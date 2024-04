Így lehet igazi luxusban élni magyar nyugdíjasként: elárulta hosszú életének titkát a 99 éves Sári néni

Az idén márciusban 99 éves Sári néni még mindig heti 5 nap dolgozik könyvelőként, a Pénzentrum stábja pedig elkísérte őt egy napjára. Bárdos Ferencné korától függetlenül elkötelezett a munka iránt. A Pénzcentrum vlogjának legújabb részében a munka iránti szeretetéről kérdeztük, miközben beszélt az életéről is. Részletesen kitért arra, hogy mi a titok a nyugdijba vonulás után, hogyan tartható fent az egészséges s aktív szellemi és fizikai állapot.

Sári néni idén márciusban töltötte be a 99-et és a Pénzentrum stábja elkísérte őt egy munkanapjára. Hiába a a kor, Bárdos Ferencné a mai napig heti 5 nap jár dolgozni könyvelőként. Arról kérdezte a Pénzcentrum, hogy honnan van ez a munka szeretet benne, de emellett mesélt az életéről is. Többször hangsúlyozta, hogy az emberi kapcsolatok a mindennapokban nagyon sokat segítenek neki, hogy ne érezze egyedül magát. Egy korábbi a Pénzcentrumon megjelent cikkben mi is tematizáltuk, hogy a magány lehet a legveszélyesebb a nyugdíjba vonuló emberek új életszakaszában. A társadalomtól való elszigetelődés exponenciálisan hozzájárulhat az idősek szellemi és fizikai leépülésében.

Sári néni, Hoffman Sarolta néven született 1925 március 10-én, Obersützenben (Felsőlövő). Később költözött a család Pécsre, ahol Sári néni azóta is él. 3 lánya született, és számos unokával és dédunokával rendelkezik. Sári néni jelenleg is könyvelőként dolgozik és állítja, hogy az aktív élet, a szociális kapcsolatok a legfontosabbak ahhoz, hogy valaki idős korára is megőrizze friss tudatát és egészségét.

Kollégái és főnöke is nagyon pozitívan nyilatkoztak az idős asszonyról, mindenre nyitott és nem okoz gondot neki az új számítógépes rendszerekbe való beletanulás sem. A cég egyik vezetője elmondta, hogy semmi gond nincsen azzal, hogy több generáció dolgozik egy helyen, mindenkinek tanulságos és pozitív előnyei vannak a nagy korkülönbségeknek.

A korából adódóan nagyon sok változást élt meg Sári néni, részletesen beszámolt a videóban arról, hogy a könyvelői szakma hogyan nézett ki régen. Az új munkakörnyezetre, folyamatokra és az ezekből fakadó új kihívásokra elmondta, hogy

ha egy olyan feladattal kerülsz szembe ami idegen, de meg kell csinálni, akkor igen is törekedni kell magadból a legjobbat kihozni

- magyarázta Sári néni a videóban. Majd azt is hozzátette, hogy amit igazán megvet az a lustaság. Nem szabad hagyni, hogy ellustuljon az ember.

A lusta a trehány ember az, aki nem oldja meg a dolgait. Hová sorolod magadat?- kérek választ mondta nagyanyám meg anyám. Én mondtam, hogy nem szeretnék lusta lenni

- vallott életfilozófiájáról a hölgy. Arra vonatkozóan, hogy miért döntött a nyugdíj után úgy, hogy újra munkába áll azt válaszolta a Pénzcentrumnak, hogy

miért maradtam volna otthon? Nagyon örültem neki, mert így nem vagyok 24 órát egyedül. A barátaim meghaltak, egyetlen egy nem él, a fiatalok dolgoznak, élik a maguk életét. Abba én beleszólni nem akarok. Hát így hogy csináljak valamit, az unatkozó ember, az a buta ember

- fejtette ki a kérdésre.

Mi lehet a titok?

Ahogy arról korábban már mi is írtunk, a társas kapcsolatok fenntartása, az aktív élet nagyban hozzájárulhat a nyugdíjas emberek jó kondíciójához, mind szellemi és fizikai értelemben. A nyugdíjazás jelentős életmódváltozást hozhat, amely számos kihívással járhat a nyugdíjasok számára. Hazánkban a nyugdíjkorhatár 65 év, de számos tényező módosíthat ezen az értéken. A nők 40 év munkaviszony után is választhatják, noha még nem töltötték 65. életévüket.

Fontos tudatosítani, hogy érdemes előre tervezni és átgondolni, mivel szeretnénk foglalkozni nyugdíjas éveinkben, hogy ne érjen senkit hirtelen a váltás. Ahogy Sári néni is sokszor fejtegeti kardinális az aktív élet fenntartása. Ehhez a szociális kapcsolatok, tanulás és programkeresés elengedhetetlen.

A nyugdíjasokkal folytatott beszélgetésekből kiderül, hogy igen könnyen elszigetelődhetnek. Miután végleg elhagyják a munkahelyüket, már nincs meg az a fajta inger és kapcsolatok, ami a munkatársakkal és kollégákkal egykor megvolt, és a másokkal való találkozás már nem biztos, hogy be van építve a mindennapi életükbe. Így a leépülés veszélye és a korábban bekövetkező halál is nagyobb valószínűséggel történik meg.