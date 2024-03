Ezeken a helyeken igazán gondtalan életet élhetnek a nyugdíjasok 2024-ben: mégis, mi lehet a titkuk?

Koós Anna Link a vágólapra másolva

Az évente elkészülő globális boldogságjelentés idén is arra az eredményre jutott, hogy a legboldogabb ország Finnország. Azonban az általános boldogságszinten túl érdemes azt is megvizsgálni, hogy mindenhol ugyanolyan boldogok-e a nők és férfiak, a különböző anyagi helyzetben lévők, a vidékiek és városiak, illetve a fiatalok és idősek. A boldogságfelmérés kapcsán gyakran csak az egyes országok rangsoráról esik szó, miközben országon belül akadhatnak nagy eltérések. Az idei jelentés az idősek és fiatalok boldogságindexe közti eltéréseket helyezte fókuszba. Az elemzésből kiderült, valóban annyival boldogabbak lennének a fiatalok, mint az idősebb korosztály. A Pénzcentrum most annak járt után, hol áll világviszonylatban és egymáshoz képest a magyar idősek és fiatalok boldogságszintje.

Már hosszú évek óta Finnország vezeti a legboldogabb országok listáját, ez a nemrég megjelent World Happiness Report 2024-es elemzése szerint sem változott. Az észak-európai országok világszinten élen járnak boldogság téren: Dánia, Izland és Svédország követi a finneket a rangsorban, ötödik helyre pedig Izrael jött fel. Magyarország nem tartozik a legboldogabb országok közé, a 143 vizsgált állam közti versenyben az 56. helyet szerezte meg - öt helyezéssel csúsztunk hátra a tavalyi jelentés adataihoz képest. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A 2006-2010 és a 2021-2023 közötti évek átlagait véve a boldogságjelentés szerint Szerbiában nőtt a leginkább a boldogság szintje. A második ebben a versenyben Bulgária, harmadik Lettország. A TOP5-ben még befért a Kongói Köztársaság és Románia is. Magyarországon is sokat javult a boldogságindex, ebben a rangsorban a 15. helyen állunk - bár hozzá kell tenni, hogy volt honnan feljönni. Rengeteg ország akad, ahol még romlott is a boldogságindex. Európában ilyen Franciaország, az Egyesült Királyság, Hollandia, Görögország, Ukrajna, Belgium, Norvégia, Olaszország, Dánia, Ausztria, Spanyolország, Ciprus, Svájc és Írország is. A legtöbbet a két említett időszak között a vizsgált országok közül Afganisztánban, Libanonban és Jordániában romlott a boldogságszint. Amennyiben korcsoportonként külön-külön is megvizsgáljuk az általános boldogságszintet, láthatjuk, hogy nagyban megváltoznak a rangsorok. Ha megnézzük, hogy a 60 év felettiek a világon hol a legboldogabbak, a World Happiness Report szerint már nem Finnország vezeti a rangsort, csak a második helyen áll. A legboldogabb hely az idősek számára Dánia. A harmadik pedig Norvégia, pedig az összes korosztály rangsorában "csak" a hetedik helyen áll. A magyar idősek boldogságindexe viszont nagyon alacsony, a 70. helyre volt elég. Viszonyításképpen Ausztria a 15., Szlovénia 32., Románia 48., Szerbia 54., Szlovákia 60. A horvátok mögöttünk vannak: a 80. helyet szerezték meg a boldogságrangsorban. A harminc év alattiak esetében pedig a finnek pedig már a TOP5-be sem kerültek be, a 7. helyet tudták csak megszerezni. Az első helyen a litvánok, a második helyen az izraeliek, és harmadik pedig szomszédaink állnak. Nem az osztrákok, vagy szlovének: a szerbek. Izland, Dánia, Luxemburg pedig már csak a 4., 5. 6. helyre fértek be. A listában a térségünk országai közül Románia a 8., Ausztria a 12., Horvátország a 14., Szlovénia pedig a 15. helyen van. A magyar fiatalok boldogságszintje pedig a 36. helyre volt elég. Sok országban - köztük Magyarországon is - a fiatalok és idősek korcsoportjának helyezése között akár 40-es különbség is mutatkozhat. Legfőképpen Közép- és Kelet-Európában, valamint Latin-Amerikában. A legnagyobb a szakadék Horvátországban, ahol a fiatalok 66-tal értek el magasabb helyezést, mint az idősek, de több mint 50 hely a különbség Bulgáriában, Moldovában és Szerbiában, 40-50 hely a különbség Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, és Paraguay-ban. Itt a jelentés megjegyzi, hogy ebben nem elhanyagolható a délszláv-háború hatása a volt jugoszláv tagállamokban. A jelentés ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a helyezések közti eltérések vizsgálata nem a legmegfelelőbb a korosztályok közötti boldogságszint különbségek kimutatására, mivel sok ország tendál a középértékek felé. Azt írják, kevés ország van, ahol nagy különbség mutatkozik az elért helyezésben fiatalok és idősek között, pedig a relatív boldogságszintek között adott országon belül lehet nagy eltérés. Norvégia, Svédország, Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország tipikusan olyan országok, ahol az idősek lényegesen boldogabbak, mint a fiatalok, míg Portugália, vagy Görögország éppen fordított a helyzet. Közép- és Kelet-Európára az jellemző, hogy a fiatalok mutatják a magasabb boldogságértékeket, és a kor előrehaladtával ez egyre csökken. Így nagy szakadék jön létre a legfiatalabbak és legidősebbek között. A nők körében ráadásul még jellemző ez a tendencia, mint férfiaknál. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) EZ IS ÉRDEKELHET Komoly bajba kerültek az 50 pluszos magyarok: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak A középkorúak döntő többségének van lakásbiztosítása, mindössze 15 százalékuk nem rendelkezik ezzel. Talán nem is az idősek a legboldogtalanabbak Magyarországon? Ahogy minden évben, a Pénzcentrum tavaly év végén is elkészítette saját boldogságfelmérését, amelyből kiderült, mely vármegyékben élnek a legelégedettebb magyarok. Az ország nyugati felében és a fővárosban, a legkevésbé boldogok pedig Bács-Kiskunban, Somogyban és Nógrádban. A boldogságszint 10-es skálán 5,2-6,0 között szóródott, de pontok viszont jóval magasabbak, mint a 2022-e felmérésen. A felmérés eredményeit korosztályonként is elemeztük. Az Általánosságban véve mennyire vagy boldog? kérdésre 10-es skálán a 25 év alatti, valamint a 25 és 40 közötti korosztály átlagosan 5,6 pontot ért el. A 41 és 55 év közöttiek 5,8 pontot értek el, míg az 56 és 64 év közöttiek és a 64 év felettiek is 5,7 pontot. Vagyis, ellentétben a World Happiness Report friss adataival, nem az idősek voltak a legkevésbé boldog korosztály. A jelentés nem ilyen konkrét kérdés alapján rangsorol, hanem több kérdésre adott válasz együtteséből számítják a végső indexet. A Pénzcentrum 2023-as boldogságkutatásának eredményeiről a Kutatások aloldalon részletes információk találhatók, elemzéseinket is itt lehet elérni a témában. A World Happiness Report 2024 teljes jelentés pedig itt olvasható angol nyelven.

Címlapkép: Getty Images

