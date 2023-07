Alig ismert szabály miatt ugorhat rengeteg magyar autós forgalmija: akár a rendszámod is elvehetik

Bosszantó apróság miatt bukta el műszaki vizsgáját a Pénzcentrum olvasója: szélvédőcserekor nem sikerült szakszerűen áthelyezni a regisztrációs matricát. Szerencséje volt, 1500 forintból megúszta az ügyintézést, rosszabbik esetben újra kellett volna rendszámozni a kocsit. A jogi szakértő szerint bár magát a matricát nem nevesítik a jogszabályok, de azt a rendszám részeként tekintik, sérülése, hiánya szabálytalannak minősül. Sőt, mint megtudtuk, akár azért is elkaszálhatnak egy-egy autót a műszakin, ha hiányzik a tanksapkája, vagy kiégett egy apró lámpa a rendszámtábla felett. Kevesen tudják, de a hivatalos regisztrációs matricán kívül másmilyet nem lehet a szélvédőre ragasztani - ez is bukó lehet a vizsgán.

Elég kellemetlen szituációba került a Pénzcentrum olvasója, akinek az autóját nem engedték át az épp aktuális műszaki vizsgán egy bagatellnek tűnő, de fontos hiányosság miatt. A részleteket már mesélje el ő:

Az autómon szélvédőt kellett cserélni bő egy éve, már szinte el is felejtettem az egészet. Most viszont kiderült, hogy nem sikerült teljesen sérülésmentesen átragasztani a regisztrációs matricát az új szélvédőre. Azaz, észrevettem, hogy az egyik sarkánál feljött a ragasztás, de nem foglalkoztam a dologgal, hiszen a matrica lényegében sértetlen volt. Viszont a két héttel ezelőtti vizsgán ezt nem nézték jó szemmel...

- emlékezett vissza. Viszont ő még szerencsés volt, mert olvashatóak voltak az adatok a matricán, így könnyebb volt az ügyintézés, minimális illetéken kívül csak a vizsgadíjat bukta el.

Bementem a kormányablakba, megmutattam fényképen a sérült matricát, majd 1550 forint ellenében megigényeltem az újat. Jól jártam, mert ha mondjuk annyira megsérül, hogy a sorszámot sem lehet leolvasni róla, akkor nincs mese, újra kell rendszámozni az autót, ami sokkal több pénz és nyűg. Végül pár nap múlva szóltak, hogy megérkezett a matrica, mehetek érte a kormányablakba. Mondjuk, nem értem, miért nem lehet például tértivevénnyel kipostázni, de legalább soron kívül odaadták

- mondta olvasónk, aki azt sem érti, pontosan mi szükség is van a regisztrációs matricára, amikor az autón és az okmányain még számtalan más, azonosításra alkalmas sorszám is található.

Egy a Pénzcentrumnak megszólaló, budapesti szélvédős szerint egyébként műhelye válogatja, mit kezdenek a matricával: ők általában megkérik az ügyfelet, hogy még a csere előtt fotózza le a matricáját, mert nem tudják garantálni, hogy sértetlenül sikerül áthelyezni. Erről papírt is írnak, amelyben még egyszer leszögezik, nem vállalnak felelősséget a matrica épségéért.

A rendszámhoz tartozik!

Az ügyben a Pénzcentrum által megkérdezett szakjogász szerint érdekesség, hogy a regisztrációs matricát konkrétan nem is nevesíti a műszaki vizsgára vonatkozó jogszabály.

Ugyanakkor a közlekedési okmányokat szabályozó rendelet értelmében a regisztrációs matrica a rendszámtáblához tartozik, így a matrica sérülése olyan, mintha a rendszámtábla lenne sérült, ami bizony bukási indok. A rendszámtáblához tartozó regisztrációs matrica személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz és vontató járműnyilvántartásba történő vételét és a hatósági jelzés valódiságát igazolja, így anélkül a rendszámtábla érvénytelen, sérülése esetén a pótlása a közlekedési igazgatási hatóság engedélyével lehetséges és egyben szükséges is. Ha a regisztrációs matrica elveszett, vagy olyan mértékben sérült, hogy az azonosítók rajta nem olvashatóak, akkor a járművet át kell rendszámozni

- húzta alá Gombolai Éva, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító csoportvezető jogtanácsosa. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek cserélik a szélvédőjét, akkor azt teljesen sérülésmentesen kell áthelyezni. Az erre való siker esélye több dologtól függ, nem mindegy, hogy mennyi ideje süti a nap már.

