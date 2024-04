181 ezer kisnyugdíjas jogosult rendkívüli emelésre 2024-ben: ezt kevesen tudják, így igényelhetik

Egyre nő a félmilliós havi nyugdíjat kapó idősek száma Magyarországon, 2024 januárjában már 60 ezren voltak. Eközben akad legalább 180 ezer nyugdíjas, aki még 120 ezer forintot sem kap havonta. A szakadékot pedig csak mélyíthette az elmúlt inflációja, és a nagymértékű emelések. A nők dominanciája látható az alacsonyabb nyugdíjsávokban, míg 420 ezer forint felett már a férfiaké a többség. Mutatjuk, mekkora különbségek vannak a magyar nyugdíjasok ellátásának összegei között, és hogy hogyan kérhet méltényossági nyugdíjemelést, akinek nagyon alacsony a nyugdíja.

2024 elején Magyarország lakosságának negyede, 2 millió 423 ezer ember részesült nyugdíjban vagy egyéb, nyugdíjfolyósítási körbe tartozó ellátásban a KSH friss jelentése szerint, mely a Magyar Államkincstár (MÁK) adatain alapul. Mintegy 1 millió 998 ezer fő volt közülük öregségi nyugdíjas, azon belül is 76%-a nyugdíjkorhatárt betöltött öregségi nyugdíjas volt, 6,1%-uk pedig a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában, a „nők 40”-ben részesült. A Helyzetképből az is kiderül, hogy mekkora volt a folyósított öregségi nyugdíjak átlagos összege, illetve hogy hány nyugdíjas tartozik az egyes juttatási sávokhoz. Amíg már cirka 58 ezer fő volt az országban, akinek a nyugdíja meghaladja a félmillió forintot, addig közel 94 ezer idősnek a 100 ezer forintot sem éri el a járandósága.

Az öregségi nyugdíj átlagos összege 230 940 forintot tett ki, a férfiak ellátása – összefüggésben a jellemzően hosszabb szolgálati idővel és a magasabb keresettel – több mint 36 ezer forinttal meghaladta a nőkét - írta a friss jelentésben a KSH. Azt közölték, hogy 2024 elején az öregségi nyugdíjban részesülők közel 52 százalékának 200 ezer forint felett alakult az ellátása. Minden ötödik öregségi nyugdíjas járandósága meghaladta a 300 ezer forintot, ugyanakkor a 120 ezer forintnál kisebb nyugdíjban részesülők aránya 9%-ot tett ki. A nagyon alacsony nyugdíjak jelentős része a külföldön szerzett jogosultságok melletti résznyugdíj volt.

Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is megvizsgálta a különböző nyugdíjsávok alakulását. Bár a korábbi évek adataitól eltérően 2024-ben némileg változtak a közölt sávok, az adatok még összevethetőek maradtak. Ami rögtön szembetűnő lehet, hogy 2023-ban még 35 336 fő részesült 500 ezer forintnyi, vagy afeletti saját jogon járó nyugdíjban és ellátásban összesen, 2024-ben már 60 387 fő. A friss adatokból ráadásul az is kiderül, hogy közülük 24 475-en 600 ezer forintot meghaladó járandóságban részesültek. Fontos, hogy ezekbe az adatokba az öregségi nyugdíjban, az életkoron alapuló ellátásokban és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásokban részesülők is beletartoznak.

Ha csak az öregségi nyugdíjasokat vesszük, akkor 57 939-en kapnak fél millió feletti ellátást havonta, ebből 23 877-en 600 ezer forint feletti összeget.

Az alábbi ábráról könnyen leolvasható az is, hogy az öregségi nyugdíjasok közül a legtöbben a 160-220 ezres sávokhoz tartoznak. A legkisebb közölt sávhoz, a 100 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők közé 93 606 fő tartozott, 120 ezer forint alatt összesen 181 ezren kerestek. Vagyis - bár már jelentősen csökkent a számuk - még mindig sok a kisnyugdíjas Magyarországon.

A táblázatunkból kiderül, hogy jelentősen nőtt a magasabb kategóriákhoz tartozók száma, míg csökkent a legalacsonyabb kategóriákhoz tartozók száma. Ennek több oka is van, az egyik legfontosabb a nyugdíjemelés. A nyugdíjasok a két vizsgált időpont között többször részesültek nyugdíjemelésben, mellyel a járandóságuk lekövette az inflációt. Azonban az emelés hatására növekvő számok nem jelentik feltétlenül, hogy egységesen jobban élnének az öregségi nyugdíjasok. Sőt, mivel az emelést százalékosan kapják, a jelenlegi rendszer azt eredményezi, hogy a tehetősebb nyugdíjasok tovább gyarapodnak, a kispénzűek pedig még inkább elszegényednek. Ezt az anomáliát nyugdíjszakértők is régóta hangsúlyozzák, azonban az elmúlt évek nagymértékű emelései élezhették csak ki méginkább ezt a helyzetet.

