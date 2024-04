Itt a hivatalos válasz: tényleg befagyasztják a bankbetéteket a választások után Magyarországon?

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 17. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Egyeztettek a tulajdonosokkal a Spar magyarországi kivonulásáról: itt a direkt válasz a kormány vételi szándékára

Rendhagyó körülmények között tartott sajtóeseményt a Spar, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az eseményen a Spar az éves eredményeit ismertette, de a vállalat eladása körüli botrányról is beszéltek a résztvevők. Kiderült, hogy a vállalat 1023 milliárdos bruttó árbevételt realizált, de a beruházások mértékét jócskán vissza kellett vágniuk a különadók mértéke miatt.

Heiszler Gabriella elmondta azt is, hogy bár a kivonulásról nem ő dönt, hanem a tulajdonos, ám a velük való beszélgetések során a kivonulásra a válasz a "nem" volt. Teljes cikkünket alábbi ajánlódobozra kattintva olvashatod a sajtótájékoztatóról, itt arról írtunk, hogy a SPAR és a kormány csörtéje a heti kormányinfón is téma volt, ide kattintva pedig egy összefoglaló anyagot találsz a SPAR és a magyar kormány csörtéjéről.

A bankbetétek befagyasztásáról vallott az MNB: tényleg ez fog történni a választások után?

Az egyik közösségi médiafelületen terjedő álhírrel szemben banki betéteihez most és az önkormányzati választások után is mindenki korlátlanul, szabadon hozzáférhet - közölte a Magyar Nemzeti Bank. Mint fogalmasztak, a bankbetét biztonságos, több piaci szereplő most 10 százalék feletti ajánlatokat is kínál, és a hitelintézeteknél számos egyéb kedvező megtakarítási forma is elérhető.

Orbán Viktor: "reszkethetnek az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók"

Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, és ma már mindenki tudja, hogy szakmunka és szakmunkás nélkül nincs jövő - mondta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Budapesten, az idei Szakma Sztár Fesztivált megnyitó beszédében, amelyben a kormány nevében arra tett ígéretet: Magyarországon mindenkinek lesz szakmája, munkája, tisztességes fizetése, otthona és számíthat családtámogatásra is. "Mi, idősebbek, tudjuk: mindig a tehetséges fiatalok írják Magyarország jövőjét" - fogalmazott a kormányfő.

Az évtized elején az a hír járta, hogy az új technológiák hamarosan kiváltják a kétkezi munkát - jegyezte meg, hozzátéve azonban: kiderült, hogy számítógéppel a kétkezi munkát nem lehet kiváltani, reszkethetnek viszont az irodisták, a jogászok, a fogalmazók és a programozók.

- tette hozzá a miniszterelnök. Teljes cikkünket itt olvashatod el:

Heti 8 óra munkáért 200 ezer forintot is kereshet egy diákmunkás

Lassan itt van a nyári szünet és beindul a turizmus időszaka, amivel párhuzamosan a diákmunka piac is erőteljesebb lendületet vesz. Évről-évre egyre több diák vállal nyáron diákmunkát, de a legtöbben az irodai és gyakornoki pozíciókat választják. A fizetéseket tekintve még mindig az IT szektor a vezető, ahol az órabér akár az 5 000 forintot is elérheti nettó. A végzettséget nem igénylő alkalmi és fizikai munkákkal is 25 év alatt minimum nettó 240 ezer forintot lehet keresni havonta. Cikünket itt tudod elolvasni:

A CashTag bemutatja: A 99 éves Sári néni, aki a mai napig könyvelőként dolgozik

Az idén márciusban 99 éves Sári néni még mindig heti 5 nap dolgozik könyvelőként, a Pénzentrum stábja pedig elkísérte őt egy napjára. Bárdos Ferencné korától függetlenül elkötelezett a munka iránt. A Pénzcentrum vlogjának legújabb részében a munka iránti szeretetéről kérdeztük, miközben beszélt az életéről is. Részletesen kitért arra, hogy mi a titok a nyugdijba vonulás után, hogyan tartható fent az egészséges és aktív szellemi és fizikai állapot.