Mivel a pótlás is csak akkor lehetséges, ha a rajta lévő adatok olvashatóak maradnak, ezért célszerű a regisztrációs matricáról egy jó minőségű fényképfelvétellel rendelkeznünk. Az egyik megoldás ugyanis az, ha a szélvédő sérülése esetén a szélvédő matricát tartalmazó részével megyünk be a kormányhivatalba, de ha ez nem lehetséges, akkor legyen fényképünk róla. A matrica egyébként az eredetiség igazolása mellett azt hivatott bizonyítani, hogy a járművön a rendszámot nem cserélték át, illetve ha esetleg hiányzik, akkor is be lehet azonosítani, így akár a bírságok miatt is lehet jelentősége

- tette hozzá.

Nem sok lehetőség van mérlegelni!

Mint Gombolai Éva kifejtette, első körben érdemes tisztázni a felmerülő fogalmakat: a jogszabály a műszaki vizsgát időszakos vizsgálatnak nevezi, ami a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzését jelenti egy eljáráson belül. Hiányosságnak minősülnek a műszaki hiba és a meg nem felelés egyéb esetei, amelyet az időszakos vizsgálat vagy közúti műszaki ellenőrzés során tártak fel.

A műszaki vizsgán az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását és a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat vizsgálják. Az időszakos vizsgálat során a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása szemrevételezéssel történik. Ezen kívül a vizsgálat és a működés közbeni ellenőrzés is vizsgálati módszer, ebbe praktikusan beletartozik a jármű ütögetésétől, feszegetésétől kezdve a járatása is

- magyarázta a jogtanácsos. A vizsgálat eredményeként amennyiben hibákat tárnak fel, azt be kell kategorizálni, mert attól függ, hogy ami a további ügymenet.

A műszaki vizsga során hibának kell tekinteni a jármű (annak meghatározott részegysége vagy tulajdonsága) olyan jellemzőjét, amely tekintetében nem teljesíti főként a vonatkozó rendelet (6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről) vagy külön jogszabály egyes kötelező rendelkezését. Hiba az is, ami a jármű üzemeltetése során a jármű típusára jellemző közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg

- húzta alá. Mint ismertette, kisebb hibának minősülnek az olyan hiányosságok, az előírásoktól való egyéb kisebb eltérések, amik a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásolják. Komoly hibáról beszélünk, ha a jármű biztonságát vagy a környezetterhelést befolyásoló, illetve a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok vagy az előírásoktól való egyéb jelentősebb eltérések merülnek fel. Veszélyes hibák a közúti biztonságra közvetlen és azonnali veszélyt jelentő vagy a környezetterhelést befolyásoló veszélyes hiányosságok, amelyek indokolttá teszik, hogy a jármű közúti forgalomban való használata meg legyen tiltva.

Nyilván, az egyes hiányosságok összeadódhatnak, tehát itt egy komplex besorolást kell elvégezni. Ha a jármű vizsgálata során hibát nem találtak, valamint kizárólag kisebb hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű megfelelt a vizsgálaton, a feltárt hiányosságokat orvosolni kell, és a járművet nem szükséges újból vizsgálatnak alávetni. Komoly hiba hiányosságok esetén úgy kell tekinteni, hogy a jármű nem felelt meg. Ebben az esetben első vizsgálatot követő 2 hónapon belül ismételt vizsgálatot kell végezni. Veszélyes vagy a vizsgálat keretében ellenőrzött jóváhagyási követelmények nem teljesülése miatt fennálló hiba esetén a jármű nem felelt meg, ilyen esetben a forgalmi engedélyt érvényteleníteni kell

- ismertette Gombolai Éva, majd peig azt hangsúlyozta, hogy

a jogszabály nem teszi mérlegelés tárgyává a vizsgabiztosnak, hogy melyik hibát milyennek minősíti, hanem megjelöli, hogy milyennek kell minősíteni.