A másik ok a nyugdíjastársadalom lecserélődése, ugyanis a magasabb életkorúak között több a kisnyugdíjas, az újonnan belépők járandósága pedig jellemzően magasabb. Így természetes folyamat is, hogy egyre nő a magasabb nyugdíjsávhoz tartozók száma.

Érdemes a nemek közötti különbségeket is megvizsgálni. Az öregségi nyugdíjasok 63,7 százaléka nő, így arányuk is a legtöbb sávban magasabb, mint a férfiaké. Ami érdekes, hogy a leginkább a 160-200 ezer forintos sávban a legnagyobb a nemek közötti különbség arányokat tekintve. Egészen a 400-420 ezres sávig a nők képviseltetik magukat nagyobb számban az egyes sávokban - bár a különbség egyre csökkenő, ahogy megyünk felfelé. 420 ezer felett viszont a férfiak száma túlnő a nőkén, minél feljebb megyünk, annál nagyobb arányban.

A KSH röviden a nők és férfiak közötti különbséget a nyugdíjösszegekben a jellemzően hosszabb szolgálati idővel és a magasabb keresettel indokolja. A nyugdíjsávok alakulásában viszont közre játszhat az is, hogy a férfiak, főként az alacsonyabb jövedelmi osztályokhoz tartozók, átlagosan nem élnek annyi ideig, mint a nők, illetve más társadalmi jelenségek is állhatnak a háttérben.

A kisnyugdíjasok kérhetik az ellátásuk méltányosságból történő emelését

Kevesen tudják, de 2024-ben a nemrég meghogzott szabályok alapján a nagyon alacsony - 120 ezer forintot meg nem haladó - nyugellátások esetében kérhető az ellátás méltányosságból történő emelése. A méltányossági nyugdíjemelés havonta 3-8 ezer forintot jelenthet pluszban. Ez az emelés beépül a nyugdíjba, így hatással lesz a következő nyugdíjemelésekre is, mely kis járandóság esetén sokat számíthat. Mint az a friss adatokból kiderült,

2024-ben akár 181 ezer nyugdíjas lehet jogosult az ellátás méltányosságból történő emelésére.

A MÁK tájékoztatása szerint kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető

a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatár fölötti személynek,

a megváltozott munkaképességű özvegyi nyugdíjasnak;

az özvegyi nyugdíjasnak, ha fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik; továbbá

az árvaellátásban részesülő személynek.

Kivételes nyugellátás-emelés akkor engedélyezhető, ha a nyugellátás és a kérelmező számára folyósított egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 120 ezer forintot - az összeghatár 2023 előtt 90 ezer forint volt. Vagyis például nemcsak az öregségi nyugdíjat vehetik figyelembe, hanem minden egyéb rendszeres juttatást.

Ki nem részesülhet kivételes nyugellátás-emelésben?

Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, aki nem nyugellátásban részesül (pl.: megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, rokkantsági járadékban, időskorúak járadékában részesülők). Továbbá annak a személynek sem,

akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá,

aki tartós bentlakásos intézményben él,

aki otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve,

aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti.

Hol és hogyan nyújtható be a kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem?

A kérelem a Kérelem-adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez elnevezésű nyomtatványon nyújtható be. (A nyomtatvány a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálatain szerezhető be, illetőleg letölthető a Kincstár honlapjáról, illetve a magyarorszag.hu weboldalról.) A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket, és csatolni kell azokat a dokumentumokat, amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás) - írja honlapján a MÁK.

A nyomtatványt hiánytalanul kitöltve és aláírva, hozzátartozói nyugellátásban (ideértve az árvaellátást is) részesülő személy esetén a Magyar Államkincstár Központhoz, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez, vagy a Magyar Államkincstár Központhoz kell benyújtani.

Milyen összegű kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető?

Az emelés összege nem lehet kevesebb 3 ezer forintnál és nem haladhatja meg a 8 ezer forintot.

Fontos, hogy az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés "beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a nyugellátással esik egy tekintet alá.

Van-e jogorvoslati lehetőség a méltányossági jogkörben hozott döntés ellen?

A döntés ellen keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékhez a közléstől számított 30 napon belül - írja az Államkincstár.

Azt is fontos tudni, hogy a méltányossági nyugdíjemelés mellett kérhető egyszeri segély is, illetve a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján található tájékoztatás szerint kérhető a nyugellátás méltányosságból történő megállapítása, valamint az árvaellátás méltányosságból történő meghosszabbítása is. A további esetekről a MÁK honlapján érdemes tájékozódni.