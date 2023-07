Kíméletlen drágulás érte el a magyar fürdőket a főszezonra: így alakulnak a jegyárak

Jelentősen megdrágultak a hazai gyógy- és élményfürdők az utóbbi egy év során. Egy felnőtt napijegy pár ezer forinttól akár több mint 10 ezer forintig is terjedhet, így egy család fürdőzése az igénybe vett szolgáltatások függvényében 20-40 ezer forintra is rúghat. Ez pedig még csak a fürdőbelépő, az utazási költséget, vagy ebédet bele sem számoltuk. Ha pedig egy hétvégi program lenne a fürdőzés szállással, akkor több százaezres költség is összejöhet.

A legtöbb magyarországi fürdőben már a főszezonra érvényes árakkal találkozhatnak a kikapcsolódni vágyók, ezek pedig jelentősen magasabbak lehetnek, mint amire tavalyról emlékezhetünk. A napi fogyasztási cikkek drágulása is mellbevágó volt az elmúlt egy év során, azonban az ilyen időszakos költségek, mint strand-, az élményfürdő- vagy gyógyfürdőbelépők árának emelkedése hirtelen okozhat sokkot a pénztáraknál. Főként, hogy a belépő még nem minden: már egy jégkrém a büfében, főtt kukorica, hot dog is jelentősen emeli a fürdőzés költségeit. Ha pedig még szállást is foglalunk 30-60 százalékkal is nagyobb kiadásra kell számítani, mint tavaly.

A KSH lapunk által közölt adatai szerint 2019-ben még átlagosan 2 550 forintba került a napijegy egy felnőtt számára gyógyfürdőbe hétköznap, az egész napos élményfürdő belépő pedig 3 440 forint volt. Hangsúlyozzuk, ezek hétköznap érvényes jegyárak, hétvégén magasabbak voltak az árak. Bár 2020-ban a fürdőknek, akárcsak a turizmusnak en bloc, nagyon betett a koronavírus világjárvány, némileg feljebb kúsztak az árak. 2021-re a gyógyfürdő napijegyek nagyobb, az élményfürdő jegyek átlagosan kisebb mértékben nőttek. 2022-ben pedig már 3290 forint volt átlagosan egy napijegy gyógyfürdőbe és 4080 forint élményfürdőbe hétköznap. A drágulás 2021-ről 2022-re 16,7 százalék volt a gyógyfürdőben és 14,3 százalék az élményfürdőkben.

Ha azonban megnézzük, mennyit drágult a fürdőzés az utóbbi egy évben a havi átlagárak alapján, még nagyobb áremelkedést láthatunk. Az utolsó elérhető adatok szerint májusban már 4 310 forint volt az egész napos belépő gyógyfürdőkbe átlagosan hétköznaponként, élményfürdőkbe pedig 4 800 forint. Tavaly májusban még gyógyfürdőbe 2 950 forintért, élményfürdőbe 3 840 forintért válthattunk napijegyet hétköznap. Ez a gyógyfürdők esetében 46,1 százalékos, az élményfüdőknél 25 százalékos drágulást jelent.

A grafikonon az is látható, hogy a fürdőbelépők árai tavaly júniusban kezdtek dinamikusan emelkedni és idén januárban további jelentős árszintemelkedés látszott. Ráadásul a gyógyfürdő és élményfürdő belépők közti, egészen a 2022-es évig jellemző árkülönbség is lecsökkent 2023-ban. A gyógyfürdők árai így jóval nagyobb mértékben nőttek, mint más strandokéi.

A csúcsszezoni árakról pedig még nincs hivatalos összesített adat, abban azonban biztosan lehetünk, hogy az áremelés tovább folytatódott. A fürdők általános gyakorlata, hogy június-július folyamán emelik az áraikat, így a drágulás még nagyobb mértékű is lehet az idei strandszezonban.

A szállásárak is jelentősen nőttek

A strandolás gyakran nem csak egynapos, hanem hétvégi, vagy nyaralással egybekötött program a családok számára. Aki már lefoglalta a szállását, láthatta milyen drasztikus drágulás következett be tavaly óta, aki pedig még nem, az hamarosan szembesülhet vele. A 2022-es évben átlagosan 19 700 forintba került átlagosan egy apartman szoba 2 főre egy éjszakára hétvégén, panzióban ugyanígy egy szoba 2 főre 20 900 volt reggelivel. Háromcsillagos szállodába kétágyas szobát 25 480, négycsillagosba 35 760 forintért lehetett kivenni, a reggeli benne volt az árban. 2021-hez képest 12-14,8 százalékkal nőttek az árak.

2022 májusától idén májusig azonban a havi átlagárak 26-60,7 százalékkal lettek magasabbak. Leginkább a négycsillagos szállodai szobák drágultak, legkevésbé az apartmanok reggeli nélkül. Bizonyára az olyan ajánlatok, ahol félpanzió vagy teljes ellátás is van az árban, azért is drágultak meg jelentősen, mert az élelmiszermiszerárak is elszálltak tavaly óta. A reggeli - ha most foglalna valaki egy napra szállást - átlagosan 3 ezer, a félpanzió 10 ezer forinttal emelheti a szállásköltségeket. Természetesen hiába spóroljuk meg például az ebédet, ha utána a büfében, étteremben költjük el ezt az összeget.

A KSH tájékoztatási adatbázisa szerint összességében a belföldi üdülés 26,8, a külföldi üdülés 19 százalékkal drágult tavaly óta.