Indulhat a roham a Lidl-be: érdemes sietni, egy éve volt utoljára ilyen gigaakció

A tavasz beköszöntével egyértelműen beindult az idei horgászidény is. A horgászcikkek piaca igencsak hektikus, a vásárlók igencsak árérzékenyek, ímit jól mutat az is, hogy a szezonra rárepülnek már a diszkontláncok is. 2024-ben elsőként a Lidl robbantotta az akció-bombát, meglepően jó áron kínálják a különböző horgászfelszereléseket. De vajon mit lép erre az Aldi, ahol egyelőre se híre, se hamva a horgászcikkeknek?

A tavasz beköszöntével egyértelműen beindult az idei horgászidény is. A horgászoknak természetesen 2024-ben is gondoskodniuk kell arról, hogy legyen érvényes horgászengedélyük, aki pedig most vágna bele a hobbiba, ehhez először vizsgáznia is kell. Érdekesség, hogy felreppent a híre, hogy újra kell vizsgáznia rengeteg, engedéllyel rendelkező horgásznak is, mert január elsejétől változtak a horgászvizsgát igazoló dokumentumok elfogadásának szabályai.

Ha megvannak a jogosultságok, akkor meg kell vennünk kedvenc vizünkre a területi engedélyt is, amely jellemzően az idei évben is drágult. Mint arról beszámoltunk a 2024-es állami horgászjegyek ára változatlan maradt, viszont maximálisan 15 százalékkal emelkednek a területi jegyárak. Egészen pontosan ez áll a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) választmányi ülésének kivonatában: „A Mohosz haszonbérletben lévő, horgászati hasznosítású halgazdálkodási vízterületek (közvetlen hasznosítású vízterületek), valamint a Mohosz haszonbérletben lévő, horgászszervezeti alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek (alhaszonbérleti vízterületek) vonatkozásában a választmány keretszabályként jóváhagyta, hogy”

a 2024. évi területi jegyek és kiegészítő jegyek (együtt: területi jegyek) árai a halgazdálkodási hasznosítók döntése alapján a halgazdálkodást, horgásztatást érintő inflációs hatások részbeni kompenzálására, legfeljebb 15 százalékos mértékben emelkedjenek.

Komoly horgászakciót robbantott a Lidl

Ha már túl vagyunk a bürokrácia útvesztőin, megvettük a területi engedélyünket is, nem marad más hátra, mint előkészíteni a horgászfelszerelésünket. Az elöregedett zsinórokat, elkopott horgokat cserélni kell, és néhány évente új botra, orsóra is szükség van, és akkor még nem is beszéltünk a természetes- vagy épp műcsalikról. Mindez nem olcsó mulatság, és az egzisztenciális válság ebben az ágazatban is érezteti hatását. Mint arról Hipszki Róbert, világbajnok pergetőhorgász és webshop-tulajdonos lapunknak adott interjújában beszámolt,

mert az nagyon is látszik, hogy a piac elég jelentősen bezuhant az elmúlt évben – a nagykereskedők akár 30-40-50 százalékos visszaesésről is beszélnek forgalom szintjén.

Nem véletlen, hogy a gazdasági helyzetet az ismert diszkontláncok is kihasználják, hiszen a közel egymillió magyar horgász komoly piacot jelent. Idén a Lidl volt az első a diszkontláncok közül, amely előrukkolt a horgászoknak szánt diszkont-portékával. Mint az a 17. heti Lidl akciós újságban látható, lehet kapni náluk egyszerű horgászbot-készletet 4999 forintért, míg a prémium karbonszálas horgászbot-készlet 15999 forintba kerül. A prémium horgászorsó 6999 forintba kerül, míg az alumínium horgászbottartó és merítőszák 4999 forintot kóstál. A Pénzcentrum tesztjén meglepően jól teljesítő diszkontos zsebkést idén 1799 forintért adja a Lidl.

Kutatás: a kereskedelmi márkás termékek megítélése Magyarországon

A saját- avagy kereskedelmi márkák térhódítása kéz a kézben jár természetesen a fogyasztók árérzékenységével, amelyet egy-egy gazdasági válság, és a nyomában kialakuló egzisztenciális problémák csak még inkább tetéznek. Nagy kérdés ugyanakkor, hogy mindezek ellenére milyen is ezen olcsóbb, helyettesítő termékek megítélése a fogyasztók körében. A következő hetekben a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös, nagymintás felmérést végez, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről.

Az alábbiakban arra szeretnénk megkérni, hogy töltsd ki a kérdőívet, ezzel segítve munkánkat. A kutatás név nélküli és önkéntes, semmilyen visszakeresési lehetőséget nem tartalmaz, mindösszesen néhány percet vesz igénybe. A kutatás eredményeit a Pénzcentrum online felületén fogjuk közzétenni. Köszönjük, hogy részt veszel a kutatásban!