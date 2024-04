Hová menekülnek így az emberek Budapestről? Olyan árrobbanás van az agglomerációban, mint soha

Az ingatlanpiaci aktivitással együtt mérséklődött a kiköltözési hullám a fővárosi agglomeráció településein, ahol tavaly 18%-kal kevesebb adásvétel zárult, mint az azt megelőző évben. 2024 azonban a Budapest környéki területek ingatlanpiacán is fordulópontot hozott, a fokozódó érdeklődés és a növekvő tranzakciószámok az árakon is nyomot hagytak, így 8%-os emelkedés után 640 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterenkénti ár, míg az otthonteremtés költsége 10 millió forinttal, 69,6 millió forintra emelkedett az idei első negyedéves adatok alapján - olvasható a Duna House közleményében.

A 2023-as évben a gazdasági nehézségek és a magas hitelkamatok országos tekintetben visszavetették az ingatlanvásárlási kedvet, ami a népszerű fővárosi agglomerációban is érezhető volt. Az ingatlaniroda 2022-es értékesítési adataihoz mérten 18%-kal enyhült az ingatlanpiaci forgalom a Budapest környéki településeken a tavalyi év során. „A kereslet mérséklődése hatással volt a fővárost körülvevő agglomerációs gyűrű településein található ingatlanok árszintjére is, ugyanis az összes agglomerációs szektorban értékesített ingatlanok adatait figyelembe véve mindössze 3%-os áremelkedés jelentkezett az átlagos négyzetméterárakban. A tavalyi évben így átlagosan 594 ezer forintos négyzetméteráron, 59,8 millió forintos átlagos kiadást jelentett egy 101 m2 alapterületű otthon megvásárlása.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A Budapest vonzáskörzetében elhelyezkedő hat agglomerációs szektor átlagos négyzetméterárait külön-külön vizsgálva változott a sorrend 2023 során az előző évhez képest. Míg 2022-ben az északnyugati szektorban volt a legköltségesebb az ingatlanvásárlás, addig 2023-ban már a nyugati szektor települései vették át a vezető szerepet. Ezen a területen 6%-os áremelkedés után 690 ezer forintot kóstált egy négyzetméter, míg a legkedvezőbb, 508 ezer Ft/m2 árral a délkeleti szektor várta a letelepedőket, ahol közel 53 millió forintból egy 104 négyzetméteres otthont is lehetett kapni. A nyugati szektorban az otthonteremtés átlagos költsége 73,5 millió forint, az átlagos ingatlanméret pedig 107 négyzetméter volt, ám ennél is többet fizettek a keleti szektorba költözők, akik átlagosan 112 m2 alapterületű ingatlanokat választottak, amelyekért 654 ezer forintos átlagos négyzetméterárat, vagyis 73,6 millió forintot fizettek.

Minimális csökkenést mutatnak az északnyugati (648 ezer Ft/m2) és az északi szektor (532 ezer Ft/m2) négyzetméterárai, a legjelentősebb, 10%-os áremelkedés pedig az évek óta legkeresettebbnek számító agglomerációs területen, a déli szektorban volt tetten érhető, itt 586 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár. Az ingatlanvásárlásra fordított összeg 52,4 millió forint, az átlagos ingatlanméret 90 négyzetméter volt. A déli szektorban értékesített ingatlanok aránya 34%-ot tett ki az összes, az ingatlaniroda által közvetített agglomerációs ingatlantranzakció között, népszerűségben a második 22%-kal a megfizethető négyzetméterárakat kínáló délkeleti szektor volt.

Trendfordulót hozott azonban a 2024-es év az agglomerációban is, ahol az idei első három hónap adatai alapján a tavalyi összes agglomerációs tranzakció harmadánál is több teljesült eddig a negyedév során. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy a járványidőszak idején tapasztalt nagyon erős kiköltözési hullám megállt és egy egyensúlyi állapot alakult ki a főváros környéki területeken. Kevésbé igaz ez az árakra, amelyek a kereslettel együtt újra növekedő tendenciára váltottak

– tette hozzá a szakértő.

Az ingatlanközvetítő első negyedéves adatai szerint a teljes fővárosi agglomerációs gyűrűt tekintve átlagosan 10 millió forinttal kerül többe az ingatlanvásárlás, mint tavaly, így ez az összeg kis híján eléri a 70 millió forintot, ami egy közel 110 négyzetméteres élettérrel rendelkező, tágas otthon esetén 640 ezer forintos átlagos négyzetméterárat jelent. Az előző évhez hasonlóan idén is a nyugati szektort preferálóknak kell az ingatlanvásárlás során a legmagasabb, 824 ezer forintos átlaggal számolni négyzetméterenként, itt 19%-kal nőttek az árak tavalyhoz képest.

Jelentős, 12%-os emelkedés tapasztalható a délkeleti szektorban is, itt a jelenlegi árszint 569 ezer Ft/m2. 10%-kal ugrott meg a négyzetméterár az északnyugati szektorban is, ahol ennek köszönhetően az aktuális, átlagos négyzetméterár 715 ezer Ft/m2. Enyhe, 2%-os emelkedést mutatnak az adatok az idén is népszerű déli (600 ezer Ft/m2) és az idei évben legalacsonyabb árakat kínáló északi szektorban (544 ezer Ft/m2) is. Stagnálnak ugyanakkor az árak a keleti agglomerációs területen, ahol továbbra is 653 ezer forintos egységáron lehet ingatlant vásárolni.