Más apróságokon elbukható a vizsga

Kérdésünkre Gombolai Éva felsorolt pár példát is, milyen más apróságok vannak még, amelyek felett adott esetben elsiklik az átlagos autótulajdonos, ám a műszakin gond lehet belőle.

A rendszámtáblát szemrevételezéssel, illetve UV lámpával, nagyítóval, mérőszalaggal vizsgálják. Komoly hiba, ha a rendszámtábla hiányzik, vagy olyan bizonytalanul van rögzítve, hogy leeshet, a felirat sérült, hiányzik.

Az alvázszám hibái jellemzően a veszélyes hiba megjelölést vonják maguk után, nyilvánvaló probléma, ha az alvázszám hiányzik vagy nem található, nem teljes, olvashatatlan, nyilvánvalóan hamisított vagy nem egyezik a jármű okmányaival. Probléma, ha a jármű okmányai e körben olvashatatlanok vagy elírásokat tartalmaznak.

Okmányok és motorszám esetén is az eredetiség, olvashatóság, egyezőség a vizsgálat tárgya.

Fékberendezés fontos része a vizsgálatnak. Probléma, ha az üzemi fékpedál/fékkar tengelye túl szoros, túl nagy a kopás vagy a holtjáték, esetleg sérült vagy teljesen hiányzik. A fékpedál vizsgálatánál nézik, ha a tartalék úthossz (féktáv) túl nagy vagy elégtelen, ha a fékműködtető szabad oldása korlátozott, ha a fékpedál csúszásgátlója hiányzik, laza vagy simára kopott. Veszélyes hiba, ha a dob vagy tárcsa túlságosan kopott, a dob vagy tárcsa túlságosan bemaródott vagy repedt, nincs megfelelően rögzítve, vagy törött, ha a fékdob vagy a féktárcsa szennyezett (olaj, zsír stb.), féktartólapok nincsenek megfelelően rögzítve, helytelenül vannak szerelve, vagy sérültek, deformáltak.

Hiba, ha nem megfelelő a fékerő egy vagy több keréken, vagy ha a fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 80%-a. Probléma, ha a fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat), rendellenes késés van a fék működtetése közben, bármely keréken, vagy túl nagy fékerő-ingadozás van egy kerékfordulaton belül. Kéziféknek is megfelelően működnie kell a sikeres vizsgához!

- sorolta a szakember.

A kormányberendezés is központi jelentőségű, így vizsgálják, hogy ha a kormány nehezen forog, a kormánytengely deformálódott vagy a bordázat kopott, ha a kormánytengely kitérése túl nagy, szivárgás van, cseppképződés van, vagy az elkormányzottság nem megfelelő.

A kilátási viszonyok vonatkozásában rendben kell lennie a látómezőnek, az üvegek állapotának, a tükröknek. Bukás van, ha akadály van a vezető látómezőjében, amely lényegesen befolyásolja a kilátást előre vagy oldalra. Az üveg, illetve átlátszó felület nem lehet megrepedt vagy elszíneződött, illetve a túlzott mértékű lesötétítés is gond, ahogyan az is, ha a szélvédőtörlő nem működik vagy hiányzik. Súlyos hiba, ha az ablaktörlő lapát hiányzik vagy egyértelműen hibás, vagy a szélvédőmosók nem működnek. Enyhe hiba, ha a páramentesítő rendszer nem működik vagy egyértelműen hibás. De ki gondolná, hogy megbukik a jármű, ha a hátsó rendszámtábla egypontos fényforrással van megvilágítva, és az hibás?

Itt kell megemlíteni, hogy a járműveken a jogszabály által előírt matricákon kívül más matrica nem lehet, ami zavarja a kilátást. Tehát vállalkozások esetén egy reklámmatrica is gondot okozhat.

