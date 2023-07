Milliónyi magyar esik egy új szigorítás áldozatául: bukja az állami ingyenpénzt, aki nem lép időben

Még mindig nagyon kevés volt az egykor népszerű, ám folyamatosan gyengülő babaváró hitel új szerződéseinek összege. Ez azonban hamarosan megváltozhat, hiszen a kormány bejelentése nyomán januártól sok százezer, családot tervező nő kiesik a kedvezményezettek köréből pusztán azzal, hogy betölti a harmincadik életévét, vagy már felette is van. Mit lehet majd tenni ezek után?

Még mindig kóvályog az év elején kapott nagy pofon után a babaváró hitel, ám könnyen lehet, hogy a május az egyik utolsó nap volt, mikor a történelmi mélységben várakozott a magyarok egykor kedvenc támogatott hitele. A kormány intézkedései nyomán előfordulhat, hogy roham lesz a bankokban, éppen úgy, mint decemberben volt, amikor senki sem tudta az év végéig, hogy vajon megmarad-e ez a hitel. Kivezetést egyelőre nem, jelentős korlátozást azonban bejelentettek: januártól csak 30 alatti nők vehetik fel ezt a kölcsönt.

Nagyon sokan lecsúsznak, ha most nem lépnek

18,40 milliárd forint volt a babaváró kölcsönök jegyzése májusban, ez derült ki a MNB által a héten közzétett új adatokból. Ezzel a babaváró tehát továbbra sem tud 20 milliárd forint fölé kerülni havi jegyzésekben, ám elképzelhető, hogy ez hamarosan megváltozik.

A kormány ugyanis nemrégiben bejelentette, hogy január elsejétől csak 30 év alatti nők vehetik fel ezt a támogatást, százezreket kizárva ezzel a körből.



Virovácz Péter a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott: szerinte a kormány többletbevételt szeretne elérni, és ez is lehet az oka annak, hogy a csok megszüntetése mellett a babaváróval kapcsolatban is radikális döntést hozott.

Mivel szűkül az igénybe vehető kör a városok “betiltásával”, így ennek akár a költségvetésre vonatkozóan kiadáscsökkentő hatása is lehet. Ugyanakkor mivel a keretösszegek drasztikusan emelkednek, kérdéses, hogy vajon mekkora többletkereslettel számolhatott a 2024-es költségvetés. A 2023-ról 2024-re közel felére visszavágott lakástámogatási kiadás arra utal, hogy vélhetően olyan jelentős élénküléssel nem számol a kormányzat

- fogalmazott az ING vezető elemzője.

A döntés azért is érinthet kellemetlenül sok ezer magyar családot, mert így a lakáshoz jutás is jelentősen nehezebbé válik majd. A babaváró pedig önerőnek lassan egyáltalán nem elég: mint a lakáspiaci jelentésből is kiviláglik, súlyos bajban vannak a magyar családok. Igaz, hogy enyhült a lakásárak gazdasági fundamentumokhoz mért felülértékeltsége: Budapesten 3%-ra, országosan pedig 9-re. Arról, hogy mennyire rosszul jött a bejelentés sok magyar családnak, a bejelentés után részletesen elemeztük, ezt a cikket olvashatod most el újra:

Önerőnek is kevés

Habár a Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái szerint az év eleji mélyponthoz képest már javult a kereslet a hitelforma iránt, a márciusi 18 milliárdhoz képest áprilisra már csaknem 10 százalékos volt a visszaesés, vagyis az látszik, hogy továbbra sem akar erőre kapni a babaváró hitel. A zuhanás még inkább drasztikusnak tűnik, ha összevetjük a 2020 óta elérhető áprilisi adatokkal. 2020 negyedik hónapjában - amint a fenti infografikán is látszik - 46, 2021 áprilisában 49, tavaly ugyanekkor pedig 39 milliárd forint volt az új jegyzések összege.

Összességében egy gyengélkedő hiteltípusról beszélünk tehát, aminek esetében vélhetően az elérhető hitelkeret 11 millió forintosra növelése és az életkori limit lecsökkentése sem hoz majd igazán drasztikus változást.

Az azonban simán előfordulhat, hogy amint tavaly decemberben, úgy most is jelentősen megugranak majd az igénylések számai, hiszen aki még idén jogosult rá, jövőre azonban nem, az most valószínűleg nem vár tovább.

A helyzetet ráadásul tovább bonyolítja, hogy a csokot és a babavárót a lakást vásárló, illetve a gyermeket tervező házaspárok jellemzően egyszerre vették fel - és ez nem véletlen. Mivel a babaváró 75%-ig önerőnek is használható volt, sokan erre a célra is vették fel, így azonban kétségessé vált, vajon honnan teremtik majd meg az önerőt a lakásra vágyó, családot tervező párok?

Az a 7,5 millió ráadásul már bőven nem ér annyit, mint a bevezetésekor: a súlyos infláció ennek az értékét is elvitte, és a lakások is folyamatosan drágulnak szerte az országban. Arról, hogy vajon mostantól milyen segítséget várhatnak a családot tervező, és lakásra vágyó magyarok, szintén részletesen írtunk, olvasd el újra a cikket a lenti linkre kattintva!