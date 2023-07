A kutyának sem kell Rubik Ernő luxusvillája: több mint 500 milliót engedtek az árából

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Jó ideje árulják Rubik Ernő második kerületi villáját, és most úgy tűnik, a tulajdonos még az árból is jócskán engedett, hogy végre vevőt találjon. A Pénzcentrum által kiszúrt friss hirdetésben már kicsit több mint 1,2 milliárd forintot kérnek a bűvös kocka atyjának ingatlanáért, de volt ez már 4,9 millió euró, azaz mostani árfolyamon több mint 1,8 millió forint is.

Jó ideje árulják Rubik Ernő villáját, most viszont, mint a Pénzcentrum kiszúrta a friss hirdetésben, jócskán csökkentették az árát. Jelenleg 3,3 millió euróért árulják a II. kerületi luxusingatlant, ami átszámolva 1 milliárd 238 millió forint - de a hirdetésben már ki van emelve az árcsökkenés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bűvös kocka atyjának egykori otthonát már jó ideje árulják, 2021-ben még arról írtunk, hogy több mint 1,7 milliárd forintért válna meg tőle a tulajdonos, és idén májusban is "majdnem 2 milliárd forintért" volt eladó. Sőt, az ingatlanos elfelejtette átírni a vételárat a hirdetés legalsó, olasz nyelvű részében, ott még 4,9 millió euró (mai árfolyamon több mint 1,8 milliárd forint) szerepel. Tehát tényleg több mint 500 milliót engedhettek az árból a közelmúltban. Olaszul még 4,9 millió euróba kerül. Forrás: ingatlan.com Egyébként a főváros egyik legszebb villájáról van szó, amely az Ördögárok közelében található, alapterülete 800 négyzetméter. A 2001-ben épült, de 2019-ben teljes körűen átalakított és felújított, belső 3 szintes családi villa hatalmas tereivel és az egyedi megoldásaival is egyedülálló. Az amerikai konyhás nappali 139 négyzetméter, és ebben a helyiségben beépített kandalló emeli a komfort érzetet. Három lakószinten, 6 hálószoba és 5 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét. A földszinten 72 négyzetméteres garázs található, 3 autóval lehet parkolni benne. A földszinten fűthető 10 méteres medence van, a pince szinten wellness részt alakítottak ki, amely szaunával és edzőteremmel rendelkezik. Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról. A telek egyik sarkába faszerkezetű téli kertet is építettek.