Következő nagy csoport a világítás, fényvisszaverő berendezések vizsgálata. Magától értetődő, hogy ezeknek működnie kell, kezdve a lámpák megfelelő rögzítésétől a fények erején át a kapcsolókig. Mivel a lámpákra előírások vonatkoznak, az utólagosan beszerelt (jellemzően nem EU-szabvány) égők, ledvilágítás miatt probléma lehet, ahogyan akkor is, ha világítás erőssége túllépi a megengedett szintet.

Xenon világítás esetén automata szintező szükséges (fényszóró magasságállítója), amihez fényszórómosó szükséges működőképes állapotban a sikeres vizsgához!

- hívta fel a figyelmet. A tengelyek, kerekek, gumiabroncsok és felfüggesztés esetén a legtöbb hiba (törés, lazaság, túl nagy elmozdulás) veszélyes hibának minősül.

Komoly hiba, ha a kerékagynál hiányzik a csavar, de már az is elég a bukáshoz, ha laza.

Egyazon tengelyen vagy ikerkeréken nem lehetnek különböző méretű gumiabroncsok, ahogyan eltérő szerkezetűek sem. Ismert bukási ok, ha a futásfelület bordázatának mélysége nem felel meg a követelményeknek.

Az alváz és az alvázra szerelt részek vonatkozásában nyilvánvaló, hogy ne legyenek töröttek, korrodáltak,

de súlyos hiba és bukáshoz vezet, ha hiányzik a tanksapka.

Ha van pótkerék felszerelve, gondoljunk arra, hogy megbukik az autó a vizsgán, ha a rögzítés nem megfelelő. Értelemszerűen a lyukas kipufogódob sem jelent jót az álmoskönyv szerint - tette hozzá Gombolai Éva.

A vezetőfülkének és a karosszériának is meg kell felelnie az előírásoknak, a korrózió mellett itt bukáshoz vezethet az is, ha a padlózat túlzottan sérült, vagy az ajtók véletlenszerűen ki tudnak nyílni (ahol egy ajtó becsukódik, ott kinyílik egy másik, tartja a mondás egyes keleti blokkos járművekről). Ugyancsak sikertelen a vizsga, ha a vezetőülés ülésbeállító szerkezete nem működik megfelelően, vagy a háttámlája nem rögzíthető

- magyarázta a szakértő. Biztonsági övek/csatok és utasbiztonsági rendszerek esetén komoly hiba, ha a biztonsági övön vágás vagy nyúlás található. Ugyanez a helyzet, ha a duda nem működik, vagy a sebességmutatónak hiányzik a világítása. Mindemellett nem szivároghat a járműből semmi, így sem olaj, sem az akkumulátor, üzemanyag, és a többi.

A Becsületesnepper is kiakadt

A Becsületesnepper néven ismert Kroneraff István is gyakorta ekézi videóiban a hazai közlekedési hatóságot, korábbi interjúnkban elmesélte: egyszer egy a gyáritól eltérő színű rugó miatt nem engedték át egy autóját a vizsgán.

Belekötnek mindenbe. Az a baj, hogy a vizsgabiztosok egyik felének nincs típus ismerete, fogalmuk sincs róla, mi gyári, mi nem. Az átfestett rugó nem volt ültetett, gyári magasságon volt az autó, de az nem volt jó, mert piros volt. Ha a gyári rugót átfestem rózsaszínre, mert nekem úgy tetszik, akkor már nem jó, pedig sem az autó, sem a rugó mechanikai tulajdonságait nem változtattam meg. (...) A korábban kirobbant botrányok miatt pedig félnek, mind be vannak tojva. Ha odaviszek egy átlagostól eltérő autót, nem mernek határozatot hozni, elutasítani hivatalosan nem tudja, mert nincs meg a jogszabályi ismeret, nem tudja megindokolni miért, átengedni nem meri, mert mit szólnak a főnökei, inkább vigyem el a kocsit

- emlékezett vissza az esetre.

Címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA