Így spórolhatsz súlyos százezreket a 2023-as nyaraláson: bárkinek működik ez az egyszerű trükk

Napok óta élénk vita dúl, hogy vajon kong-e a Balaton az ürességtől, vagy csupán minimális a visszaesés, és az is betudható az időjárásnak. Egy biztos, idén is népszerű úti cél, rengetegen imádják, persze nem olcsó, elég masszív áremelés voltak kénytelenek végrehajtani a szolgáltatók, de ez Európa minden egyes szegletére igaz. Ennek ellenére a magyarok is igazodnak ahhoz az általános világtrendhez, hogy idén nyáron inkább országhatáraikon kívül nyaralunk.

Az utazási irodák külföldi csomagárai is emelkedtek, átlagosan 10 százalékkal egy év alatt, fejenként 300-400 ezer forinttal kell számolni minimum. Az igazán élelmesek persze már jó előre lefoglalták az útjaikat, akár még a télen, így sokat spóroltak – monda el Bakó Balázs, a Magyar Irodák Utazási Szövetségének szóvivője a Fókusznak.

Aki olcsón akar utazni, az tehát vagy nagyon korán az előfoglalási akciókra csap le, vagy az utolsó pillanatban veszi meg a csomagot. A last minute nyaralásoktól minden utazásszervező óva inti a nyaralókat, hiszen bizonytalan, de tény, hogy nekik sem rossz, ha az utolsó pillanatban mégis csak értékesíteni tudják a szabad helyeket. Nyilván némi rugalmasság kell hozzá, és gyorsan össze kell tudni pakolni, de a bevállalósabbak így komoly pénzeket spórolhatnak a nyaraláson.

Megnéztük, hova juthat el olcsón, aki még ma lefoglalja a nyaralását és elég rugalmas. Az Invia ajánlatában Bulgáriába nyaralhatunk július 14. és 21. között fejenként 181 701 forinttól, 22 százalékkal olcsóbban egy három csillagos hotelban, ahol reggelit is kapunk. Az árban benne van a repjegy. Görögországban, Krétán vízközeli, medencés apartmanra csaphatunk le 149 800 forintért fejenként, igaz, 6 nap múlva kellene indulni. Az ellátás ugyan nincs benne az árban, a repülőjegy viszont igen.

Az Ibusz ajánlatában Pargán, Görögországban egy apartmanházban tölthetünk el egy hetet július 28-tól 179 900 forint/fő áron, melyben a repülőjegyek ára is benne van, de aki Krétára menne velük egy 3 csillagos hotelbe 199 900 forint/fő áron (294 900 forint helyett), és nem bánja, hogy július 10-én, hétfőn kell indulni, az szintén jól jár.

A Kartago Tours Tunéziába kínál kedvező árú last minute utakat keddi repülős indulással, all inclusive ellátással egy 4 csillagos hotelbe 215 900 forintért fejenként, 53 900 forintos kedvezménnyel. Július 8-i, azaz holnapi indulással pedig 97 600 forintot spórolunk az úton, mely során egy hetet tölthetünk egy török szállodában a Riviérán, szintén all inclusive ellátással fejenként 267 900 forintért.

Az Itaka személyenként 304 240 forintos megtakarítást ajánl: 453 930 forint helyett 149 690 forintért utazhatunk egy albániai tengerparti városba, ahol 4 csillagos apartmanban szállhatunk meg július 17-től. Az ár tartalmazza a repülőjegyet, illetékeket és adókat, a repülőtéri transzfereket, a szállást 7 éjszakára és a helyi magyar nyelvű asszisztenciát.

Fejenként 300 479 forintot takarít meg, aki bevállalja vasárnapi (07.09.) indulással az egyhetes török utat ötcsillagos, medencés, vizicsúszdás szállodában ultra all inclusive ellátással, fejenként 252 990 forintot kell fizetniük. Kérésre és felár ellenében - családi szoba vagy lakosztály maximum 5 fő részére.

Ultra All inclusive Az ultra all inclusive ellátás a következőt jelenti: reggeli (7:00-10:00), késői reggeli (10:00-10:30), ebéd (12:30-14:00), vacsora (18:30-21:00), éjszakai snack (24:00-6:00) büfé a főétteremben. Éjszakai leves (23:00-24:00) Lehetőség az à la carte étterem ingyenes látogatására - előzetes foglalás szükséges. Egész nap snackek, fagylalt (14:00-16:00), kávé és desszert (16:00-17:00), gözleme (11:00-15:00). Üdítőitalok és helyi italok, valamint válogatott import alkoholos italok fogyazthatók korlátlanul

20 százalékos áremelkedés

A turizmus a korábbi felívelés után, immár három éve a figyelem középpontjában áll, hiszen rájár a rúd. Sok országban az egyik legfontosabb iparág, van, ahol a GDP felét is kiteszi. Magyarország nem tartozik ezek közé, 2019-ben az utolsó békeévben 13 százalékát tette ki, és több mint 400 ezer embert foglalkoztatott – ezek magas számok.

Nehéz időszakot tudhat maga mögött az iparág, a két pandémia által sújtott év után a háború kitörése nyomán uralkodó bizonytalanság, az újabb kínai járványhullám, most pedig az infláció és csökkenő reálbérek tizedelhetik a turizmusbevételeket.

A globálisan magas infláció, és az ennek ütemétől elmaradó bérnövekedés eredményeképp az utazni vágyók egy fontos dilemmával szembesülnek. Drágább lett az utazás, mint amit megszokhattunk, ez pedig egy újabb visszatartó erőként jelenhet meg a most következő nyári szezonban.átlagosan 20 százalékkal magasabb kiadással lehet számolni 2019-hez képest.