlenül káros folyamat. 2016 után rendkívüli módon megnőtt a tanárhiány, és a területi mintázatai is megváltoztak a korábbi mintázatokhoz képest - írja tanulmányában Varga Júlia, az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos tanácsadója.

Totyik Tamás a Pedagógusok Szakszervezetének frissen megválasztott elnöke a Pénzcentrumnak adott interjúban is arról beszélt, hogy a következő öt évben 22 ezerrel többen fognak nyugdíjba menni, mint ahányan pályára állnak majd. Ez egy nagyon komoly érvágás lesz. Elsősorban a pályaelhagyókat kellene visszacsábítani. Mint fogalmazott,

két irány van: az egyik az, hogy iskolákat zárnak be, ami egyébként a kormány feltett szándéka. Erre uniós forrásokat is kaptak azért, hogy kipróbálják az iskolaközpontok létrehozását. 35 iskolát fognak kijelölni erre. Ezzel azonban nem lehet gyökeresen megoldani a problémát. Itt jön képbe a másik irány, vagyis az, hogy a versenyszférához hasonló fizetéseket kell adni a köznevelésben a munkaterhek csökkentése mellett. Ezzel a pályaelhagyókat is vissza lehet csábítani. Ezzel párhuzamosan a kormánynak el kell gondolkodni azon is, hogy a mostani tantervi szabályozás nagyon elavult, és egy teljesen új, modern felfogású tantervet kellene létrehozni, ahol a tanulók munkaterheit drasztikusan csökkentik.