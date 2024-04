Menekülnek külföldre már az idősek is? Ezekben az országokban él a legtöbb magyar nyugdíjas

Lassan, de folyamatosan emelkedik azoknak a száma és aránya, akiknek a Magyar Államkincstár külföldre folyósítja az öregségi nyugdíját, vagy más ellátását. A némrég közzétett friss adatokból kiderül, hogy 2024 januárjában mely országokba folyósították a járandóságot a legtöbb nyugdíjasnak. Mutatjuk, hol él a legtöbb magyar nyugdíjas külföldön, illetve hogy hogyan lehet intézni külföldről a magyar nyugdíjügyeket.

Külföldre 49 400 főnek folyósítottak nyugdíjat és egyéb ellátást 2024 januárjában - közölte a KSH Magyar Államkincstár (MÁK) adatai alapján. Azt is elárulták, hogy ezeknek az ellátottaknak 74%-a öregségi nyugdíjas volt, vagyis valamivel több, mint 36 500 fő. A KSH azt írta, hogy a külföldre folyósított ellátások átlagos összege jóval alacsonyabb volt (84 574 forint) a belföldi ellátásokénál, mivel a több országban szolgálati időt szerzők esetén fő szabályként az érintett országok megosztják a nyugdíjterheket a náluk szerzett biztosítási idővel arányosan.

A frissen közölt adatok alapján megvizsgáltuk, hogyan alakult a külföldre utalt járandóságok száma és aránya az elmúlt évek során. Az látható, hogy nem csak a külföldre utalt ellátásban részesülők száma növekszik - mert ez adódhatna pusztán abból a demográfiai folyamatból is, hogy általánosságban folyamatosan növekszik a magyar nyugdíjasok száma. Nő a külföldre utalt ellátásban részesülők aránya is az összes ellátotton belül, vagyis az összes ellátott számához képest is egyre többen vannak.

Az adatokból kiderül az is, hogy 2014-ben közel 27 ezer öregségi nyugdíjat utaltak külföldre, 2023-ban - vagyis mivel az adott évre vonatkozó adat mindig a következő év januári állapotát tükrözi, 2024 januárjában - már nagyjából 36 500-an voltak. Ez nem tűnik soknak, de így is az 1 millió 998 ezer öregségi nyugdíjas az 1,83 százalékát teszik ki. Viszonyításképpen ez annyi ember, ahányan összesen a főváros 6. kerületében, vagy a teljes Gárdonyi járásban, vagy Cegléd városában élnek (mely a negyedik legnépesebb település Pest vármegyében Érd, Dunakeszi és Szigetszentmiklós után).

A MÁK adatai szerint az utalások több mint harmada Németországba, 12%-a Ukrajnába, 10%-a Ausztriába érkezett. 2000-nél is több ellátottnak utalnak Szlovákiába, Romániába, Svédországba és Kanadába is. Az USA-ban és Ausztráliában is 3 százaléknál magasabb az arány. A további országokat nem részletezte a KSH közlése:

Ez az arány nem igazán mozdult el tavaly óta, pusztán Ukrajna esetében látunk említésre méltő csökkenést. Ebben lehet szerepe a 2022 februárja óta zajló háborúnak. A külföldre utalt nyugdíjak nem csak kitelepült magyaroknak járó járandóság lehet, hanem külföldi munkavállalóké is, akik hazánkban vállaltak munkát, akár időszakosan, és jogosulttá váltak nyugdíjra. Ebből is adódhat, hogy a leggyakoribb a szomszédos országokba történő utalás. Azonkívül Németország, Svédország és Kanada tűnik a magyar nyugdíjasok fellegvárának.

Svédország és Kanada szerepel is a nyugdíjasok számára legboldogabbnak ítélt országok között a World Happiness Report 2024-es elemzése szerint. A jelentés szerint a legboldogabb hely a 60 év felettiek számára Dánia, a második Finnország, a harmadik pedig Norvégia. A magyar idősek boldogságindexe viszont nagyon alacsony, a 70. helyre volt elég. Viszonyításképpen Ausztria a 15., Szlovénia 32., Románia 48., Szerbia 54., Szlovákia 60. A horvátok mögöttünk vannak: a 80. helyet szerezték meg a boldogságrangsorban:

Hogyan kaphat valaki külföldön magyar nyugdíjat?

A Magyar Államkincstár honlapján található tájékoztatás szerint a magyar nyugellátásokat és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága. A magyar ellátás a külföldön élő személy részére az alábbi lehetőségek szerint folyósítható:

magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára,

az ellátásban részesülő személy magyarországi meghatalmazottja részére postai kézbesítés útján, vagy a magyarországi meghatalmazott pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájára,

az EGT-államban élők esetében valamely EGT-államban, az Egyesült Királyságban, vagy Svájcban vezetett fizetési számlára,

egyezményes állam területén (pl. Albánia, USA, Ausztrália, Japán, Szerbia, Oroszország, stb.) élők esetében az egyezményt kötött államban pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára.

Nem EGT-államban és nem egyezményes országban élő személy esetében magyarországi bankszámlára, vagy az ellátásban részesülő személy magyarországi meghatalmazottja részére kerülhet sor a magyar ellátás folyósítására.

Milyen devizanemben folyósíthatják a magyar ellátást külföldre?

Az Európai Unióban, az Egyesült Királyságban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban, az Albán Köztársaságban, az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztráliában, az Indiai Köztársaságban, Japánban, Kanadában, a Koreai Köztársaságban, a Koszovói Köztársaságban, a Moldovai Köztársaságban, Mongóliában, a Török Köztársaságban, illetve az Oroszországi Föderációban vezetett pénzintézeti számlára történő utalás esetén az ellátás kifizetését forintban vagy a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekben lehet kérni - írták a honlapon.

A Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemek a következők: amerikai dollár (USD), angol font (GBP), ausztrál dollár (AUD), cseh korona (CZK), dán korona (DKK), euró (EUR), japán jen (JPY), kanadai dollár (CAD), magyar forint (HUF), lengyel zloty (PLN), norvég korona (NOK), svájci frank (CHF), svéd korona (SEK).

Az ellátásra jogosult személynek lehetősége van arra, hogy megjelölje a kifizetés devizanemét, az utalás teljesítésére azonban csak akkor van lehetőség, ha a külföldi pénzintézetnél vezetett fizetési számla a megjelölt devizanemben történő utalást képes fogadni. (Bosznia és Hercegovinában, a Macedón Köztársaságban, Montenegróban és a Szerb Köztársaságban vezetett pénzintézeti számlára történő utalás esetén euróban kell a magyar ellátást folyósítani.)

Vannak-e költségei a külföldre utalásnak?

Ha a magyar ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság közvetlenül valamely EGT-államban, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban vezetett fizetési számlára folyósítja, az utalás költségmentes - írták. Ha a magyar ellátás utalása magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlára történik, az ellátás külföldre történő továbbutalásának költségei a nyugdíjast terhelik az adott pénzintézet üzletszabályzatában meghatározottak szerint.

Az egyezményes államba történő közvetlen utalás költségét az ellátásra jogosultnak kell viselnie. Az utalási költség összege 2022. január 1-jétől 6500 forint utalásonként. Az utalási költség aktuális összege a Magyar Nemzeti Bank honlapján elhelyezett hirdetményben található.