Színt vallott az Aldi, Lidl, Tesco: óriási átalakulás jön az üzletekben, ezzel számoljanak a vásárlók

A lapunk által megkérdezett boltok közül egyelőre egyedül a PENNY kasszáinál lehet készpénzt felvenni a vásárlással egybekötve - és ők sem most, július elsejével vezették be, hanem már évek óta elérhető ez a szolgáltatás. Az Aldi, a Lidl és a Tesco vizsgálja a lehetőséget, viszont az Auchan és a Spar mereven elzárkózik mindettől - tehetik, hiszen nem kötelező a rendszer bevezetése a kereskedőknek. A vidéki kisboltosok pedig azt mondják: a bűnözőktől félnek, nem akarnak sok készpénzt tartani a kasszákban.

Mint lapunk is beszámolt róla, július elsejével életbe lépett az a rendelet, amelynek értelmében immár a boltok kasszáinál is vehetünk fel készpénzt. A Pénzcentrum megkérdezett üzletláncokat arról, hogy már lehet-e használni ezt a szolgáltatást, de elég lehengerő válaszokat kaptunk: nem csak hogy még több boltnál is csak a vizsgálódás tart, hogy bevezesséke, olyan üzlet is van, ahol még csak nem is tervezik ezt a szolgáltatást. Kiderült az is, hogy a kisebb, jellemzően vidéki boltok tulajdonosai és dolgozói szabályosan félnek attól, amit az új szolgáltatás hozhat nekik.

Mi ez az új szolgáltatás?

A változtatás az úgynevezett cashback szolgáltatást könnyíti. A szolgáltatás nyújtását vállaló üzletek, kereskedők készpénzfelvételi lehetőséget biztosítanak azoknak az ügyfeleiknek, akik kártyával vásárolnak náluk.

Ezért a jövőben havi két alkalommal, összesen negyvenezer forint értékben a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat, hasonlóan a havi kétszeri, összesen 150 ezer forintos keretösszegű, ingyenes, bankautomatából történő készpénzfelvételhez. A természetes szermélyek ezen kívül bizonyos tranzakciós díjak alól is mentesülnek.

A változtatás kimondja azt is, hogy eltérő törvényi rendelkezés hiányában mindaddig, amíg az államadósság a bruttó hazai termék felét meghaladja, Magyarország nem támogatja az Európai Unió saját forrás felső korlátjainak rendkívüli és átmeneti megemelését, ha annak célja az Európai Unió nevében történő tőkepiaci hitelfelvételhez szükséges fedezet vagy garancia biztosítása.

A kisboltosok félnek

Néhány napja vidéki boltosok azt mondták: egyrészt még nem egészen világosak a szabályok, és félnek attól is, hogy a túl sok készpénz boltban tartása felkeltheti az akár fegyverrel érkező rablók kíváncsiságát is.

Holnap bejön valaki az utcáról, kést szegez nekünk és abban a pillanatban elviszi a forgalmunkat

- mondta egy pécsi boltos. Még azt is hozzátette: szerinte nem tud majd egyszerre annyi készpénzt tartani a boltban, hogy ha napokon át jönnek, hogy mondjuk 40 ezer forintot felvegyenek, akkor azt hosszabban ki tudja fizetni.

Csak egy láncnál működik, de ott évek óta

Körbekérdeztünk a nagyobb hazai üzletláncoknál, hogy bevezették-e vagy tervezik-e bevezetni a cashback-rendszert. Mint a Pennytől megtudtuk, nemhogy múlt szombattól, hanem évek óta van lehetőség készpénzfelvételre az üzletekben:

Büszkén jelenthetjük ki, hogy a PENNY-nél ez a szolgáltatás már hosszú ideje létezik. Hat évvel ezelőtt, 2017-ben vezettük be a pénzkifizetési (cashback) funkciót, amely azóta a teljes, immáron 229 PENNY üzletet számláló hálózatunkban elérhető Magyarországon. A szolgálatást a továbbiakban is fenntartjuk vásárlóink számára, ugyanis a témában megkérdezett vásárlóink visszajelzései szinte kivétel nélkül pozitívak

- árulták el. Azt is hozzátették, hogy a rendszernél sem technikai probléma nem lépett fel, sem pedig a boltokban tartott készpénz mennyiségét nem kellett növelni emiatt.

A PENNY üzletekben eddig nem tapasztaltunk bármilyen problémát vagy lassulást a funkcióval kapcsolatban. Nem volt szükség arra sem, hogy több készpénzt biztosítsunk a kasszákban, mert nem bizonyult olyan mértékűnek a készpénzkifizetési forgalom, ami ezt indokolta volna. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a vásárlók sok esetben nem tudnak a szolgálatás létezéséről, azonban elképzelhető, hogy a későbbiekben ez a forgalom emelkedni fog

Arra is kérik a vásárlókat, hogy a szolgáltatás görülékenysége érdekében időben szóljanak a kasszánál, ha a vásárlás mellett pénzt is szeretnének felvenni, a pénztárosnak még a termékek leolvasása előtt jelezni kell ezt.

Jelenlegi tapasztalataink alapján elmondható, hogy most átlagosan 20 000 forint összeget vesznek fel a vásárlók egy-egy készpénzfelvétel alkalmával. Limit nincs, sem a havi készpénzfelvétel összegére, sem pedig a tranzakciók számára vonatkozóan. Csupán azt kell a vásárlóknak észben tartania, hogy havi két alkalommal, összesen 40 000 forint összegig díjmentes a tranzakció. Azt fontos hozzátenni, hogy a funkció az önkiszolgáló kasszáknál nem működik, mert ezek az egységek készpénzmentes alapon működnek

- osztotta meg tapasztalatait a boltlánc.

A többi, általunk megkérdezett boltlánc nem vezette még be a szolgáltatást, vagy egyáltalán nem is fogja megteremteni a pénztárnál való készpénzfelvétel lehetőségét.

Utóbbi táborba tartozik a Spar és az Auchan, akik a Pénzcentrum kérdésére kerek-perc kijelentették, hogy nem tervezik mindezt - azt azonban, hogy pontosan miért, már nem árulták el.



A Tesco kérdésünkre úgy fogalmazott, hogy egyelőre keresik a megoldást.

Első körben a bankkártyás terminál tulajdonosának kell lehetővé tennie ezt a szolgáltatást, a kereskedők csak ezután tudják összehangolni azt saját rendszereinkkel. A Tesco jelenleg vizsgálja a lehetőséget

- írták kérdésünkre.

Az Aldinál egyelőre nem elérhető a rendszer, de dolgoznak a megoldáson, és hasonló választ kaptunk a Lidl-től is, úgyhogy utóbbi három üzletlánc törzsvásárlói reménykedhetnek benne, hogy a közeljövőben pénzt is lehet majd felvenni a kasszáknál.