Eljött a fordulópont a magyar bankokban? Megint egyre többen vesznek lakást ilyen kölcsönből

Némileg ugyan emelkedett a lakáshitelek felvétele, de egy éves összevetésben még mindig elég elkeserítő a helyzet. A törlesztőrobbanás ráadásul egyre kevésbé segíti a magyarokat abban, hogy valaha saját lakásuk legyen, és már a jegybank is vészharangot kongat. A kamatok sem akarnak csökkenni, összességében tehát nem áll jól sem a hitelpiac, sem a magyarok lakáshoz jutási esélye.

Az előző hónaphoz képest jelentősen nőtt a lakáshitelek új szerződéseinek összege 2023 ötödik hónapjában. Az egy évvel korábbi helyzethez képest azonban még mindig elég rossz a helyzet. A lakáshitelek mélyrepülése immár egy éve tart, és az elemzők várakozásai szerint még sokáig, legalább egy évig várnunk kell a fellendülésre. Ki vehet most lakást a fizetéséből, és mit jelent a kamatok mozgása? Megnéztük a friss számokat, és elemzünk.

Még mindig nem az igazi

49,40 milliárd forint volt a lakáscélú hitelek új szerződésének összege 2023 májusában, ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank ma közzétett friss adataiból. Ez a szám bár fellendülés áprilishoz képest,de durva visszaesés az egy évvel korábbi adathoz mérve, akkor ugyanis több mint százmilliárd forinttal volt nagyobb ez az összeg.

Érdemes azt is megfigyelni, hogy 2015 óta a tavaly májusi adat rekordmagasságú volt, a komoly visszaesés éppen ezután következett, ezt a fenti grafikonon is megmutatjuk: innen jutottunk el oda, ahol most tartunk, vagyis a több mint száz milliárdos visszaesésig.

Azzal ráadásul, hogy a kormány nemrég tett bejelentése szerint csak a 30 alatti nők vehetik fel a babaváró támogatást, illetve csak a falusi CSOK marad meg januártól, az is várható, hogy a lakáshitelek még egy durva gellert kapnak, hiszen sokan ezt a két támogatást is használták a lakásvásárláshoz. A kormány bejelentése után várható változásokról bővebben is írtunk, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

EZ IS ÉRDEKELHET Százezernyi magyar került bajba: itt a vége az osztogatásnak, miből vesznek most lakást? A CSOK-ot a városokban élők nem vehetik fel január elsejétől, és a babavárót is csak akkor, ha a családtervezésen gondolkodó házaspár női tagja még nem múlt el harminc éves.

Jól megy a személyi kölcsönöknek

Lássuk a többi hiteltípust, melyik teljesített a legjobban májusban? Ha a lenti grafikont megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a lakáscélú hitelek mellett az előző hónaphoz képest pluszban zárt a babaváró és a személyi kölcsön is, de még egyik sem tudott igazán visszakapaszkodni.

A személyi kölcsönök 7, a babaváró hitelek pedig 1,9 milliárddal nagyobb mértékű jegyzést írhattak fel, mint egy hónappal korábban. Bár az adatok biztatóak, azt is ki lehet egyben jelenteni, hogy a magyarok még mindig nagyon óvatosak a hitelfelvétel kapcsán, hiszen a kamatok mozgása még nem hozta el az ígért Kánaánt, és sokan félnek a törlesztőrészletek folyamatos növekedésétől is - erről hamarosan írunk bővebben.

Stagnálás a kamatoknál

Most pedig nézzük a kamatokat! Ami máris kiderül a grafikonokat megnézve, hogy mind a személyi kölcsönök, mind a lakásfelújításra és korszerűsítésre felvehető hiteleknél növekedett az átlagos kamatszint - igaz, mindkét esetben csak minimálisan.

Az pedig egyre komolyabb figyelmeztető jel, hogy a hitelfelvétel az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest mennyire visszaesett, ezt már az MNB is leírta nemrég kiadott Pénzügyi stabilitási jelentésében. Mint megállapították: a tavalyi utolsó negyedévre már igencsak lecsökkent a magyarok jövedelemarányos tartozási mutatója (LTI), amely a felvett hitelek arányát jelenti az ügyfél éves jövedelméhez viszonyítva. Összességében az új lakáshitelt felvevő ügyfelek 2022 végén tipikusan éves jövedelmük 160 százalékának mértékéig adósodtak el a 2022. eleji 250 százalékhoz képest. A törlesztők robbanásáról és arról, hogy így még kevesebb magyar engedheti meg a saját lakást, ma reggel írtunk részletesen, olvasd el újra a cikket!

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre elkeserítőbb helyzetben a lakáshitelesek: rengeteg magyart ütött meg a törlesztőrobbanás Hiába emelkedtek a bérek Magyarországon, a hitelesek terhei közben összességében nőttek. 2022 végén egy átlagos ügyfél a jövedelmének harmadát fordította a törlesztőkre.

Nagyon óvatosak a magyarok

A szokásokhoz híven most nézzük a bankok ajánlatait! Ahogy mindig, most is 10 millió forintos lakáshitellel számoltunk, 400 ezres havi fizetéssel és 20 éves futamidőre. Az eredményeket, melyeket a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorának segítségével hívtunk le, az látszik, hogy a törlesztők még mindig az egekben vannak, 85 ezer forintos induló törlesztőt már egyik bank ajánlatában sem találunk.

Kiderül az is a már említett Pénzügyi stabilitási jelentésből, hogy hiába vesznek fel összességében egyre kevesebb lakáshitelt az emberek, de időközben a THM-ek is elszálltak. A megdráguló kölcsönök miatt pedig arányaiban nem tudtak lecsökkenni a fizetendő terhek a bérek arányában. És a fenti számokhoz tegyük hozzá, hogy idő közben az emberek jövedelme jelentősen nőtt Magyarországon: a KSH szerint 2022-ben a bruttó átlagkereset 17,5 százalékkal, a nettó átlagkereset 18,2 százalékkal meghaladta az előző évit. Tehát kimondhatjuk, hogy a hitelterhek összességében még emelkedtek is.