Figyelem! Május 1-jén változik a boltok nyitvatartása

Május elseje idén szerdára esik, amely munkaszüneti nap lévén azt is jelenti, hogy a legtöbb bolt is zárva lesz. Mutatjuk az Aldi, Auchan, CBA, Príma, Lidl, Metro, Penny, Spar és Interspar, Tesco, illetve a gyógyszertárak, benzinkutak, és egyéb kisboltok keddi, szerdai és csütörtöki nyitva tartását.

Megőrülnek a magyarok a kertek új sztárjáért

Egyre keresettebbek Magyarországon is a robotfűnyírók. És bár a magyar vásárlók továbbra is árérzékenyek, átlagosan több százezer forintot is hajlandók kifizetni a luxuskütyükért. Persze ennél lehet sokkal drágábban is, milliókért, de akár több tízmilliókért is robotfűnyírót is vásárolni. Azonban még mielőtt ezt valaki megteszi, a legfontosabb, hogy tudja, mire van szüksége, mekkora igazából a kertje, és ott milyen nyírási adottságai lennének a kütyünek. Ráadásul a gépek biztonsági szintje sem mindegy. Azért hogy tisztábban lássunk a terepen, a Pénzcentrum az Euronics, az eMAG és a Praktiker szakértőit kérdezte a témáról.

Litván sztárbank tarolja le Magyarországot: retteghet az OTP, MBH, K&H?

Legutóbb március elején ment neki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Revolutnak, jóllehet a jegybank már régóta és rendszeresen kommunikálja a litván bankkal kapcsolatos aggályait. Úgy tűnik viszont, hogy nem sok sikerrel – minden jel szerint a külföldi bank a menetrendszerűen érkező jegybanki közlemények ellenére is töretlen népszerűségnek örvend a magyarok körében. De mégis minek köszönheti a bank ezt a népszerűséget? Igaz vajon az a jegybanki kritika, hogy az ügyfelek pénze veszélyben van a litván banknál? Az alábbiakban ennek jártunk utána.

Szabályosan kiürül az ország keleti fele: tömegek menekülnek ezekből a községekből

Nemrég jelentek meg a friss népességadatok, amelyből nemcsak az derült ki, hányan vándoroltak Magyarországról külföldre, vagy külföldről hazánkba, hanem az is, hogy országon belül hová vándorolt a lakosság. Az adatok most igazolták, amit szakértők eddig is jeleztek: megtört több tendencia 2023-ban, ami már 2016 óta tartott. Az áttelepülések száma országos szinten befékezett, és Budapestre az odaköltözők száma a múlt évben hosszú idő óta először tudta meghaladni az elköltözőkét. A községek iránt elapadt a korábban igen jelentős érdeklődés. A megyei adatok viszont ugyanazt a képet mutatják, mint eddig: a keleti országrészre főként az elvándorlás jellemző és Pest vármegye a belső migráció legnagyobb nyertese.

Ennyit a 13. havi nyugdíjról? Hatalmas gondban a költségvetés, szükség van a kiigazításokra

Gyengélkedik a magyar költségvetés, a hiány bár mindig is magasnak számított, az adósság mértéke most már komolyan fenyegeti a stabilitást. Bukovszki András, a CIB elemzője szerint az első negyedév szokásos gyengesége mellett is szükség van a kiigazításokra, az OTP elemzője pedig úgy gondolja, hogy még a 675 milliárdos spórolásnál is komolyabban meg kell majd húzni a nadrágszíjat. Az szinte biztosnak tűnik, hogy a végén megint az átlagembereken csattan az ostor.

Kiderült, innen érkeznek külföldi melósok a győri Audi-gyárba: létszámstopról is vallott a vállalat

"Természetesen" foglalkoztatnak külföldi munkavállalókat az Audi Hungáriánál - közölte lapunk kérdésére a vállalat. Ugyanakkor kifejtették, ezek többsége olyan külföldi állampolgár, akik a Volkswagen Konszern más országokban működő gyáraiból érkeznek Győrbe, határozott idejű szerződéssel. Azt viszont nem közölték, hány ilyen dolgozó van a több mint 12 ezer alkalmazottból Leszögezték, jelenleg nem terveznek harmadik országból érkező vendégmunkásokat alkalmazni.

