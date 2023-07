Eljött, amire a magyar vásárlók olyan régóta várnak? Így érhet véget az árhorror a boltokban

A fogyasztói árak egy év alatt átlagosan 20,1 százalékkal emelkedtek idén júniusban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint. Utoljára 2022 szeptemberében volt ilyen mértékű az infláció, azóta minden hónapban csak ennél magasabb drágulással szembesülhettek a vásárlók. A mérséklődés várhatóan tovább folytatódik, a tartós drágulás viszont nem tágít. Az élelmiszerek még mindig különösen drágák, esetükben 26,4 százalékos emelkedésről beszélhetünk. Ha pedig csak 1-1 terméket vizsgálunk, még mindig vannak rekordszintű drágulást mutató árucikkek, mint például a kenyér, a zsemle, a burgonya, a tojás vagy éppen a tűzifa. Mutatjuk, hogy mely termékek leginkább tavaly nyár óta, hogy az elmúlt hónapban minek ment fel drasztikusan az ára, illetve azt is, miből vásárolhatunk most lényegesen olcsóbban.

A Pénzcentrum ebben a hónapban is megvizsgálta, hogy a KSH 180 terméket és szolgáltatást tartalmazó listáján mely tételek drágultak a leginkább az elmúlt egy évben, valamint májusról júniusra, illetve volt-e olyan termék, aminek csökkent az ára. Vannak a listában már megszokott rekorderek, mint a kenyér, a sertészsír, vagy az áram és gáz, azonban akadtak most is meglepő termékek a topban.

Ma reggel tette közzé a KSH az egyes termékek és szolgáltatások júniusi fogyasztói átlagárát, összesítésük alapján pedig az infláció 20,1 százalékot ért el múlt hónapban. Mérséklődött tehát a drágulás, viszont sosem szabad elfelejteni, hogy a tavaly júniusi már erőteljesen dráguló termékek árához képest csökken az infláció. Az infláció csökkenése pedig egyáltalán nem azt jelenti, hogy érezhetően olcsóbbak lennének a dolgok a boltokban, hanem hogy kisebb mértékű a drágulásuk, mint korábban. A 20,1 százalék pedig még mindig elég magas.

Az élelmiszerek összességében 29,3 százalékkal lettek drágábbak, még úgy is, hogy most már megjelentek a boltokban, piacokon a szezonális magyar zöldségek, gyümölcsök, amelyek mindig lejjebb szokták szorítani az árakat. Kiugró mértékben drágult az árstop ellenére is a tojás (40,1%), a tej (26,7%), a vaj(krém) (35,6%), sertészsiradék (33,2%), a kenyér (48,6%), a rizs, hántolmányok (131,2%), a száraztészta (30,4%), a csokoládé, kakaó (37,3%), a cukrászáru, fagylalt (34%), az édesipari lisztesáru (53%), a cukorka, méz (27,9%), a burgonya is az árstop ellenére (55,2%), a dió, mák, mogyoró (35,6%), a kávé (36,9%), és még hosszan lehetne sorolni.

A fenti grafikonon látható, hogy az élelmiszerek drágulása milyen drasztikus mértékű volt a többi termékhez képest. Amíg az élelmiszer, tartós fogyasztási cikk és háztartási energia árindexei a meredek emelkedés után mérséklődni látszanak, a szolgáltatások és a ruházkodási cikkek inflációjának egyenletes, lassú emelkedése tovább folytatódik.

Kezdődik a dinnyehorror

Ahogy minden hónapban, éves és havi szinten is megvizsgáltuk az egyes termékek drágulását, melyek egy hónapra számított átlagárai nyilvánosan elérhetők a KSH honlapján. A rekorder árucikkek között nem jelent meglepetést a kenyér, a só, a sajt, a sertészsír vagy a brikett, valamint a áram- és gázdíjak. Viszont az erősen szezonális vöröshagymának tavaly júniusban még 329 forint volt kilója, most 702 forint átlagosan. A 113 százalékos drágulással így a vöröshagyma került az inflációs toplista élére. Valóban, manapság rá sem ismerni a korábban filléres vöröshagyma árakra.

A mosópor és öblítő is feltűnnek időről időre az éves drágulási verseny élbolyában, ahogy a tűzifa és a brikett is. Egy éve a brikett mázsája még 10 530 forint volt átlagosan, a tűzifáé 5010 forint. 2023. júniusában a brikett ára 17 790 forintra, a tűzifáé 8190 forintra nőtt. A burgonya az árstop ellenére is sokat drágult, ahogyan a tojás több mint 40 százalékkal kerül többe, mint egy éve. A táblás mogyorós tejcsokoládét sem kerülhette el a horrordrágulás, amellyel most már ki is tűnik a többi árucikk drágulása mellett:

A havi drágulás rekordere a görögdinnye lett: májusban még 361 forint volt átlagosan a dinnye kilója, júniusban 555 forintra emelkedett - ezzel 53,7 százalékkal drágult. Ezen azonban nem érdemes egyáltalán meglepődni, a dinnyeárak természetes mozgásáról van szó, amikor az első magyar dinnyék megjelennek a boltokban és árusoknál. A korai magyar dinnye szinte mindig drágább, mint az import, ezért júniusban mindig meg szokta dobni az árakat. A görögdinnye kilójának havi átlagára 2019 májusában 169 forint, júniusában 351 forint, júliusban már 306 forint. 2020-ban májusban 248 forint/kg volt, júniusban 336 forint/kg, júliusban 278 forint/kg. Tavaly júniusban szintén 534 forint volt átlagosan a dinnye kilója. Abban tehát, hogy a görögdinnye kiugró drágulással az élre került, nincs semmi meglepő - sőt talán még szerencsés is, hogy semmilyen más termék nem tudott versenyre kelni a dinnyedrágulással.

A havi drágulásban élen járó áruk között sok a szezonális gyümölcs, zöldség. Amit érdemes kiemelni, az a szállodai szobák, apartmanok drágulása és az autóbenzin 565 forintról 578 forintra emelkedése - ezek egyáltalán nem kedveznek azoknak, akik autóval indulnak hosszú hétvégézni, vagy nyaralni.

Lett-e valami olcsóbb?

Pár hónapja még értelmetlen lett volna feltenni ezt a kérdést, amióta viszont mérséklődésnek indult az infláció, egyre több termék válik érezhetően olcsóbbá a korábbi horrorárakhoz képest. A KSH adatai szerint éves viszonylatban egyedül az LCD-LED televízió (76-82 cm), Full HD ára ment minimálisan lejjebb, júniusban átlagosan 82480 forint volt. Havi árcsökkenés tekintetében már több terméket érdemes megemlíteni.

A paradicsom kilós átlagára 1340 forintról 1000-re csökkent, több mint 25 százalékkal.

A korai burgonya ára 753 forint/kg volt júniusban, májusban még 934 forint/kg. Az uborka, zöldpaprika, sárgarépa kilója 10-18 százalékkal olcsóbb most átlagban, mint májusban volt. A vaj- és sajtárak is tovább mérséklődtek, már a 20%-os tejföl kilós ára is 2300 forint helyett 2000 forint. Számos termék, alapvető élelmiszerek, amelyeket jellemzően le szoktak akciózni a boltok, olcsóbbak most. Több szezonális termék esetében szerencsére most tartósabb csökkenésre lehet majd számítani.