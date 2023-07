Megrohamozhatják az Aldikat a magyar családok július 6-án: könnyű lecsúszni erről, ha nem sietnek

Le fog döbbenni sok gyanútlan vásárló, aki jövő héten megfordul az Aldiban. Alig három hete kezdődött a nyári szünet, de a boltlánc máris iskolakezdési akciót hirdetett. Bár a családok rendszerint keresik az iskolakezdési akciókat - és tényleg sokat tud spórolni az, aki időben bevásárol füzetből és írószerekből -, sokan ledöbbenhetnek, hogy az akciós strandjátékok, jégakkuk, matracpumpák helyett iskolaszereket találnak a középső sorban.

Nem kevés szülő valószínűleg már egyenesen várja, mikor robbannak a sulikezdési akciók, ugyanis vannak, akik szeretnek mielőbb túlesni a vásárláson, aztán élvezni tovább gondtalaunl a nyarat. A tapasztalatok szerint ha az egyik üzletlánc elkezdi a szezonális akciókat - legyen az halottak napja, karácsony, nőnap vagy húsvét -, akkor általában a többiek hamarosan követni fogják. A Pénzcentrum mindig a spórolás pártján áll, így azt javasoljuk, hogy - ha nem is most azonnal rohanunk el füzetet meg ceruzákat vásárolni - írjuk össze, ami kell és innentől figyeljük az akciókat. Amikor már megvan a listánk, akkor keressük meg a legjobb ajánlatokat és vásároljunk be előre. Úgyis lesz, ami elmarad és szeptemberben kell majd pótolni - viszont akkor lesz elég más kiadás, amit előre nem lehet letudni.

Nem várt sokáig az Aldi az utolsó kicsengetés után, három hétre rá már meg is hirdette a sulikezdési kedvezményeket. Július 6-a, csütörtöktől az A5-ös füzetek 59-169 forintért, a sima A4-es füzetek 99-299, a spirálfüzetek 259-649 forintért kaphatók. A famentes A5-ös írólap és az A4-es rajzlap is 159 forint, a vízfestékkészlet 1799 forint. 499 forintért kapható most grafit ceruza csomag, golyóstoll csomag, radírszett, hegyező vagy hibajavító.

A színesceruza, zsírkréta, filctoll készletek 999-1199 forintba kerülnek. 1799 forintba kerül az elsősöknek való iskolakezdő csomag, amiben a nagy kék papírdobókocka, papír forintérmék, papíróra, stb. található.

A tavalyi bolti tapasztalatokból kiindulva rengetegen vásárolnak be előre. 2022-ben az egyik legnagyobb online piactéren június elejétől augusztus közepéig a legnagyobb darabszámban füzetet, iskolatáskát, rajzeszközt, tolltartót és írószert rendeltek a vásárlók. Táskákra átlagosan bruttó 11 ezer forint körüli összeget költöttek a vásárlók. Egy tavalyi felmérésből az is kiderült, hogy 10 magyar családból 8 számára nagy terhet jelent az iskolakezdéssel kapcsolatos költségek előteremtése. 2022-ben a felmérés szerint a családok közel fele 10-20 ezer forintot költött tanszerekre, egynegyede pedig akár 20-30 ezer forintot sem sajnált erre a célra.