Indulhat a roham a Lidl-be: érdemes sietni, egy éve volt utoljára ilyen gigaakció

A tavasz beköszöntével egyértelműen beindult az idei horgászidény is. A horgászcikkek piaca igencsak hektikus, a vásárlók igencsak árérzékenyek, ímit jól mutat az is, hogy a szezonra rárepülnek már a diszkontláncok is. 2024-ben elsőként a Lidl robbantotta az akció-bombát, meglepően jó áron kínálják a különböző horgászfelszereléseket. De vajon mit lép erre az Aldi, ahol egyelőre se híre, se hamva a horgászcikkeknek?

Ezek a cégek a magyar vármegyék legnagyobb munkáltatói: Posta, Spar, Audi a toplista élén

Hosszú évek óta okoz gondot Magyarországon a munkaerőhiány, amit a gazdasági kormányzat bár különböző eszközökkel próbál megoldani, ám a szinten tartása sem túl hatékony. Az elmúlt években így a cégek a hiányt külföldi munkavállalókkal pótolták, noha egyes számítások szerint hazánk munkaerőtartaléka igen jelentős. Ennek nyomán a Pénzcentrum az Opten céginformáció-szolgáltató segítségével összegyűjtötte, hogy az egyes vármegyékben mely vállalkozások számítottak idén február végéig a legnagyobb foglalkoztatónak, s hogy az elérhető létszámadatik alapján nőtt vagy csökkent a létszámuk az elmúlt években. Íme a friss infografika:

Rohamosan terjed az új szuperinfluenza: 50 százalékos a halálozási arány, ezek a tünetei

Jelenleg három vármegyében jelöltek ki védő- vagy megfigyelési körzeteket az egyre jobban terjedő madárinfluenza miatt - ezt tudtuk meg a NÉBIH legutolsó adataiból. Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője, valamint Csorbai Attila, a Baromfi Terméktanács elnöke sem számítanak drágulásra, de abban egyetértettek, hogy a szektor alaposan megszenvedi majd a vírushelyzetet. Kemenesi Gábor virológustól pedig azt kérdeztük: azzal, hogy emberre is átterjedhet a fertőzés, kell-e félnünk egy újabb pandémiától?

Pofátlanság! Így vernek át az utcai zugárusok a mézédes lajosmizsei eperrel

Ellepték a hazai köztereket a „mézédes magyar epret" kínáló zugárusok. Nem árt azonban ezekkel vigyázni, mert van esélye annak, hogy a hangzatos szlogen valójában ellenőrizetlen forrásból származó, jellemzően spanyol vagy görög szamócát takar. Mutatjuk, honnan ismerheted fel az átverős bódésokat.

Ismét tömegesen mennek a magyarok Ausztriába: sokan azt hiszik, ott még kolbászból van a kerítés

Januárról márciusra csökkent a külföldi munkavállalók száma Ausztriában. A téli és nyári szezonok közötti átmenetben azonban jelentősebb munkaerőcsökkenési tendencia figyelhető meg. Az idei évi adatok alapján a kint dolgozók között a magyarok most is előkelő helyet foglalnak el a listában, a németek után tőlünk mentek a legtöbben az osztrákokhoz dolgozni, még lakosságarányosan is a dobogóra került az országunk. Az Österreichische Sozialversicherung oldalára felkerülő adatokat elemeztük.

Ezt most nagyon eltalálta Elon Musk: teszten Európa és a világ kedvenc autója

2023-ban Európa és a világ kedvenc autója is a Tesla Model Y lett, több mint 1,2 millió darabot adtak el belőle. De mit esznek rajta ennyien? Felhozhatnánk praktikus méreteit, az egyszerűséget és a piacvezető szoftvert is. Tesztünkből kiderült, mi igaz a Long Range változat 500+ kilométeresre ígért hatótávjából, és kiszámoltuk azt is, mennyibe is kerül manapság megtenni vele 100 kilométert, ha az ember csak a Tesla töltőit használja.

Alig ismert szabály miatt fizethetnek a magyar ingatlantulajok: csúnya bírságot kap, aki ezt elfelejti

Nagyon fontos határidő közeleg azoknak, akik 2023-ban ingatlant adtak el. Kevesen gondolnak rá, de ha 5 éven belül vett házat, lakást, nyaralót értékesített valaki tavaly, akkor bizony személyi jövedelemadót is kell fizetni - ennek május 21-e a bevallási határideje. Mutatjuk, milyen szabály vonatkozik az ingatlaneladás után fizetendő SZJA-ra.

