Pofátlanság, milyen egzotikus húsokat eszik nap mint nap a magyar elit: ezeknek semmi sem drága!?

Az egzotikus kategóriába sorolható húsfélék, így például a kenguru, a zebra, a teve, a láma vagy a krokodil fogyasztása ritkaságszámba megy Európában, Magyarországon, szűk piacuk és fejletlenebbül szervezett termelésük miatt rendszerint nagyon borsos áron kaphatók. Megnéztük, mennyiért kaphatóak áruházakban és éttermekben, de annak is utánajártunk, vajon kell-e félnünk a fogyasztásuktól.

Ha az időjárás is úgy akarja, most már tényleg csak karnyújtásnyira van a grillszezon. Akárcsak a pizzánál, hiába van az embernek egy viszonylag jó vagy nagyon jó készüléke, ha ehhez nem jó alapanyagot vásárol, akkor ugyanúgy meg van lőve, a végeredmény pedig pocsék lesz. A szakmabeliek nem győzik hangsúlyozni, nem érdemes spórolni az alapanyagokon. Hogy pontosan milyen grillezőket érdemes vásárolni, melyik menyibe kerül, arról ebben a cikkünkben írtunk részletesen.

De nem csak a műszaki áruházak, a kiskereskedők is készülnek egyre szélesebb sortimenttel, a hagyományos húsokon felül. És habár tipikus sertésevő nemzet vagyunk, csirke is gyakran kerül a tányérunkra, a grillrácsra egyre több és egyre jobb minőségű marhát teszünk. A hal, a pulyka, a nyúl, a kacsa vagy a bárány és a vadhús kevésbé elterjedt, pedig kifejezetten egészségesek.

Az igazi ínyencek azonban feljebb, avagy lejjebb is nyúlnak a polcon, és nem riadnak vissza az extrém húsoktól sem. Szinte hihetetlen, de ha felröppen egy hír elkóborolt, itthon egzotikusnak számító állatról, például kengururól (mint ahogy az történt a múlt héten), egyből megnő az érdeklődés a húsuk iránt.

Körülnéztünk, milyen egzotikus húsokat lehet kapni itthon. Friss zebrasteaket vagy krokodilbélszínt biztosan nem kapunk a jól megszokott áruházláncok húspultjában, érdemes inkább webáruházakat felkeresni, ahol mélyfagyasztott formában juthatunk hozzájuk nagyjából ezeken az árakon.

Krokodilfarok: kb. 27 ezer Ft/kg

Bölény burger: kb.13 ezer Ft/kg

Kenguru felsál: kb 6 ezer Ft/kg

Emu hús 2500 - 6000 Ft/kg között, de

Emuzsír: kb. 2200 forint fél kiló

Muflon: kb. 6500 Ft/kg

Fagyasztott fűszervajas csiga 52 ezer Ft/kg – (alutálcás kiszerelésben)

Békacomb 6 ezer forint/csomyg – 800 g

A krokodilnak a csirkemellhez hasonló megjelenésű és szerkezetű fehér húsa van, a struccnak, emunak viszont vörös a húsa, szintén keményebb, izmosabb állagról beszélünk. Ha tenyésztett állatról van szó, a különleges húsokat beszerezhetjük egyenesen a farmról is – Magyarországon már elérhető ebben a formában például a strucc vagy az emuhús is. De vajon biztosnágos a fogyasztásuk?

Kenguru mondjuk pont van

Csak azt tudjuk mi, Metro forgalmazni, amely termékeknek megvan az összes lehetséges, a vonatkozó magyar és EU-s jogszabályoknak megfelelő engedélye. Sőt, a mi minőségbiztosítási kritériumaink szigorúbbak, mint a jogszabályok. Mielőtt a beszállítóinkat megkeressük, komoly auditon kell átmenniük. Konkrétan a kenguruhús a nemzetközi anyacéggel közös beszerzésen keresztül kerül be

- tájékoztatta a Pénzcentrumot a Metro marketingvezetője. Az egzotikus húsok népszerűségével kapcsolatban Taferner Ákos elmondta azt is, ezek nem azok a termékek, amelyekből rengeteget el tudnak adni, inkább kuriózum volta miatt tartják. Érdekesség, jelen van a polcokon, és ha érkezik kenguruszökésről hír, elmegy belőle 2-3 kiló. Ezen kívül egzotikus hús még a bölény, amit tartanak, de megemlítette a különböző steakeket - de ez utóbbiak inkább borjú és marha.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a rendőrség: tömegével veszik a kengurukat Magyarországon, ennyibe kerül Több száz magánháznál él kenguru, ez most a menő, nem a botsáska vagy a tengerimalac. 2-300 ezer forintért beszerezhető, nem túl okos, de egzotikus - írja a police.hu. cikke.