Brutál áremeléssel robban a szezon a Balatonnál: ennyivel lehet drágább a nyaralás 2024-ben

Tavalyhoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedett az átlagár a Balatonnál. A legnépszerűbb településeket vizsgálva azonban kiderült, hogy sokutt még ennél is nagyobb százalékos változást mutat az átlagár: Balatonalmádiban például majdnem 29 százalékkal fizetnek többet egy főre éjszakánként az előfoglalók, mint 2023 hasonló időszakában. A szállástípusok közül leginkább a panziók drágultak a magyar tengernél. Mint az egyik legnagyobb hazai szállásportáltól megtudtuk, az előfoglalásokat jellemzően júliusra és augusztusra adják le a nyaralást tervezők, de idén erős trendnek látszik a last minute foglalás.

Időzített bombán ülnek a magyarok: végzetes összeomlás felé sodródik az egészségügy?

A magyar orvostársadalom egyre öregszik, 2023-ban már 22,3 százalékos volt a jelenlegi nyugdíjkorhatár betöltése után tovább dolgozó orvosok aránya friss adatok szerint. Egyes megyékben pedig ennél is magasabb, közel 30 százalékos arányt láthatunk. Természetesen a társadalom maga is öregszik, egyre nagyobb arány tesznek ki a 65 év felettiek - 2023-ban már 20,5 százalékot -, közülük pedig egyre többen maradnak aktívak, dolgoznak a nyugdíjorhatár elérése után. Azonban erre a szakmára ez különösen jellemző. Ez a jövőben csak tovább súlyosbíthatja az orvoshiányt, ha az idős orvosok nagy számban vonulnak nyugdíjba.

Felrobbant a lakáshitelbomba Magyarországon: szinte nyoma sincs a tavalyi válságnak

2024 februárjában 15,5 millió forintra emelkedett az újonnan felvett lakáshitelek átlagos összege, amire korábban még nem volt példa. Az emelkedés egyébként nem újkeletű dolog – tavaly szeptember óta töretlenül, hónapról hónapra egyre magasabb volt az újonnan kötött jelzáloghitel-szerződések átlagösszege. De hogyan aránylik vajon a mostani átlagos hitelösszeg a mai magyar átlagbérhez, illetve hogyan aránylottak ezek egymáshoz a korábbi években? Az átlagos havi jövedelemhez képest jelenleg nagyobb vagy kisebb mértékben adósodnak el a lakáshitelt felvevő magyarok? Látni fogjuk, hogy a válasz kissé talán meglepő - a lakásárak folyamatos emelkedése ellenére egy átlagos jövedelemből ma nagyjából ugyanannyi idő kitermelni az átlagos jelzáloghitel összegét, mint néhány évvel ezelőtt.

Itt a legújabb brüsszeli mesterterv: rengeteg magyar közlekedőt érinthet ez a támogatás

A kerékpározás lehet a városi lét új szimbóluma, ami ösztönzi a versenyképességet és a gazdaságot is. Ez lenne a célja a Régiók Európai Bizottságának (CoR), amely épp a kerékpározásról szóló európai javaslaton dolgozik. Ennek lényege, hogy elősegítse a kerékpározásban rejlő lehetőségek teljes kiaknázását az Európai Unió területén, ami egyfajta stratégiai iránytűként szolgálhat a vonatkozó uniós és nemzeti politikák számára a jövőben. A javaslatot a Régiók Európai Bizottsága egyhangúlag fogadta el a 160. plenáris ülésén, amelyre a Pénzcentrum exkluzív meghívást kapott.

Tényleg csak autóval éri meg? Kiszámoltuk: így juthatsz el a legolcsóbban a horvát tengerpartra

A horvát tengerpart még mindig az egyik legnépszerűbb úti cél a magyar nyaralók körében, és várhatóan ez a trend idén sem törik meg. Az utazás ismét virágkorát éli, a reálbérek folyamatos emelkedésének köszönhetően 2024-ben várhatóan többen töltik vízparton a nyári szabadságukat. Kiszámoltuk, hogy éri meg eljutni a népszerű Dalmácia, Split fővárosába: autóval, vonattal vagy busszal?

Téged is telibe talált a diszkontok csodafegyvere? Nincs mese, egyre többen esnek "áldozatul"

Nemcsak a diszkontláncoknál, a klasszikus hiper- és szupermarketekben is egyre nagyobb teret hódítanak a sajátmárkás termékek. A következő hetekben a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem közös felmérést végez, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről. Alábbi cikkünk végén töltsd ki a kérdőívünket. Köszönjük!