Európában az igazán egzotikus húsokra nincs valós piaci igény, de itthon látszik egy bizonyos ívű fejlődés a hagyományosnak számító termékpalettán: egyre több prémium húst állítunk elő, ezekre pedig valós igény is van már, azaz veszik az emberek, pláne a grillszezonban.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Krokodik sültkrumplival

De nem kell feltétlenül nekünk beszereznünk, akár étteremben is megkóstolhatjuk őket, egy fővárosi étteremben a zebra hátszín steak 8990 forint, a muflon steak 7990 forint, a bölény steak 6990 forint, az ausztrál kenguru steak 6 990 forint, a krokodil steak14 990 forint – és ebben a köret még nincs benne. Ezek nagyjából 18-20 dkg-s adagok, és nem kerülnek lényegesen többe, mint a marhaszeletek. De vajon biztonságos a fogyasztásuk?

Az egzotikus kategóriába sorolható húsfélék, így például a kenguru, a zebra, a teve, a láma vagy a krokodil fogyasztása tehát ritkaságszámba megy Európában és így Magyarországon is. Szokatlan mivoltuk, szűk piacuk és a hagyományos húsokhoz képest lényegesen fejletlenebbül szervezett termelésük miatt rendszerint nagyon borsos áron kaphatók. Ennek ellenére ezek a húsok kis utánajárással Magyarországon is beszerezhetők, általában a topgasztronómiát képviselő éttermek különlegességei között, vagy a gourmet üzletek karácsonyhoz kapcsolódó kínálatában találkozhatunk velük. Egyértelműen kuriózumszámba mennek, áruk és jellegük miatt is egy szűk fogyasztói réteg ínyencségeinek számítanak

– mondta el lapunknak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Hozzátette, a felsorolt húsfélék között a kenguru számít még viszonylag elérhetőbbnek, az Európai Unió országai ezt - a többihez képest - nagyobb mennyiségben importálja, elsősorban Ausztráliából. Az EU-n belül a legnépszerűbbnek Belgiumban számít a kenguru fogyasztása, de itt is inkább csak különlegességként van jelen.

A felsorolt húsok általában bátran fogyaszthatók, elkészítésük nem bonyolultabb, mint a marhahús elkészítése. A krokodil húsa inkább a csirkéére emlékeztet, talán ezzel a legkönnyebb dolgozni. A zebra húsa leginkább a lóhúsra hasonlít tulajdonságaiban, amelynek fogyasztása ma Magyarországon már nem jellemző, de Dél-Olaszországban még szívesen fogyasztják napjainkban is.

Mindenki megnyugodhat, a szakember szerint az ilyen húsok behozatal és értékesítése jól szabályozott, a megfelelő, harmadik országokra vonatkozó szabályok betartásával forgalmazhatók. Hozzátette, a kenguru húsával kapcsolatban ugyanakkor a civil szervezetek részéről felmerültek már aggályok, mivel ezeket az állatokat Ausztráliában vadként ejtik el. A kifogások szerint a termékpálya során nem szavatolható, hogy az uniós állatjóléti és a természetkárosítást megakadályozó szabályok érvényesülnek. A behozatal szigorítására 2023-ban petíció is került az Európai Parlament elé, ám az Európai Bizottság visszautasította azt, mondván: a kenguruk vadászata kellően szabályozott Ausztráliában, az állatok túlszaporodtak, vagyis nem veszélyeztetettek, az ausztrál élelmiszerbiztonsági rendszer pedig kellően szigorú ahhoz, hogy a behozott termékek ne jelentsenek veszélyt az európai fogyasztókra.