Súlyos összegeket hagy sok magyar évről évre a tb-kasszában: pedig ha felírják vényre, ez is jár

A hazai gyógyvizek, gyógyfürdők nemcsak turisztikai, egészségturisztikai jelentőséggel bírnak, jelentős szerepet tölthetnének be a gyógyászat területén is. Egy elöregedő társadalom számára, mint amilyen a magyar is, egyre nagyobb érték lehet a gyógyvízkincs, mely számos jellemzően időskori betegség kezelésére lehet alkalmas. A világjárvány kitörése óta azonban jelentősen visszaesett a fürdőgyógyászati szolgáltatásokat igénybe vevők száma, a friss 2023-as adatok szerint még tavaly is jóval kevesebb beteg járt ilyen kezelésen. Amíg 2019-ben 3,9 milliárd forintott fizetett ki az tb ilyen ellátásokra, addig 2023-ban csupán 2,3 millárd forintot. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, jelenleg hol és milyen kezeléseket lehet igénybe venni tb támogatással, illetve hogy mely kezelések a legnépszerűbbek.

Kunetz: A kormánynak pontosan tizennégy éve fogalma sincs arról, hogyan működik az alapellátás

Elképzelhetetlennek tartják a Pénzcentrum által megkérdezett egészségügyi szakértők, hogy a tavaly ellenőrzött orvosok több mint egyharmada szándékosan ne végezné a munkáját. Erre enged azonban következtetni egy tegnap napvilágra került ellenőrzési adatsor, melyben a Belügyminisztérium nem csak az orvosok távillétát, de azt is megjegyezte, hogy sok helyen gyógyítás sem folyt azokon a telephelyeken, amely címnek be volt jelentve a praxisokhoz. Kunetz Zsombor szerint viszont ha ezekről a visszásságokról a kormányzat nem tudott, akkor az azt jelenti, hogy csaknem másfél évtized után sem ismerik rendesen az alapellátás mélyen gyökerező problémáit.

Benzinárstop 2024: küszöbön a bevezetés, ezért üzenne hadat valójában a kormány a szabad piacnak

Egyöntetűen rossz lépésnek tartanák a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők a benzinárstop újbóli bevezetését, már csak azért is, mert a piaci folyamatokba való beavatkozást nem tartanák most jó ötletnek. Emellett az is kiderült, hogy az a régiós adat, amelyre a kormány most már előszeretettel hivatkozik, némileg azért ferdíti a valóságot. Ennek ellenére is úgy látszik azonban, hogy elkerülhetetlen a befagyasztás a kutakon.

Aggasztó népbetegség terjed Európában: egyre többen esnek áldozatul, rengeteg magyar érintett

Manapság mintegy 84 millió európait érintenek a mentális zavarok, ami nem kevesebb, mint 600 milliárd eurós költséggel jár. Ezek a betegségek ráadásul jelentős regionális, társadalmi, nemi, faji és életkori egyenlőtlenségeket mutatnak. A Régiók Európai Bizottsága (Cor) most egy olyan véleményt fogadott el a mentális egészségről, amelyben elismeri a helyi és regionális önkormányzatok fontos szerepét a mentális egészség alakításában a közösségközpontú kezdeményezések megtervezése és végrehajtása által, miközben emlékeztettek a „mentális egészség minden politikában” megközelítés támogatására. A plenáris ülésre a Pénzcentrum is meghívást kapott, ahol olyan kérdésekre kerestük a választ, mint a megelőzés, egészségfejlesztés és beavatkozás lehetőségeivel összefüggésben, valamint egészségügyi ellátás privatizációjának felvetésével.

Pofátlanság, milyen egzotikus húsokat eszik nap mint nap a magyar elit: ezeknek semmi sem drága!?

Az egzotikus kategóriába sorolható húsfélék, így például a kenguru, a zebra, a teve, a láma vagy a krokodil fogyasztása ritkaságszámba megy Európában, Magyarországon, szűk piacuk és fejletlenebbül szervezett termelésük miatt rendszerint nagyon borsos áron kaphatók. Megnéztük, mennyiért kaphatóak áruházakban és éttermekben, de annak is utánajártunk, vajon kell-e félnünk a fogyasztásuktól.